هرچند درگیری در سپین بولدک پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی برنگشته است

شب گذشته یک شب بسیار سخت و سرگردانی بود. همهٔ از بازار ویش در حال فرار بودند

آنان می‌گویند هرچند درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی برنگشته است.

یک دکاندار در بازار «ویش» سپین‌بولدک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود شنبه ۶ دسمبر به رادیو آزادی گفت:

«شب گذشته بسیار یک شب سخت و سرگردانی بود. همهٔ مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده‌های که نزدیک خط دیورند بودند، خانه‌های شان را ترک کردند زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشته‌اند، چون ترس باقی است. هر دو طرف همچنان دست به ماشه هستند. دربازار ویش تنها چند دکان باز شده، اما اوضاع عادی نیست.»

حاجی آغا باشندهٔ دیگری سپین‌بولدک نیز به رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت ۲ بامداد ادامه داشت و به مردم غیرنظامی آسیب رساند:

«از ساعت ده شب تیراندازی شروع شد و تا دو شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد ،زنان و کودکان در این سرمای شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند»

در این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم می کنند، بر اساس آمار رسمی،در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار سه غیرنظامی کشته و چهار تن دیگر زخمی شده اند.

علی‌محمد حقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار، در پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی «توپخانهٔ سبک و سنگین» استفاده کرده‌اند و گلوله‌های هاوان آنان بر خانه‌های مردم اصابت کرده است.

او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش‌بس توافق کرده‌اند:

«نیروهای پاکستانی تا صبح گه‌گاه خال خال شلیک می‌کردند. سه غیرنظامی کشته و پنج نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است، اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنان به آتش‌بس پایبند نماندند و تمام شب شلیک کردند.»

با این حال، عبدالکریم جهاد، ولسوال سپین‌بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری‌ چهار غیرنظامی کشته و چهار تن زخمی شده‌اند که در میان کشته‌شدگان یک زن و یک کودک نیز شامل اند.

برخی منابع صحی در سپین‌بولدک به رسانه ها گفته اند که وضعیت دو تن از زخمی‌ها وخیم است.

درگیری شام جمعه آغاز شد، هر دو طرف یک دیگر را عامل شروع تیراندازی می‌داند

شماری از باشندگان در آن سوی خط در چمن، به رادیو آزادی گفتند که در این درگیری سه غیرنظامی زخمی شده‌اند.

مقام‌های دو طرف می‌گویند که درگیری شام جمعه آغاز شد، اما هر دو طرف یک دیگر را عامل شروع تیراندازی می‌داند.

مشرف زیدی، سخنگوی شهباز شریف صدراعظم پاکستان دراعلامیه‌ای طالبان را متهم کرده که بی‌دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کرده‌اند.

اما پیش از آن، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحهٔ ایکس«توییترسابق» خود نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین‌بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند.

این درگیری‌ها در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش گزارش‌های از گفت‌وگو میان هیئت ‌های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد؛ اما سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان این مسئله را رد کرده گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست.

اما برخی منابع طالبان این گفت‌وگوها را تأیید کرده گفته بودند که در آن دربارهٔ ادامهٔ آتش‌بس توافق شده است.

پیش‌تر، به تاریخ ۲۵ نوامبر، حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا ،کنر و خوست متهم کرده گفت که در آن حمله حداقل ده عضو یک خانواده کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسبت به پاکستان «پاسخ لازم» خواهند داد.

انتشار گزارش‌های تلفات غیرنظامیان در آن رویداد واکنش‌های گستردهٔ انتقادی را برانگیخت.

تنش‌ها میان نیروهای طالبان ونظامیان پاکستان پس از درگیری‌های ۱۱ اکتوبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفت؛ درگیری‌های که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم می‌کردند.

چند دور گفت‌وگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول برای حل این مشکلات، برگزار شد، اما نتیجهٔ مشخصی نداشت.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که ریشهٔ بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خوانده‌اند.