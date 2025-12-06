آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که برق کمپ‌ها قطع شده و مکاتب و شفاخانه‌های این کمپ‌ها نیز بسته گردیده است.

افلاطون خان، تاجر و رضاکار افغان که با مهاجران همکاری می‌کند، روز جمعه ۱۴ قوس در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"امروز به کمپ "للمه" در اکوری رفته بودم، همچنان کمپ "مسجد بادام" و "شنه‌ ونه". با دوستانم در خیرآباد نیز از طریق تماس تیلیفونی صحبت کردم. در صوابی و همچنین در کمپ چک‌دره هم ترانسفرمر برق را برده‌اند و هم مکاتب و شفاخانه‌ها را مسدود کرده‌اند."

یک مهاجر افغان در کمپ صوابی در ایالت خیبرپختونخوا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

امروز برخی افراد آمده بودند و برای ما گفتند که در سه روز کمپ را خالی کنید. یک ترانسفرمر را هم بردند و برق را قطع کردند

مردم خیلی نگران اند، آرام نیستند و می‌گویند که حتماً باید از اینجا بروید."

با آن‌که آمار رسمی از شمار کمپ‌های مهاجرین در ایالت خیبرپختونخوا در دست نیست، اما مسئولان شورای سرتاسری مهاجران افغان در این ایالت پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که دست‌کم ۴۲ کمپ کوچک و بزرگ در پاکستان فعال است که صدها هزار دارنده کارت «پی‌او‌آر» و «ای‌سی‌سی» در آنها زندگی می‌کنند.

حکومت پاکستان تاکنون در مورد قطع خدمات در این کمپ‌ها اظهار نظری نکرده، اما محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز دوشنبه اول دسمبر گفت که تصمیم گرفته‌اند تمامی کمپ‌های مهاجرین را ببندند.

او در صحبت با رسانه‌های پاکستانی افزود که روند بستن کمپ‌های مهاجرین در تمام ایالت‌های پاکستان به جز خیبرپختونخوا جریان دارد.

به گفته او، به مقام‌های این ایالت نیز دستور داده شده که کمپ‌های مهاجرین افغان را مسدود کنند، اما آنان تاکنون در این مورد اقدام نکرده‌اند.

حکومت خیبرپختونخوا پیش از این گفته بود که سیاست اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت فدرال نادرست است.

در ۲۵ سپتمبر، وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داده بود که ۱۶ کمپ مهاجرین افغان در ایالت‌های خیبرپختونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد شد.

بربنیاد گزارش‌ها، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، پس از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان، ایجاد شده‌اند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی می‌کنند.

حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و در ماه‌های اخیر این روند شدت یافته است.

با وجود آن‌که سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف اخراج اجباری افغان‌ها شده‌اند، این کشور تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ نداده و هر روز هزاران پناهجوی افغان از طریق مرزهای تورخم و سپین‌بولدک به افغانستان بازگشت داده می‌شوند.