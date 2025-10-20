این مرکز یکشنبه ۱۹ اکتوبر با نشر اعلامیه‌ای ضمن استقبال از آغاز فعالیت دوباره این رادیو و تلویزیون، توقف دو روزه آن را نقض صریح حقوق بنیادی یک رسانه آزاد خوانده و نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید محدودیت ‌های کاری برای رسانه‌ها در افغانستان ابراز کرده است.

در ادامه آمده که مطابق با قانون رسانه‌های همگانی که حکومت طالبان نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران و رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسؤلان نباید در کار آنها محدودیت ایجاد کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنان حمایت کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده که شمشاد ضمن تأکید بر ادامه کار حرفه‌ای و ارزش‌ها و منافع ملی و اسلامی از «تلاش‌ های فراوان برای به‌ دست آوردن قناعت ادارات» اداره حاکم، «دست همکاری دراز کرد تا فعالیت خود را از سر بگیرد.»

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که رادیو و تلویزیون شمشاد دو روز پیش در پی دستور مستقیم اداره استخبارات حکومت طالبان بسته شد.

این مرکز روز جمعه ۱۷ اکتوبر در اعلامیه‌ای گفت که این تلویزیون متهم شده که در درگیری های اخیر میان نیروهای امنیتی طالبان و نظامیان پاکستانی و حمله ‌های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان، دفاع نکرده است.

براساس معلومات این مرکز، شمشاد یک رسانه خصوصی است که ۲۰ سال قبل با سرمایه‌ گذاری فضل کریم فضل در کابل ایجاد شد و آغاز به کار کرد.

حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد توقف یا از سرگیری فعالیت رادیو تلویزیون شمشاد ابراز نظر نکرده است.

پیش از این اما همواره گفته که از خبرنگاران و فعالیت رسانه ها در چهارچوب ارزش های اسلامی و ملی حمایت می کند.

رادیو و تلویزیون شمشاد پس از ظهر یکشنبه ۱۹ اکتوبر گفت که پس از یک وقفه دوباره به نشرات آغاز کرده است.

این رادیو تلویزیون در اعلامیه‌ای گفته که به انجام رسالت رسانه‌ای خود ادامه می‌دهد و در راستای حاکمیت کشور، نمایندگی از اقشار مختلف جامعه، انعکاس آرزوهای مردم و «قناعت» حکومت(طالبان) و رعایت ارزش های ملی و دستیابی به منافع ملی تلاش خواهد کرد.

در اعلامیه بدون آن که به دلیل توقف نشرات آن اشاره شود آمده که رادیو و تلویزیون شمشاد، به‌ منظور ازسرگیری نشرات خود، گام‌ های لازم را برای تقویت فعالیت ‌ها، ارتقای کیفیت و اجرای اصلاحات ضروری برخواهد داشت .

در ادامه آمده که علاوه بر آن برای بلند بردن ظرفیت کارمندان، زمینهٔ آموزش ‌ها و دوره ‌های حرفه ‌ای فراهم می‌ شود، تا کیفیت برنامه‌ ها و نشرات بهبود بیشتر یابد.

سازمان حمایت از رسانه های افغانستان آغاز دوباره نشرات رادیو و تلویزیون شمشاد را گام مثبت می خواند ،اما می گوید که از اعلامیه آن آشکار است که این رسانه پس از فشار های نظام حاکم، پذیرفته که محتوای نشراتی خود را مطابق خواست حکومت طالبان ارائه دهد.

حامد عبیدی رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت: "در اعلامیه به صراحت دیده می‌شود که رادیو و تلویزیون شمشاد بر اثر فشارهای که از سوی نظام حاکم بالای آنان تحمیل شده قبول کرده اند که بعد از این تمام محتوای نشراتی را که نظام حاکم می‌خواهد آنان بازتاب می‌دهند و در حقیقت روایت های نظام حکومت از سوی رادیو و تلویزیون شمشاد بازتاب پیدا می‌کند."

بر اساس گزارش برخی نهاد های حامی رسانه‌ ها، در بیش از چهار سال گذشته رسانه‌ ها در افغانستان تحت نظارت و مطابق چارچوب ‌ها و مقررات تعیین‌ شده توسط حکومت طالبان فعالیت کرده ‌اند که به گفته این نهاد ها، تعدادی رسانه ‌ها فعالیت خود را متوقف یا محدود کرده ‌اند.

برخی خبرنگاران و مدیران رسانه ‌ها نیز به رادیو آزادی گفته ‌اند که با الزامات و دستور العمل‌ های حکومت طالبان در زمینهٔ محتوا مواجه بوده ‌اند و به گفته آنان، این وضعیت بر روند اطلاع ‌رسانی مستقل و جریان آزاد اخبار در افغانستان تأثیرگذار بوده است.