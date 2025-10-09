امیرخان متقی، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان، روز چهارشنبه، ۸ اکتوبر، عازم هند شد.

حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس، توییتر سابق منتشر شده، گفته است که متقی پس از شرکت در نشست‌هایی در مسکو، به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده است.

به گفتهٔ او، متقی در این سفر با اس. جی. شنکر، وزیر خارجهٔ هند، و شماری از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال ۲۰۲۱، این نخستین سفر یک مقام بلندپایهٔ حکومت طالبان به هند است، که به‌گفتهٔ رسانه‌های هندی برای پنج روز برنامه‌ریزی شده است.

امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده است، پس از آن به هند می‌رود که کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت به درخواست دهلی نو، به‌طور موقت برای سفر او اجازه صادر کرده است.