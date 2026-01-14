قونسولگری ترکیه در شمال افغانستان اعلام کرده است که انقره قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر، یک کارخانه تولید سمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند.

بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن، جنرال قنسول ترکیه در مزارشریف، روز سه‌شنبه ۲۳ جدی با مولوی عبدالله سرحدی، والی حکومت طالبان در جوزجان، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار، جنرال قنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته است که هزینه ساخت این کارخانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر برآورد می‌شود و زمینه کار را برای صدها تن فراهم خواهد کرد.

او همچنین تأکید کرده است که ترکیه در سال‌های گذشته در بخش‌های آموزش، صحت و توسعه پایدار در جوزجان نقش فعالی داشته و این همکاری‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در مقابل، والی جوزجان از ترکیه خواست تا کمک‌های خود در بخش صحت را افزایش دهد و گفت که مراکز صحی این ولایت به‌طور فوری به تجهیزات، دوا و آمبولانس نیاز دارند.

این در حالی است که ترکیه با وجود همکاری و تعامل نزدیک با حکومت فعلی افغانستان، تاکنون حکومت طالبان را به‌صورت رسمی به رسمیت نشناخته است.