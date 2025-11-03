جهان
صدراعظم اسرائیل هشدار داده که در صورت عدم خلع سلاح حزب الله توسط حکومت لبنان ، وارد عمل خواهد شد
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان ، گروه حزبالله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتشبس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد.
نتانیاهو روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در آغاز جلسه کابینۀ اسرائیل ، حزبالله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
صدراعظم اسرائیل افزود که اگر لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبههای تازه نکند اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر ، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند.
یک روز پیش از این ، وزارت صحت لبنان گزارش داد که چهار نفر در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای دیروز اعلام کرد که چهار عضو حزبالله را کشته است.
یک مقام امنیتی پاکستان می گوید که سه پولیس در انفجاری در منطقه هنگو زخمی شدند
در انفجاری در منطقۀ هنگو ایالت خیبرپختونخوا سه پولیس زخمی شدند. عبدالصمد خان یک مقام پولیس هنگو به رسانه ها گفته است که انفجار هنگام عبور یک کاروان نیروهای پولیس روز یکشنبه (۱۱ عقرب ،۲ نوامبر) رخداد.
پیش از این ، در حملۀ بمبی به یک پوستۀ امنیتی در هنگو در ۲۴ اکتوبر سه پولیس به شمول یک افسر کشته شده بودند.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی ، انفجارهای بمب و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبرپختونخوا از جمله هنگو در سال های اخیر افزایش یافته است.
هشدار دونالد ترمپ به گروه اسلامگرا در نایجریا
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر گروه اسلامگرا در نایجریا به گفتۀ او کشتار عیسویان را متوقف نکند ، با تمام قوا وارد عمل خواهد شد.
آقای ترمپ در بیانیه ای روز شنبه (۱۰ عقرب ، دوم نوامبر) گفت که به وزارت دفاع امریکا* دستور داده است تا برای پلان یک حملۀ احتمالی آمادگی بگیرد.
رئیس جمهور ایالات متحده بدون ارائۀ شواهد افزوده است که هزاران عیسوی توسط اسلامگرا های تندرو کشته شده اند.
در نایجریا گروه بوکوحرام فعال است.
این گروه از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینطرف در حملاتش دستکم ۴۰ هزار نفر را کشته و بیش از دو میلیون تن دیگر را مجبور به کوچیدن کرده است.
*بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترمپ ،در ماه سپتمبر ۲۰۲۵ از عنوان «وزارت جنگ» برای نام ثانویۀ «وزارت دفاع ایالات متحده» استفاده می شود.
در حمله با چاقو در بریتانیا ده نفر زخمی شدند
پولیس بریتانیا می گوید که بر اثر حمله با چاقو به قطاری در این کشور ده نفر زخمی شده اند.
این قطار شام روز شنبه ۱۰ عقرب از شرق بریتانیا به مقصد لندن در حرکت بود.
پولیس ضد تروریزم بریتانیا تحقیقات را در بارۀ این رویداد آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، دو نفر در پیوند به این واقعه بازداشت شده اند.
کایر استارمر ، صدراعظم بریتانیا این رویداد را وحشتناک و نگران کننده خوانده است.
مقامهای نظامی اوکراین: در برابر حملات شدید روسیه مقاومت میکنیم
مقامهای نظامی اوکراین تأکید کردهاند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور، در برابر حملات شدید حدود ۱۷۰ هزار سرباز روسی مقاومت میکنند.
الکساندر سیرسکی، قوماندان کل نیروهای اوکراین، روزشنبه اول نوامبر در صفحهی فیسبوک خود نوشت که عملیات همهجانبه برای نابودسازی و بیرونراندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد.
این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود.
زلنسکی به تاریخ ۳۱ اوکتوبر گفت روسها میخواهند با تمام کشور ما همان کاری را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام میدهند. آنها باید در همانجایی که رسیدهاند متوقف و در همانجا نابود شوند.
برآوردها نشان میدهد که میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ سرباز روسی هماکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقهی دونتسک جابهجا شدهاند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمینها و لباسهای غیرنظامی، تلاش میکنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند.
همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیادی دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم میکند.
تحلیلگران هشدار دادهاند که سقوط این شهر میتواند مسیر نیروهای روسیه را به سوی غرب اوکراین باز کند و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار دهد.
خبرگزاری «زویوزدا» وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کردهاند.
یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با داعش بازداشت شد
نیروهای امنیتی فرانسه یک شهروند افغان را به اتهام داشتن ارتباط با یکی از شاخههای گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کردهاند.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که ادارهی سارنوال مبارزه با تروریزم فرانسه امروز اعلام کرد که این جوان ۲۰ ساله هفتهی گذشته در شهر لیون بازداشت شده است.
او متهم است که در چارچوب یک گروه جنایی تروریستی فعالیت میکرده و به یکی از نهادهای تروریستی کمک مالی مینموده است.
وی تا زمان محاکمه در بازداشت باقی خواهد ماند.
در خبر گفته شده است که این شهروند افغان متهم است که به گروه داعش کمک مالی میکرده و از طریق شبکههای اجتماعی، از جمله تیکتاک و سنپ چت برای این گروه تبلیغ مینموده است.
شاخه ای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به دست داشتن در حملات متعدد در افغانستان و حملهی مرگبار در ماه مارچ سال ۲۰۲۴ در مسکو پایتخت روسیه متهم است.
وزارت خارجه اوکراین: حملات روسیه تروریزم هستهای است
وزارت خارجه اوکراین حملات روسیه بر تأسیسات ملکی انرژی این کشور را محکوم کرده و مسکو را به «تروریزم هستهای» متهم کرده است.
وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در اعلامیهای گفت که حملات عمدی روسیه بر بخش ملکی انرژی، بهطور مستقیم بر روند فعالیتهای ایمن انرژی هستهای این کشور تأثیر منفی میگذارد.
در اعلامیه ګفته شده که این اقدام معادل با تروریزم هستهای بوده و نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
در اعلامیه به بیانیهی اخیر ادارهی بینالمللی انرژی اتمی اشاره شده است که در آن نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته است، روسیه در این حمله آن سباستیشن یا ایستگاه برق را هدف قرار داده که برای امنیت و مصونیت هستهای اوکراین اهمیت حیاتی دارد.
سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجهی این حمله، خطوط خارجی برق نیروگاه هستهای «خمیلنیتسکی» در جنوب اوکراین قطع شده است.
همچنین، گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) روز گذشته در بیانیهای دیگر، تجاوز روسیه بر اوکراین و تأثیرات مخرب آن بر بخش انرژی اوکراین را محکوم کرده است.
پژوهشگران پوهنتون ییل: کشتارهای جمعی همچنان در شهر الفاشر ادامه دارد
تصاویر تازهی ماهوارهای نشان میدهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پژوهشگران پوهنتون ییل این موضوع را چند روز پس از آن اعلام کردند که این شهر به دست نیروهای حمایت سریع یا RSF سقوط کرد.
نیروهای حمایت سریع که از اپریل ۲۰۲۳ با اردوی منظم در جنگ هستند، روز یکشنبه گذشته الفاشر را تصرف کردند و پس از محاصرهی ۱۸ ماهه، اردو را از آخرین پایگاه در منطقه دارفور غربی بیرون راندند و کنترل آنرا به دست گرفتند.
پس از سقوط شهر، گزارشهایی از اعدامهای فوری، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، چپاول و کشتار افراد منتشر شده، در حالی که ارتباطات در این منطقه تقریباً بهطور کامل قطع شده است.
در گزارشی که روز جمعه از سوی لابراتوار پژوهشهای بشردوستانه دانشگاه ییل منتشر شد، آمده است که تصاویر تازه آنها را به این باور رسانده که بخش بزرگی از جمعیت ممکن است کشته، اسیر یا پنهان شده باشند.
این لابراتوار دستکم در ۳۱ منطقه اشیایی را شناسایی کرده که با اجساد انسانها مطابقت دارد؛ این مناطق شامل محلهها، محوطههای دانشگاه و مکانهای نظامی بین دوشنبه تا جمعه میباشد.
در گزارش آمده است که نشانههای ادامهی کشتار جمعی بهوضوح قابل مشاهده است.
بازماندگانی از الفاشر که به شهر نزدیک تَوِیله رسیدهاند، به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که شاهد کشتارهای جمعی، تیراندازی به کودکان در برابر والدینشان، و ضرب و شتم و غارت غیرنظامیان در هنگام فرار بودهاند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از ۶۵ هزار نفر از الفاشر گریختهاند، اما دهها هزار تن هنوز در شهر گیر ماندهاند.
در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
اردوی اسرائیل: سه جسد مربوط به گروگان ها نیست
اردوی اسرائیل روز شنبه اول نومبر اعلام کرد سه جسدی را که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگانهایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری میشدند، نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که بررسیهای عدلی نشان داده این اجساد متعلق به هیچیک از ۱۱ گروگان درگذشتهای که هنوز تحویل داده نشده اند، نمی باشد.
پس از آغاز آتشبس در ۱۰ اکتبر، گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است، ۲۰ گروگان زندهای را که هنوز در اختیار داشت آزاد کرد و روند بازگرداندن اجساد گروگانهای کشتهشده را نیز آغاز نمود.
این آتشبس که به میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت تاکنون، در مجموع ۱۷ جسد بازگردانده شده که شامل ۱۵ اسرائیلی، یک تبعه تایلندی و یک تبعه نیپالی است.
اسرائیل حماس را متهم میکند که با تأخیر در بازگرداندن اجساد، به تعهدات خود عمل نکرده است، اما حماس میگوید یافتن اجساد در میان ویرانههای غزه به زمان نیاز دارد.
افراد مسلح دو سرباز را در پاکستان ربودند
مقامهای پولیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا، میگویند افراد مسلح ناشناس در منطقهی «هوېد» یک سرباز ادارهی مبارزه با تروریزم (CTD) و در «سردی خېل» یک سرباز بخش ویژهی پولیس را ربودهاند. پولیس افزوده است که هر دو رویداد در تاریخ ۳۱ اکتبر رخ داده و عملیات جستجو برای یافتن آنان آغاز شده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این دو سرباز پولیس را بر عهده نگرفته است.
در همین حال، پولیس و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزاد – رادیوآزادی گفتهاند که در واکنش به این رویداد ها، کمیتهی صلح «هوېد» پدر و برادر یکی از افراد مظنون را ربوده و نزد خود نگه داشته است.
رهبران کمیتهی صلح طرفدار حکومت به رادیو مشال گفتهاند تا زمانی که سربازان پولیس آزاد نشوند، پدر و برادر فرد مظنون در نزد آنان باقی خواهند ماند.
در منطقه بنو و مناطق همجوار آن، از جمله وزیرستان شمالی، افراد مسلح بارها بر نیروهای نظامی و پولیس حمله کردهاند و گاهی نیز سربازان را به اسارت گرفتهاند.
اردوی پاکستان و پولیس میگویند که به تأمین امنیت در منطقه متعهد هستند و هر از گاهی عملیات نظامی در آنجا انجام میدهند.