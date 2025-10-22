دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانهٔ سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی، میزان بارندگی در سراسر افغانستان کمتر از حد اوسط بوده و خطر خشک‌سالی در این کشور به‌گونهٔ جدی افزایش یافته است.

اوچا در گزارش تازه‌اش که روز گذشته نشر شده، گفته است که وضعیت کنونی شباهت زیادی به خشک‌سالی سال ۲۰۱۸ دارد؛ سالی که در آن بیش از ۳۰۰ هزار نفر به دلیل خشک‌سالی بی‌جا شده بودند و حدود ۳.۶ میلیون تن با بحران شدید امنیت غذایی مواجه شده بودند.

در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران هم‌زمان روبه‌رو است — از جمله زلزله های مرگبار در مناطق شرقی کشور، موج بازگشت اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه، و کاهش شدید بودجهٔ کمک‌های بشردوستانه.

اوچا هشدار داده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ‌ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند.

اوچا افزوده است که زنان و دختران افغان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و محروم‌بودن از آموزش و کار، با مشکلات شدید مواجه‌اند و کمک‌های بشردوستانه هنوز هم یگانه راه نجات برای آنان شمرده می‌شود.

در این گزارش آمده است که مهاجرین بازگشته به کشور در حالی برمی‌گردند که زیرساخت‌های خدماتی محدود است، فقر عمیق‌تر شده و خشک‌سالی گسترش یافته است — عواملی که بحران انسانی را در افغانستان بیش از پیش وخیم ساخته‌اند.