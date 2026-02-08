صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه به واشنگتن می رود

ادارۀ هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) می گوید که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است.

بخش افغانستان این اداره در شبکۀ ایکس امروز یکشنبه (۱۹ دلو ، ۸ فبروری) نوشت که شریکان امور بشری پلان دارند که به ۸۸۱ هزار تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیرخوراکی فراهم کنند ؛ اما اوچا گفته که برای این کمک به ۱۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر نیاز است.

این ادارۀ ملل متحد ده روز پیش گفته بود که در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۴،۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت.

به گفتۀ اوچا ، ۵۴ درصد از این افراد کودکان و ۲۴ درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند.