پنجشنبه ۱۷ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۵۱

گوتیرش خواستار پایبندی کامل اسرائیل و حماس به توافق‌نامه شد

انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد
انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد

انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح پیشنهادی رئیس‌جمهور دونالد ترمپ برای پایان‌دادن به جنگ در غزه استقبال کرده است.

حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

گوتیرش در بیانیه‌ای ناوقت چهارشنبه ۸ اکتوبر، از همهٔ طرف‌ها خواسته است تا به شرایط توافق‌نامه به‌گونهٔ کامل پایبند بمانند.

سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است: "باید همهٔ گروگان‌ها با عزت آزاد شوند، آتش‌بس دایمی تضمین گردد و جنگ یک‌بار و برای همیشه متوقف شود."

او تأکید کرده است که دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه باید در نوار غزه فراهم گردد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجهٔ مذاکرات در مصر، برای پایان‌دادن به جنگ در غزه بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح او به توافق رسیده‌اند.

حماس نیز تأیید کرده است که با اسرائیل برای پایان جنگ در غزه به توافق رسیده است.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، گفته است که روز پنج‌شنبه نشست کابینه را برای تصویب این توافق‌نامه برگزار خواهد کرد.

وزیر خارجهٔ طالبان پس از سفر به مسکو، عازم هند شد

آرشیف: متقی در ماه اپریل امسال با یک مقام هندی در کابل
آرشیف: متقی در ماه اپریل امسال با یک مقام هندی در کابل

امیرخان متقی، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان، روز چهارشنبه، ۸ اکتوبر، عازم هند شد.

حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس، توییتر سابق منتشر شده، گفته است که متقی پس از شرکت در نشست‌هایی در مسکو، به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده است.

به گفتهٔ او، متقی در این سفر با اس. جی. شنکر، وزیر خارجهٔ هند، و شماری از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال ۲۰۲۱، این نخستین سفر یک مقام بلندپایهٔ حکومت طالبان به هند است، که به‌گفتهٔ رسانه‌های هندی برای پنج روز برنامه‌ریزی شده است.

امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده است، پس از آن به هند می‌رود که کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت به درخواست دهلی نو، به‌طور موقت برای سفر او اجازه صادر کرده است.

تیم ملی کریکت افغانستان در بازی یک‌روزه مقابل بنگلادیش پیروز شد

تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین بازی یک‌روزه، حریفش بنگلادیش را با تفاوت ۵ ویکت شکست داد.

بازی روزگذشته ۸ اکتوبر، با برنده شدن قرعه از سوی بنگلادیش آغاز شد.

بازیکنان بنگلادیشی، بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کردند و توانستند ۲۲۱ دوش انجام دهند.

بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان با از دست دادن پنج بازیکن در آوور ۴۷ هدف تعیین شده را تعقیب کردند.

این نخستین بازی از جمع سه بازی یک‌روزه است که میان تیم های افغانستان و بنگلادیش برنامه‌ریزی شده است.

بازی دوم این سلسله در ۱۱ اکتوبر و بازی سوم یا نهایی در ۱۴ اکتوبر میان دو تیم برگزار خواهد شد.

پیش از این در سلسله بازی های بیست آووره میان دو تیم، افغانستان صفر مقابل سه در برابر بنگلادیش با شکست مواجه شد.

نخستین جلسهٔ عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا آغاز شد

آرشیف:
آرشیف:

نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، چهارشنبه ۸ اکتوبر، در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد.

متخصان حقوق بشر، حقوق دانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مدنی در این جلسه حضور دارند.

برگزارکنندگان این جلسه، هدف این دادگاه را فراهم کردن فرصتی برای قربانیان از افغانستان، به ویژه زنان و دختران خوانده اند تا در مورد محدودیت های گسترده طالبان، از جمله منع آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند.

این دادگاه همچنان بخشی از تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای حسابگیری از رهبران طالبان و مستندسازی نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان خوانده شده است.

قرار است شواهد بدست آمده از این دادگاه پس از بررسی، به محاکم رسمی کشورها سپرده شود.

دادگاه مردمی پیش از این پنجاه جلسه در سراسر جهان دایر کرده است که در آن به بررسی مواردی چون جنایت جنگی، سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر پرداخته است.

قیمت طلا با افزایش ۱۷٪ رکورد تازه‌ای ثبت کرد

آرشیف
آرشیف

قیمت طلا در جهان، چهارشنبه ۸ اکتوبر با عبور از مرز چهارهزار دالر در هر اونس، رکورد تازه را ثبت کرد.

براساس خبرگزاری رویترز، قیمت طلا با هفدهم درصد افزایش، به بیش از چهارهزار و یازده دالر در هر اونس رسید.

قیمت طلا از آغاز سال جاری میلادی تا حال، شاهد ۳۵ درصد افزایش بوده است در حالیکه در ۲۰۲۴ میلادی، قیمت طلا ۲۷ درصد افزایش یافته بود.

رویترز به نقل از آگاهان اقتصادی، علت بلند رفتن قیمت طلا در جهان را تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری امن در شرایط بی ثباتی‌های فزاینده اقتصادی و جیوپولیتکی جهانی عنوان کرده است.

طالبان یک تن را در محضر عام در غزنی شلاق زدند

آرشیف
آرشیف

طالبان یک تن را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شلاق زدند.

براساس اعلامیه‌ای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی ستره‌محکمهٔ طالبان منتشر شده است، این فرد که هویت‌اش فاش نشده، به اتهام آنچه طالبان فساد اخلاقی خوانده اند، در محضر عام ۲۵ شلاق زده شده است.

در اعلامیه همچنان آمده است که متهم علاوه بر اجرای ۲۵ شلاق، به یک سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است.

پیش از این نیز طالبان در بیش از چهار سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کرده‌اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه اگست سال جاری گفته بود که اجرای اعدام‌ها و مجازات‌ بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است و خواهان توقف فوری آن شد.

یازده سرباز پاکستانی به‌شمول دو افسر ارشد در حملهٔ مهاجمان مسلح کشته شدند

آرشیف: نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی کرم ایجنسی در نزدیکی مرز با افغانستان
آرشیف: نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی کرم ایجنسی در نزدیکی مرز با افغانستان

در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر کاروان نیروهای پاکستان، یازده نیروی امنیتی به شمول یک دگروال و یک بریدمن پاکستانی کشته شدند.

براساس اعلامیه‌ای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی دفتر روابط عامه اردوی پاکستان ISPR، منتشر شده، این حمله ناوقت دیشب در منطقه قبایلی کرم ایجنسی در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است.

در اعلامیه آمده است که این حمله در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در این منطقه به وقوع پیوست.

یک منبع در محل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد پنج سرباز پاکستانی ناپدید شده اند.

گروه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است.

این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در ماه های اخیر خوانده شده است.

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان می‌گویند که دسترسی شان به این رسانه‌ها محدود شده

محدود شده رسانه های اجتماعی در افغانستان
محدود شده رسانه های اجتماعی در افغانستان

کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی می گویند که دسترسی‌شان به شبکه‌های اجتماعی، از جمله اینستاگرام و فیسبوک محدود شده است.

آنان می افزایند که از عصر روز سه‌شنبه ۱۵ میزان بدون استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان نمی‌توانند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن «اینستاگرام» و «اسنپ‌چت» خود نیستند.

حکومت طالبان تاکنون به گونهٔ رسمی در مورد مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر نکرده است.
با این حال، پیش از این به مدت دو روز اینترنت در سراسر افغانستان به‌طور سراسری قطع شده بود و به‌تازگی نیز در ولایت کندهار، اینترنت شبکهٔ فایبر نوری با اختلال مواجه شده است.

طالبان به شرکت‌های ازبکستانی اجازه داده‌ تا کار اکتشاف و استخراج تیل را در افغانستان آغاز کنند

نقشه حوزه نفت افغانستان
نقشه حوزه نفت افغانستان

جوره‌بیک میرزامحمودوف، وزیر انرژی ازبکستان، اعلام کرده است که شرکت‌های ازبکستانی جواز رسمی برای جست‌وجو و تولید منابع هایدروکاربنی را از حکومت طالبان دریافت کرده‌اند.

براساس گزارش رسانه‌های ازبکستان در روز گذشته، او این سخنان را در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی آن کشور بیان کرده است.

به گفتهٔ میرزامحمودوف مقامات افغان به شرکت‌های ازبک اجازه داده‌اند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل خاک افغانستان آغاز کنند.

او افزود که این پروژه از نیمه ماه سپتمبر، بر اساس یک قرارداد ۲۵ ساله در حوزه گازی «توتی‌میدان» در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایریل کام (Eriell KAM) آغاز شده است.

میرزامحمودوف تأکید کرد:
«این مرحلهٔ نخست خواهد بود و پس از به‌دست‌آمدن نتایج، همکاری‌ها به مناطق دیگر نیز گسترش خواهد یافت.»

او افزود که این پروژه یک اقدام ابتکاری است که برای هر دو کشور منافع اقتصادی به همراه دارد.

براساس معلومات وزارت معادن و پترولیم طالبان، حوزهٔ گازی توتی‌میدان حدود ۷٬۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل حدود ۳۰ چاه می‌باشد.

انتظار می‌رود ازبکستان در دههٔ آینده، هر سال حدود ۱۰۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری کند و گاز استخراج‌شده را در خاک خود تصفیه نماید.

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش امروز رقابت‌های پنجاه ‌اووره را آغاز می‌کنند

تیم‌ ملی کریکت افغانستان
تیم‌ ملی کریکت افغانستان

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش امروز چهارشنبه ۱۶ میزان رقابت‌های پنجاه ‌اووره را آغاز می‌کنند.

این بازی عصر امروز در ورزشگاه «شیخ زاید» دوبی وقت افغانستان برگزار می‌شود.
دومین بازی این سلسله مسابقات در ۱۱ اکتوبر و سومین و آخرین بازی در ۱۴ اکتوبر انجام خواهد شد.

آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابت‌های بیست‌اوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.

پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبه‌رو شد.

راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازی‌های بیست‌اوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».

