ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ شد

«یورگن واتنه فریدنس»، رئیس کمیته نوبل ناروی، گفت ماچادو این جایزه را به پاس «تلاشهای خستگیناپذیرش در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا» دریافت میکند.
او ماچادو را «مدافع صلح» توصیف کرد که برای کاستن از «چنگال سخت قدرت» دولت ونزوئلا تلاش کرده است.
فریدنس افزود: «دموکراسی به انسانهایی وابسته است که با وجود خطرات بزرگ، جرأت گام نهادن به پیش را دارند.»
در سال ۲۰۲۵، در مجموع ۳۳۸ نامزد برای جایزه صلح نوبل معرفی شده بودند که شامل ۲۴۴ فرد و ۹۴ نهاد میشد — ۵۲ مورد بیشتر از سال گذشته. هویت نامزدهای جایزه نوبل طبق سنت تا ۵۰ سال محرمانه باقی میماند.
سال گذشته، سازمان صلحطلب جاپانی «نیهون هیدانکویو» به خاطر تلاشهایش برای ترویج جهانی عاری از سلاحهای هستهای، با تکیه بر شهادت بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی، برنده جایزه صلح نوبل شد.
در طول هفته جاری، برندگان جوایز نوبل در رشتههای طب، فیزیک، کیمیا و ادبیات معرفی شدهاند، و این مجموعه روز دوشنبه با اعلام برنده جایزه نوبل علوم اقتصادی به پایان میرسد.
تمام جوایز نوبل بهطور سنتی در استکهلم اهدا میشوند، اما جایزه صلح نوبل به طور ویژه در اسلو اهدا میگردد.
هر جایزه نوبل شامل مبلغ نقدی ۱۱ میلیون کرون سویدنی (حدود ۱.۱ میلیون دالر امریکا) است.