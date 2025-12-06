این درگیری پس از آن رخ داد که گفت‌وگوهای صلح میان دو طرف در عربستان سعودی بی‌نتیجه پایان یافت و تنش‌ها میان دو کشور همسایه بیشتر شد.

مسؤولان هر دو طرف گفته‌اند که درگیری‌ها ناوقت شب جمعه آغاز شد، اما هر دو کشور یک‌دیگر را متهم می‌کنند که گویا طرف مقابل نخستین حمله را انجام داده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحهٔ ایکس "توییتر سابق" نوشته است که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین‌بولدکِ ولایت قندهار حملات را آغاز کردند و نیروهای افغان به آن پاسخ دادند.

اما سخنگوی شهباز شریف صدراعظم پاکستان، گفته است که "این نیروهای افغان بودند که بدون دلیل در امتداد مرز چمن تیراندازی کردند."

مشرف زیدی، در اعلامیه‌ای گفته است:

"پاکستان کاملاً آماده است و برای حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش پابند می‌ماند."

باشندگان محل در افغانستان جای که درگیری صورت گرفته به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته‌اند که درگیری‌ها حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت محلی آغاز شد و نزدیک به دو ساعت دوام کرد.

علی محمد حقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار، به فرانس‌پرس گفته است که نیروهای پاکستانی از "توپخانهٔ سبک و سنگین" کار گرفتند و مرمی‌های هاوان فیر شده از سوی آنها به گفتۀ او برخانه‌های مردم ملکی اصابت کرده است.

او افزوده است "درگیری پایان یافته و دو طرف روی آتش‌بس توافق کرده‌اند."

این درگیری پس از آن رخ داده است که گزارش‌ها می‌گویند دو طرف با میانجیگری عربستان سعودی در ریاض گفت‌وگو کرده و تصمیم گرفته بودند که دور بعدی گفت‌وگوها نیز برگزار شود.

با این حال، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه گزارش‌هایی را رد کرد که گویا اسلام‌آباد و کابل در عربستان گفتگو کرده‌اند.

طاهر حسین اندرابی گفت اسلام‌آباد گزارش‌های رسانه‌ای را دربارهٔ گفت‌وگوهای احتمالی به میزبانی عربستان دیده، اما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشست انجام شده باشد.

پاکستان همواره حکومت طالبان افغانستان را متهم می‌کند که از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و دیگر گروه‌های مخالف پاکستان حمایت می‌کند، اما حکومت طالبان افغانستان این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید پاکستان باید مشکلات داخلی‌اش را در خاک خود حل کند.