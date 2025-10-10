لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۱۸ ميزان ۱۴۰۴

افغانستان

هند نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد


عکس از آرشیف

اس. جی. شنکر وزیر امور خارجه هند، در دیدار با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، در دهلی‌نو اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد.

هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرده بود، اما بعدتر یک تیم فنی برای نظارت بر کمک‌های بشردوستانه به کابل اعزام کرد.


شنکر در حساب ایکس خود روز جمعه ۱۸ میزان نوشت: «خوشحالم که اعلام می‌کنم مأموریت فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا می‌یابد.»


متقی روز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفری پنج‌روزه وارد هند شد. این نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان است.

مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷؛ بازی افغانستان و پاکستان با تساوی بدون گول پایان یافت


تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان

بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.

دو تیم در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میدان رفتند.

این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد .

در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کرده‌اند.

علی عسکر لعلی، آموزگار بین‌المللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیس‌بوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته.

فدراسیون فوتبال افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که به‌دلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده.

نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» وارد دومین روزش شد


دومین روز نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»

نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادر پایتخت اسپانیا، وارد دومین روزش شد.

امروز نیز روایت‌های قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد.

کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی آنجا حضور دارند.

قرار است فردا در سومین و آخرین روز نشست، مقام‌های طالبان نیم ساعت فرصت داشته باشند تا در برابر اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده از خود دفاع کنند، هرچند هیئت قضایی گفته که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طالبان دریافت نکرده.

بر اساس گفتهٔ برگزارکنندگان، هدف از این نشست به‌ویژه فراهم کردن فرصت برای زنان و دختران افغان است تا دربارهٔ ممنوعیت تحصیل، کار، و مشارکت اجتماعی، و نیز سایر محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان بر آنان تحمیل کرده‌اند، شهادت دهند.

سلیم پیگیر، کارشناس امور سیاسی در کابل هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت

سلیم پیگیر، کارشناس امور سیاسی در کابل، پایتخت افغانستان هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت.

رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان گزارش داده‌اند که آقای پیگیر در خانه‌اش امروز پنج‌شنبه، از سوی دو فرد مسلح مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد.

گزارش شده است که او به شفاخانه منتقل شده است.

قانع گفته است که یکی از مهاجمان بازداشت شده و تحقیقات در این مورد جریان دارد.

سخنگوی وزارت داخله طالبان، انگیزۀ این رویداد را مسایل شخصی خوانده است.

وزارت خارجه‌ هند: با متقی در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو می‌شود


امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان (چپ) به هند رفت.

وزارت خارجه‌ هند گفته است که قرار است مقام‌های این کشور با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کنند.

رندهیر جیسوال، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در شبکه ایکس نوشت که متقی به دهلی‌نو رسیده است.

متقی پس از آن در یک سفر پنج روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر صادر کرد.

امیرخان متقی و چند مقام دیگر حکومت طالبان با تحریم سازمان ملل متحد روبه‌رو استند و برای سفر به خارج از کشور، باید مجوز دریافت کنند.

از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر متقی به هند است.

افغانستان و پاکستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ امروز به میدان می‌روند


تیم ملی فوتبال افغانستان

قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان امروز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میدان بروند.

این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار می‌شود.

گزارش شده است که بازیکنان و کدر فنی تیم ملی فوتبال چهارشنبه، ۱۶ میزان راهی اسلام‌آباد شدند.

در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کرده‌اند.

علی عسکر لعلی، آموزگار بین‌المللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیس‌بوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته است.

فدراسیون فوتبال افغانستان اخیراً اعلام کرد که به‌دلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است.

وزیر خارجهٔ طالبان پس از سفر به مسکو، عازم هند شد


آرشیف: متقی در ماه اپریل امسال با یک مقام هندی در کابل

امیرخان متقی، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان، روز چهارشنبه، ۸ اکتوبر، عازم هند شد.

حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس، توییتر سابق منتشر شده، گفته است که متقی پس از شرکت در نشست‌هایی در مسکو، به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده است.

به گفتهٔ او، متقی در این سفر با اس. جی. شنکر، وزیر خارجهٔ هند، و شماری از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال ۲۰۲۱، این نخستین سفر یک مقام بلندپایهٔ حکومت طالبان به هند است، که به‌گفتهٔ رسانه‌های هندی برای پنج روز برنامه‌ریزی شده است.

امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده است، پس از آن به هند می‌رود که کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت به درخواست دهلی نو، به‌طور موقت برای سفر او اجازه صادر کرده است.

نخستین جلسهٔ عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا آغاز شد


آرشیف:

نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، چهارشنبه ۸ اکتوبر، در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد.

متخصان حقوق بشر، حقوق دانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مدنی در این جلسه حضور دارند.

برگزارکنندگان این جلسه، هدف این دادگاه را فراهم کردن فرصتی برای قربانیان از افغانستان، به ویژه زنان و دختران خوانده اند تا در مورد محدودیت های گسترده طالبان، از جمله منع آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند.

این دادگاه همچنان بخشی از تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای حسابگیری از رهبران طالبان و مستندسازی نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان خوانده شده است.

قرار است شواهد بدست آمده از این دادگاه پس از بررسی، به محاکم رسمی کشورها سپرده شود.

دادگاه مردمی پیش از این پنجاه جلسه در سراسر جهان دایر کرده است که در آن به بررسی مواردی چون جنایت جنگی، سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر پرداخته است.

طالبان یک تن را در محضر عام در غزنی شلاق زدند


آرشیف

طالبان یک تن را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شلاق زدند.

براساس اعلامیه‌ای که چهارشنبه ۸ اکتوبر، از سوی ستره‌محکمهٔ طالبان منتشر شده است، این فرد که هویت‌اش فاش نشده، به اتهام آنچه طالبان فساد اخلاقی خوانده اند، در محضر عام ۲۵ شلاق زده شده است.

در اعلامیه همچنان آمده است که متهم علاوه بر اجرای ۲۵ شلاق، به یک سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است.

پیش از این نیز طالبان در بیش از چهار سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کرده‌اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه اگست سال جاری گفته بود که اجرای اعدام‌ها و مجازات‌ بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است و خواهان توقف فوری آن شد.

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان می‌گویند که دسترسی شان به این رسانه‌ها محدود شده


محدود شده رسانه های اجتماعی در افغانستان

کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی می گویند که دسترسی‌شان به شبکه‌های اجتماعی، از جمله اینستاگرام و فیسبوک محدود شده است.

آنان می افزایند که از عصر روز سه‌شنبه ۱۵ میزان بدون استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان نمی‌توانند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن «اینستاگرام» و «اسنپ‌چت» خود نیستند.

حکومت طالبان تاکنون به گونهٔ رسمی در مورد مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر نکرده است.
با این حال، پیش از این به مدت دو روز اینترنت در سراسر افغانستان به‌طور سراسری قطع شده بود و به‌تازگی نیز در ولایت کندهار، اینترنت شبکهٔ فایبر نوری با اختلال مواجه شده است.

