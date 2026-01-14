امیرخان متقی نماینده دفتر یوناما در افغانستان دیدار کرد

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که روز سه‌شنبه، ۲۳ جدی در کابل برگزار شد، دو طرف درباره موضوع‌های مختلفی از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان، سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روزمری دی‌کارلو، به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور گفت‌وگوها قرار داشت.

به گزارش رسانه‌های داخلی، امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در روند دوحه، گفت که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها، به‌ویژه در زمینه ایجاد معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی، کافی نبوده است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت، نیاز به گام‌های عملی و سریع‌تر وجود دارد.

در همین حال، جورجت گانیون نتایج نشست‌های کاری دوحه را مثبت خواند و بر ضرورت ادامه همکاری‌ها و تدوین یک استراتیژی مشترک برای پیشبرد امور در آینده تأکید کرد.