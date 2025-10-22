حکومت طالبان «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد

حکومت طالبان شهرک موسوم به «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد.

وزارت عدلیه‌ حکومت طالبان امروز چهارشنبه گفت که محکمۀ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده، این شهرک را ملکیت «امارتی» تثبیت کرده است.

گفته شده اس که این فیصله پس از بررسی دقیق سندها، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از اداره‌های مربوط و عدم اثبات این‌که زمین مذکور از دولت خریداری شده، اتخاذ شده است.

«شهرک سید اسحاق گیلانی» با مساحت بیش از پنج هزار جریب زمین در ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار موقعیت دارد.

در بیانیه وزارت عدلیه آمده است، کسانی که در این شهرک زمین خریده‌اند، به فروشنده مراجعه کنند.

تا هنوز مالکان این شهرک در مورد این تصمیم تبصره نکرده‌اند.