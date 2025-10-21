پارلمان جاپان روز سه‌شنبه سانائه تاکای‌چی را به عنوان نخستین صدراعظم زن این کشور انتخاب کرد.

تاکای‌چی، سیاست‌مدار ۶۴ ساله و محافظه‌کار که به تازگی به حیث رئیس حزب لیبرال دموکرات جاپان (اِل‌دی‌پی) برگزیده شده بود، از مدتی پیش به عنوان گزینهٔ احتمالی رهبری دولت مطرح بود.

تاکای‌چی پس از دیدار امروز با امپراتور، رسماً کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز خواهد کرد.

او روز دوشنبه تعهد سپرد که «اقتصاد جاپان را نیرومندتر بسازد و این کشور را به گونه‌ای بازسازی کند که بتواند در برابر نسل‌های آینده مسئولیت‌پذیر باشد.»

بانو تاکایچی یک سیاست‌مدار ملی‌گرای محافظه‌کار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود می‌داند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانی‌ترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.

تاکایچی، که پیش‌تر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده، طرح‌های اقتصادی توسعه‌طلبانه‌ای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد.