چهارشنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۵۰

افغانستان

ترکیه با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر کارخانه سمنت در جوزجان می‌سازد

قونسولگری ترکیه در شمال افغانستان اعلام کرده است که انقره قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر، یک کارخانه تولید سمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند.

بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن، جنرال قنسول ترکیه در مزارشریف، روز سه‌شنبه ۲۳ جدی با مولوی عبدالله سرحدی، والی حکومت طالبان در جوزجان، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار، جنرال قنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته است که هزینه ساخت این کارخانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر برآورد می‌شود و زمینه کار را برای صدها تن فراهم خواهد کرد.

او همچنین تأکید کرده است که ترکیه در سال‌های گذشته در بخش‌های آموزش، صحت و توسعه پایدار در جوزجان نقش فعالی داشته و این همکاری‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در مقابل، والی جوزجان از ترکیه خواست تا کمک‌های خود در بخش صحت را افزایش دهد و گفت که مراکز صحی این ولایت به‌طور فوری به تجهیزات، دوا و آمبولانس نیاز دارند.

این در حالی است که ترکیه با وجود همکاری و تعامل نزدیک با حکومت فعلی افغانستان، تاکنون حکومت طالبان را به‌صورت رسمی به رسمیت نشناخته است.

تازه‌ترین خبرهای روز

تیم‌های کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان و سریلانکا امروز در بازی تمرینی به مصاف هم می‌روند

تیم زیر نزده سال افغانستان
تیم های کریکت زیر سن نزده سال افغانستان و سریلانکا امروز چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می روند.

این بازی پنجاه اووره در آستانۀ رقابت های جام بین المللی کریکت زیر نزده سال، ساعت ۱۲ ظهر به وقت افغانستان در ویندهوک پایتخت نامیبیا آغاز می شود.

پیش از این، تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد.

رقابت های جام جهانی کریکت زیر سن نزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی روز پنجشنبه (۲۵ جدی) آغاز می شود.

امیرخان متقی نماینده دفتر یوناما در افغانستان دیدار کرد

امیرخان متقی و سرپرست یوناما
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که روز سه‌شنبه، ۲۳ جدی در کابل برگزار شد، دو طرف درباره موضوع‌های مختلفی از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان، سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روزمری دی‌کارلو، به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور گفت‌وگوها قرار داشت.

به گزارش رسانه‌های داخلی، امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در روند دوحه، گفت که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها، به‌ویژه در زمینه ایجاد معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی، کافی نبوده است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت، نیاز به گام‌های عملی و سریع‌تر وجود دارد.

در همین حال، جورجت گانیون نتایج نشست‌های کاری دوحه را مثبت خواند و بر ضرورت ادامه همکاری‌ها و تدوین یک استراتیژی مشترک برای پیشبرد امور در آینده تأکید کرد.

ایتالیا با یک میلیون یورو از زنان و جوانان افغان برای ایجاد کسب‌وکار و درآمد حمایت می‌کند

زنان افغان در حال جمع آوری زعفران
ایتالیا با اختصاص یک میلیون یورو به زنان و جوانان افغان کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای کوچک و درآمد مشروع داشته باشند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان (یو ان او دی سی) امروز سه‌شنبه ۲۳ جدی در صفحه ایکس خود نوشت که این حمایت برای «بهبود رفاه زنان و جوانان افغان از طریق افزایش فرصت‌های درآمد مشروع» ارائه می‌شود.

بر اساس اعلامیه‌ی این دفتر، مرحله دوم پروژه با بودجه یک میلیون یورو در ولایت‌های هرات و ننگرهار اجرا خواهد شد و تمرکز آن روی گسترش کشت زعفران در هرات و گل محمدی در ننگرهار است.

این برنامه نزدیک به هفت هزار خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد و هدف آن ارائه راه‌های جایگزین برای جلوگیری از کشت کوکنار است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که مرحله نخست این پروژه که از دسمبر ۲۰۲۴ آغاز شد، به بیش از ۱٬۵۰۰ خانواده آسیب‌پذیر، شامل خانواده‌های تحت سرپرستی زنان فرصت های درآمد زایی فراهم کرده است.

قوماندانی امنیۀ طالبان در قندوز، دستگیری ناظره رشیدی، خبرنگار محلی را تایید کرد.

ناظره رشیدی، خبرنگار محلی در قندوز(آرشیف)
این قوماندانی در اعلامیه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) گفت که خانم رشیدی همراه با چهار زن دیگر در ارتباط به یک «حادثه‌ی جنایی» دستگیر شده‌اند.

در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربطی به فعالیت های رسانه‌ای‌اش ندارد.

در مورد اتهامات وارده بر او و چهار زن دیگر توضیح داده نشده است.

پیش از این ، سازمان «حمایت از رسانه‌های افغانستان» گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را سه‌شنبه هفتۀ گذشته دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل کرده‌ اند.

هاجره، خواهر ناظره ، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می برد.

روند ثبت‌نام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی ۲۴ جدی آغاز می شود

آرشیف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که روند ثبت‌نام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی روز چهارشنبه ۲۴ جدی آغاز می شود و تا ۴ دلو ادامه می یابد.

این وزارت در خبرنامه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) از افرادی که قبلاً حج فرضی را ادا کرده اند، خواسته که از ثبت‌نام مجدد خودداری کنند، تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود.

اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

در سال جاری ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند.

پدر و پسر افغان در یک میدان؛ رکوردی تازه در کرکت

محمد نبی و پسرش حسن عیسی‌خیل، نخستین پدر و پسری شدند که در یک لیگ تجارتی بین‌المللی کرکت به میدان رفتند.

آن‌ها به نفع تیم «نوا اکسپرس» در لیگ برتر بنگلادش بازی می‌کنند.

در بازی دیروز، زمانی که محمد نبی و حسن با هم در میدان حضور داشتند، توانستند در ۳۰ توپ، ۵۳ دوش به سود تیم‌شان به دست آورند.

محمد نبی زودتر اوت شد، اما حسن که همچنان به بازی ادامه می‌داد، توانست در ۶۰ توپ ۹۲ دوش کسب کند و به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شود.

محمد نبی گفت که حسن را برای چنین بازی‌هایی آماده کرده و خوشحال است که او عملکرد خوبی داشته.

به گفته نبی، او امیدوار است که پسرش بتواند عضو تیم ملی افغانستان شود.

حسن عیسی‌خیل هم گفته که بازی کردن در کنار پدرش آرزوی هر دوی آنان بوده.

جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند پیدا شد

رسانه‌های هندی تصویری از یک محصل افغان که مرده پیدا شده، منتشر کرده‌اند.
جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه‌اش پیدا شده است.

رسانه‌های هندی شامگاه یک‌شنبه گزارش دادند که این شهروند ۳۴ ساله افغان، بین‌الله ضیا نام داشت و محصل دوره دکتورا در پوهنتون «مهاراجا سارایجارو» یا MS بود.

او از دو سال به این‌سو در یک خانه کرایی در منطقه فتح‌گنج زندگی می‌کرد.

پولیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفتۀ پولیس، جسد او برای بررسی‌های بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.

پولیس افزوده است که تلیفون همراه این فرد را نیز بررسی می‌کند تا معلومات بیشتری در مورد این رویداد به دست آورد.

بر اساس پژوهش‌ها، موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بی‌سابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده، در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبه‌رو هستند.

سفر وزیر تحصیلات عالی طالبان به عمان

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان(آرشیف)
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یک‌شنبه در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای ندیم در جریان این سفر در مورد گسترش همکاری‌ها در بخش تحصیلات عالی و تبادل تجارب علمی با مقام‌های عمان گفت‌وگو خواهد کرد.

چند روز پیش از این سفر، حکومت طالبان و مقام‌های وزارت خارجه عمان نیز در راستای گسترش همکاری‌ها به‌گونه تلفنی گفت‌وگو کرده بودند.

در جریان آن گفت‌وگوها، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از همتای عمانی خود، بدر بن حمد البوسیدی، دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند.

عمان کشوری اسلامی است که در آن دختران و زنان علاوه بر تحصیل، حق کار و رأی دادن را نیز دارند؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند، اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند و برعلاوه آن با محدودیت های گسترده در بخش های مختلف روبه رو اند.

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دیدار دوستانه تیم استرالیا را شکست داد

اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (آرشیف)
این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی، بازیکنان استرالیا ۱۶۸ دوش را هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افغان توانستند این هدف را با تفاوت ۶ ویکت و باقی‌ماندن ۷۴ توپ، با موفقیت تعقیب کنند.

این دیدار دوستانه در آستانه برگزاری جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال انجام شد.

تیم زیر ۱۹ سال افغانستان قرار است یک بازی تمرینی و دوستانه دیگر را روز چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند.

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال قرار است از پانزدهم جنوری در زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.

