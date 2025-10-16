خبر ها
برنامهٔ جهانی غذا: افغانستان در جمع شش کشور در خطر گرسنگی شدید
برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد، دبیلوایچاو، هشدار داده است که افغانستان شامل شش کشوری جهان است که بهدلیل کاهش کمکهای بشردوستانه، در خطر گرسنگی شدید قرار گرفتهاند.
این برنامه در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، منتشر کرده، گفته است که حدود ۱۴ میلیون نفر در افغانستان، کانگو، سومالیا، سودان جنوبی، هائیتی و سودان تا پایان سال جاری میلادی تنها یک گام با قحطی فاصله دارند.
بر بنیاد این گزارش، نهونیم میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو هستند؛ رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایش آن ابراز نگرانی کرده است، زیرا به گفته این سازمان تنها میتواند به ۸ درصد از اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای بشری در زمستان پیشرو دست یابد.
برنامه جهانی غذا گفته است که ایالات متحده، بهعنوان بزرگترین حامی مالی این سازمان، از زمان آغاز ریاستجمهوری دونالد ترمپ، کمکهای خارجی خود را بهشدت کاهش داده است.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ٨ اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک هایش با برنامه جهانی غذا (WFP) در یمن و افغانستان را به دلیل "نگرانی هایی مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثیها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرايی، به حالت تعلیق درآورده است"
یونیسف: بیش از ۲۱۲ هزار کودک در شرق افغانستان در خطر بیماریهای کشنده قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز پنجشنبه، ۱۶ اکتوبر، هشدار داد که پس از زلزلهٔ نیرومند در شرق افغانستان، بیش از ۲۱۲ هزار کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماریهای کشنده قرار دارند.
یونیسف گفته است که به دلیل آسیب گسترده به منابع آب، سیستم حفظالصحه و تأسیسات صحی در این مناطق، جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته است.
در گزارشی که به نقل از یونیسف در وبسایت «ریلیفوب» منتشر شده، آمده است که در زلزلهٔ ششاعشاریهیک درجهٔ ریشتری در شرق افغانستان، ۱۳۲ منبع آب تخریب شده و بسیاری از خانوادهها به آب پاک و امکانات شستوشوی دست دسترسی ندارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیهٔ حفظالصحه مانند صابون دسترسی ندارند و شرایط برای گسترش بیماریهای ساری فراهم است، مراکز صحی از افزایش موارد بیماریهای جلدی، کمآبی بدن و اسهالات حاد گزارش دادهاند.
یونیسف تأکید کرده است که برای جلوگیری از بروز یک وضعیت اضطراری صحی در مناطق آسیبدیده، اقدامات فوری و هماهنگ مورد نیاز است.
این نهاد افزوده که تاکنون تنها نیمی از ۲۲ میلیون دالر درخواستیاش را دریافت کرده و از تمویلکنندگان بینالمللی خواسته است تا بودجهٔ لازم را برای رسیدگی به این وضعیت فراهم سازند.
هشدار ترمپ به حماس؛ عدم پایبندی به توافق صلح ممکن است عملیات نظامی را از سر گیرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، میگوید اگر گروه حماس به توافق آتشبس با اسرائیل پایبند نباشد، واشنگتن اجازهٔ از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
ترمپ روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در گفتوگو با شبکهٔ تلویزیونی CNN گفت: «به محض اینکه من بگویم، نیروهای اسرائیلی میتوانند جنگ را از سر گیرند.»
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که اسرائیل، حماس را به عدم پایبندی به توافق آتشبس متهم کرده است. براساس این توافق، حماس باید تمامی گروگانهای باقیمانده (چه زنده و چه کشتهشده) را به اسرائیل تحویل دهد.
حماس تا صبح چهارشنبه، تمامی ۲۰ گروگان زندهٔ اسرائیلی را آزاد کرد، اما تنها اجساد هفت نفر از ۲۸ گروگان را تحویل داده است.
حماس گفته است که یافتن و بازیابی اجساد باقیماندهٔ گروگانهای اسرائیلی، به تلاش فراوان و تجهیزات ویژه نیاز دارد.
در عین حال، اسرائیل به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که به همین دلیل، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه با تأخیر روبهرو خواهد شد.
خلیلزاد: توافق آتشبس میان طالبان افغان و پاکستان دروازهٔ دیپلوماسی را باز میکند
زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ پیشین ویژهٔ ایالات متحده در امور صلح افغانستان، توافق آتشبس موقت میان حکومت طالبان و پاکستان را فرصتی برای فراهمسازی دیپلوماسی خوانده است.
او روز گذشته در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) این اقدام را یک گام «نیک» توصیف کرده است.
اسلامآباد و حکومت طالبان عصر چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، اعلام کردند که روی برقراری آتشبس توافق کردهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیهای در شبکهٔ ایکس نوشته گفت که پس از درخواست پاکستان به همهٔ نیروهای طالبان هدایت داده شد که تا زمانی که پاکستان حملات خود را از سرنگرفته است، آتشبس را رعایت کنند
وزارت خارجهٔ پاکستان گفته است که آتشبس دو روز دوام خواهد داشت.
در بیانیهٔ این وزارت آمده است: "در این مدت، هر دو طرف تلاشهای صادقانه به خرج خواهند داد تا راهحل مثبتی برای این مسئلهٔ پیچیده اما قابلحل از طریق گفتوگوهای سازنده پیدا کنند."
رادیو آزادی تا کنون گزارشی از درگیریهای تازه میان دو طرف در امتداد مرز که بتواند نقض آتشبس تلقی شود، دریافت نکرده است.
اما پیش از اعلام این آتشبس، یک انفجار نیرومند روز گذشته شهر کابل را تکان داد.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی گزارش داد که این کشور روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل انجام داده است.
اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این انفجار ناشی از آتشسوزی در یک تانکر نفت بوده است.
مسوولان شفاخانهٔ ایمرجنسی در کابل گفتهاند که در این انفجار پنج نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدهاند.
منابع گفتهاند که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را در کابل اجرا کرد
گزارش شده است که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر اهدافی در کابل، پایتخت افغانستان انجام داده است.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منبع امنیتی پاکستان گزارش داده است که این کشور به روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل اجرا کرد.
تا هنوز در مورد تلفات احتمالی این حمله چیزی نگفته نشده است.
این در حالی است که امروز دود غلیظی در کابل، پایتخت افغانستان به هوا بلند شد.
خبرگزاری دیپیای جرمنی به نقل از منابع استخبارات پاکستان گزارش داده است که این دود ناشی از حملۀ پهپاد از سوی اسلام آباد بوده است.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این دود به دلیل آتشسوزی در یک تانکر نفت بوده است.
این در حالی است که چند ساعت پس از حملات پاکستان بر ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، آتش بس بین افغانستان و پاکستان امروز اعلام شد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کردند که سر از شام امروز آتشبس میان دو طرف برقرار شد.
وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که آتشبس دو روزه خواهد بود.
درگیری مرزی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که پاکستان اخیراً حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد. پاکستان گفته است که هدفش رهبران تحریک طالبان پاکستان بوده است.
طالبان و پاکستان پس از درگیریهای مرزی بر آتشبس توافق کردند
حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان از برقراری آتشبس میان دو طرف خبر دادند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیهای در شبکههای اجتماعی گفت که براساس درخواست پاکستان از ساعت پنج و نیم عصر به وقت افغانستان، آتش بس میان دو طرف برقرار شد.
وزارت خارجه پاکستان در اعلامیهای گفت که این آتشبس برای ۴۸ ساعت برقرار شده است.
اما مجاهد میگوید که به تمامی نیروهای طالبان هدایت داده شده تا زمانی که حملات پاکستان از سرگرفته نشده، آتشبس را مراعات کنند.
درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی ۱۱ اکتوبر آغاز شد و دو طرف از تلفات سنگین همدیگر ادعا کردند.
این درگیریها واکنشیهای بین المللی را نیز در پی داشت.
اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان : دو خبرنگار افغان در درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان کشته و زخمی شدند
اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن دیگری در درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داد.
این اتحادیه روز چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در اعلامیهای گفته است که نیروهای پاکستانی در عملیاتهای هوایی و زمینی، خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا، عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمداً هدف قرار دادند که در نتیجهٔ آن، عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان زخمی شد.
به گفتهٔ اتحادیه، این خبرنگاران برای تهیه گزارش دربارهٔ وضعیت منطقه و گفتوگو با مردم به محل رفته بودند.
همزمان، مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست گفته است که این دو خبرنگار در ولسوالی زازی میدان مصروف تهیه گزارش بودند که هدف قرار گرفتند.
اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان این رویداد را نقض آشکار اصول خبرنگاری، ارزشهای انسانی و آزادی بیان خوانده و خواستار تحقیق سازمانهای بینالمللی حمایتکننده خبرنگاران در این زمینه شده است.
دود غلیظ در آسمان کابل؛ مجاهد: تانکر تیل در کابل منفجر شد
یک انفجار نیرومند چهارشنبه ۱۵ اکتوبر شهر کابل را تکان داد.
تصاویر که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، دود غلیظ را در آسمان شهر کابل نشان میدهد.
هنوز روشن نیست که این آتشسوزی در کدام ساحۀ شهر کابل به وقوع پیوسته است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نگرانی شان را در مورد احتمال وقوع حملۀ دیگر از سوی پاکستان ابراز کرده اند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در مربوطات شهر کابل یک تانکر تیل منفجر شده که در نتیجه آن آتشسوزی رخ داده است.
مجاهد در شبکه ایکس، توییتر سابق از مردم خواسته که تشویش نکنند.
پاکستان در یازدهم اکتوبر حملات را در کابل و پکتیکا انجام داد که باعث درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی شد.
منبع: در سفر به مسکو، احمد الشرع «خواستار تحویل بشار اسد» میشود
قرار است احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به مسکو، خواستار تحویل بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه شود.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از یک مقام حکومتی سوریه که نامش فاش نشده، گزارش داده است که الشرع در سفر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر به مسکو از روسیه خواهد خواست که تمامی افرادی را که «مرتکب جنایات جنگی» شدهاند و در روسیه حضور دارند، به ویژه بشار اسد را تحویل دهد.
بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسمبر گذشته به مسکو پناهنده شد.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داده که الشرع طی یک سفر رسمی امروز به مسکو میرود و قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتگو کند.
ریچارد بنیت در واکنش به درگیریهای مرزی از طالبان افغان و پاکستان خواست غیرنظامیان را محافظت کنند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در واکنش به درگیریهای مرزی اخیر میان نیروهای طالبان و پاکستانی، خواستار خویشتنداری دو طرف شده است.
بنیت چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در شبکه ایکس توییتر سابق همچنان از دو طرف خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند.
او نوشت که از گزارشهای متعدد در مورد تلفات غیرنظامیان و همچنان بیجاشدن ناشی از این درگیریها عمیقاً نگران است.
پیش از این، حکومت طالبان گفت که در حملات صبح چهارشنبه نیروهای پاکستانی بر ولسوالی سپین بولدک کندهار، حداقل ۱۲غیرنظامی کشته شدند.