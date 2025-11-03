یک مقام امنیتی پاکستان می گوید که سه پولیس در انفجاری در منطقه هنگو زخمی شدند

مقام‌های نظامی اوکراین تأکید کرده‌اند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور، در برابر حملات شدید حدود ۱۷۰ هزار سرباز روسی مقاومت می‌کنند.

الکساندر سیرسکی، قوماندان کل نیروهای اوکراین، روزشنبه اول نوامبر در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشت که عملیات همه‌جانبه برای نابودسازی و بیرون‌راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد.

این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود.

زلنسکی به تاریخ ۳۱ اوکتوبر گفت روس‌ها می‌خواهند با تمام کشور ما همان کاری را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام می‌دهند. آن‌ها باید در همان‌جایی که رسیده‌اند متوقف و در همان‌جا نابود شوند.

برآوردها نشان می‌دهد که میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ سرباز روسی هم‌اکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقه‌ی دونتسک جابه‌جا شده‌اند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمین‌ها و لباس‌های غیرنظامی، تلاش می‌کنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند.

همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیادی دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم می‌کند.

تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که سقوط این شهر می‌تواند مسیر نیروهای روسیه را به سوی غرب اوکراین باز کند و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار دهد.

خبرگزاری «زویوزدا» وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کرده‌اند.

