نیکولا سرکوزی؛ از کاخ الیزه تا سلول زندان

اکنون، این رئیسجمهور سابق، راهی زندان شده است.
این سیاستمدار صریحاللهجه راستگرا پس از شکست انتخاباتیاش وعده داده بود که در حاشیه باقی بماند و این جمله معروف را بر زبان آورد: "دیگر از من خبری نخواهید شنید."
اما وفا کردن به این وعده دشوار بود. ازدواج سوم او با ستاره موسیقی و مدل معروف کارلا برونی، تلاش برای بازگشت به صحنه سیاست در سال ۲۰۱۷، و اکنون رسواییهای حقوقی که باری دیگر او را در صدر اخبار قرار دادهاند.
سرکوزی ۷۰ ساله از زمان شکست در انتخابات ۲۰۱۲، با مشکلات حقوقی متعددی دستوپنجه نرم کرده و پیش از این نیز در دو قضیه محکوم شده، اما از رفتن به زندان نجات یافته بود.
او روز سهشنبه (۲۹ میزان) پس از آنکه قاضی ماه گذشته او را به پنج سال زندان به جرم تبانی جنایی در رابطه با تأمین مالی کمپاین انتخاباتی سال ۲۰۰۷ از سوی معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا محکوم کرد، راهی زندان شد.
سرکوزی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: "امروز صبح، یک رئیسجمهور سابق نه بلکه یک مرد بیگناه زندانی میشود".
او افزود: "اندوه عمیقی برای فرانسه احساس میکنم؛ کشوری که تحقیر شده است".
سرکوزی حکم محکمه را "بیعدالتی رسواکننده" خواند و گفت: "در زندان خواهم خوابید، اما با سری افراشته."
او در مصاحبهای با روزنامه "فیگارو" گفته که همراه خود یک زندگینامه از عیسی مسیح و رمان "کنت مونتکریستو" (اثر الکساندر دوما) را به زندان میبرد – داستان مردی بیگناه که به زندان میافتد اما فرار کرده و انتقام میگیرد.
بحران مالی ۲۰۰۸
برخی از حامیانش هنوز سرکوزی را ناجی پرانرژی فرانسه میدانند، در حالی که منتقدان، او را یک "پاپیولیست مبتذل" و "گرفتار در فساد" مینامند.
سرکوزی در ۲۸ جنوری ۱۹۵۵ به دنیا آمد.
علاقهمند به فوتبال و بایکسلسواری، و از جهات بسیاری یک سیاستمدار غیرمعمول فرانسوی به شمار میرفت.
پدر او مهاجری از هنگری بود.
سرکوزی در دانشگاه "ساینس پو" حقوق خواند، اما برخلاف اغلب سیاستمداران بلندپایه فرانسوی، وارد مکتب ملی اداره (ENA) نشد – مکتبی که بسیاری از رهبران سیاسی فرانسه از آن فارغالتحصیل شدهاند.
زمانی که در سن ۵۲ سالگی رئیسجمهور شد، بسیاری او را "تزریقکننده حیات نو" به سیاست فرانسه دانستند.
او در صحنه بینالمللی حضور پررنگی داشت و رابطهای نزدیک با دنیای تجارت برقرار کرد.
در موضوعات مهاجرت، امنیت و هویت ملی نیز موضع سختگیرانهای اتخاذ کرد.
اما ریاستجمهوری او بهشدت تحتتأثیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار گرفت و در پایان، با پایینترین میزان محبوبیت در میان رهبران پس از جنگ فرانسه، کاخ الیزه را ترک کرد.
در حاشیۀ قدرت
سرکوزی در سال ۲۰۱۲ در دور دوم انتخابات از فرانسوا اولاند، نامزد سوسیالیست شکست خورد؛ شکستی تلخ که هنوز هم برای او آزاردهنده است.
او نخستین رئیسجمهور فرانسه از زمان والری ژیسکار دستن (۱۹۷۴–۱۹۸۱) بود که نتوانست برای دور دوم انتخاب شود.
تلاش دوبارهاش برای بازگشت به قدرت در سال ۲۰۱۷ نیز ناکام ماند؛ زمانی که در کسب نامزدی حزب جمهوریخواهان شکست خورد.
مشکلات حقوقیاش او را از صحنه سیاست به پشت پرده راندهاند، اگرچه همچنان در میان محافظهکاران نفوذ دارد و دیدارهایی با رئیسجمهور امانوئل مکرون داشت.
مکرون او را چند روز پیش از زندانی شدن در کاخ الیزه به حضور پذیرفت و در دفاع از این دیدار گفت: "از نظر انسانی، دیداری کاملاً طبیعی بود".
سرکوزی که پیشتر نشان لژیون دونور (بالاترین نشان افتخار فرانسه) از او پس گرفته شده بود، اکنون اولین رئیسجمهور فرانسه از زمان فیلیپ پتن است که راهی زندان میشود- پتن رهبر گماشته شدۀ فرانسه در دوران اشغال این کشور توسط نازیها بود.