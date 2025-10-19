حکومت طالبان می‌گوید که هیئت‌های مذاکره‌کننده افغانستان و پاکستان در قطر بر سر آتش‌بس کامل و معنی‌دار به توافق رسیده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس از تلاش‌های قطر و ترکیه برای میانجی‌گری در این گفتگوها قدردانی کرده و نوشته است که افغانستان و پاکستان سندی را نیز امضا کرده‌اند که بر اساس آن، دو کشور بر تعهد خود نسبت به صلح، احترام متقابل و روابط نیک هم‌جواری تاکید کرده‌اند.

در مذاکرات قطر، ریاست هیئت‌های دو کشور را وزیران دفاع، ملا محمد یعقوب و خواجه محمد آصف، بر عهده داشتند.

مجاهد گفته است که دو طرف توافق کردند هیچ‌گونه اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند و از گروه‌های مخالف حکومت پاکستان، حمایت نکنند.

مجاهد افزوده است که در آینده، با میانجی‌گری کشورهای واسطه، میکانیزمی ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دوجانبه بررسی و توافق‌ها عملی شود.

خواجه آصف هم دستیابی دو طرف به توافق را تایید کرده و گفته است که دور بعدی مذاکرات در شهر استانبول در ۲۵ آکتوبر برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه قطر نیز صبح امروز اعلام کرد که هیئت‌های افغانستان و پاکستان روز شنبه در جریان گفتگوها با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه، بر آتش‌بس فوری توافق کرده‌اند.

جنگ میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند زمانی آغاز شد که پاکستان چندی پیش حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام داد.