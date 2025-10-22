در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پولیس ده کمپ مهاجران را در بلوچستان بست

رسانه ‌های پاکستانی از جمله شبکه تلویزیونی «جیو نیوز» روز سه شنبه، ۲۱ اکتوبر، به نقل از منابع خود گزارش داده است که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد، ده کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود ۸۵ هزار مهاجر افغان ساکن این کمپ‌ ها به افغانستان بازگردانده شده ‌اند.

در این گزارش که در ویب سایت این شبکه منتشر شده آمده است که تنها در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، حدود چهار هزار مهاجر افغان بازداشت شده‌ اند.

عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد



در قسمتی از گزارش جیو نیوز آمده است: "عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد و ۳۸۸۸ مهاجر افغان که به‌ گونه‌ غیرقانونی در این شهر زندگی می‌ کردند، بازداشت شده‌ اند."

پولیس ایالت پنجاب نیز روز سه ‌شنبه، ۲۱ اکتوبر، در شبکه‌ ایکس خود نوشته است که در شهر فیصل‌ آباد ایالت پنجاب ۴۴۸ مهاجر افغان را بازداشت کرده و در حال حاضر هیچ مهاجر افغان در این شهر باقی نمانده است.

پولیس شهر اسلام ‌آباد پایتخت پاکستان نیز یک روز قبل از بازداشت دست ‌کم ۱۷ مهاجر افغان خبر داد.

شماری از مهاجران افغان در اسلام‌ آباد و راولپندی می‌گویند که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر به‌ گونه‌ بی‌ پیشینه شدت یافته است.

آنان می‌افزایند که روز سه شنبه نیز پولیس در مناطق گلبرگ گرین، فیصل ‌تاون و بی–۱۷ اسلام آباد بر خانه‌ های افغان ‌ها یورش برده و شماری از آنان را بازداشت کرده است.

یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که یک روز قبل پولیس او را از منطقه فیصل ‌تاون بازداشت و به کمپ اخراج منتقل کرده است.

در کمپ هستم، اینجا از زندان هم بدتر است

"همین حالا در کمپ هستم، اینجا از زندان هم بدتر است؛ در یک اتاق افراد زیادی اند، نه می‌توانیم بخوابیم و نه استراحت کنیم، حتی برای نشستن هم جای کافی نیست. ما به آنها می‌گوییم ما را دیپورت کنید تا از این عذاب خلاص شویم، اما حتی این کار را هم نمی‌کنند و ما در وضعیت بسیار بدی گرفتار شده‌ایم."

یک مهاجر دیگر افغان ساکن منطقه بی–۱۷ اسلام‌ آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پولیس پسر کاکا و اعضای خانواده‌ اش را بازداشت و به حاجی کمپ منتقل کرده است.

"دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده ‌اش بردند، همین حالا با او صحبت کردم، گفت وضعیت در حاجی کمپ بسیار وخیم است، در یک اتاق ۴۳ نفر را با هم جا داده‌ اند، نه نان هست، نه آب و نه خواب، تنها دو بوتل آب و یک بسکیت را برایش به دو هزار کلدرا داده‌ اند، وضعیت به این حد خراب است، اینجا نیز پولیس هر لحظه می‌آید و افغان‌ ها را بازداشت می‌ کند، همه خیلی ترسیده اند."

پولیس هر لحظه می‌آید و افغان‌ ها را بازداشت می‌ کند، همه خیلی ترسیده اند

او ادعا کرد که هنگام بازداشت، از پسر کاکایش پول خواسته شده بود، اما از این که پول نداشت، بازداشت شده است.

در همین حال، سازمان عفو بین الملل (امنیستی انترنشنل) سه‌ شنبه، ۲۱ اکتوبر، در یک اعلامیه گفته است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که برای شهروندانش بسیار خطرناک محسوب می‌ شود.

این سازمان از اقدام کشور های که مهاجران افغان را به افغانستان باز می‌ گردانند انتقاد کرده و تأکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است.

این سازمان تأکید کرده است که چنین نقض آشکار حقوق بشر باید فوراً متوقف شود و از سازمان ‌های بین ‌المللی و دولت‌ها خواسته است تا برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام کنند.

همزمان، وزارت امور داخله پاکستان در یک خبرنامه تازه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، به پولیس اسلام‌ آباد دستور داده است که از بازداشت مقامات پیشین حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و همچنین دارندگان پرونده ‌های اسکان مجدد امریکا، خودداری کنند.

در این خبرنامه شماره تماسی نیز منتشر شده و از این گروه افغان‌ ها خواسته شده است که هنگام بازداشت با این شماره تماس بگیرند، اما توضیحی داده نشده که پولیس چگونه این دسته از مهاجران را شناسایی کند.

هرچند از سال ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان آغاز شده، اما اخیراً پس از درگیری ‌های شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، روند بازداشت مهاجران در ایالت‌ های مختلف پاکستان به‌ طور بی ‌سابقه‌ ای سرعت گرفته است.

کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران، اعلام کرده است که روز سه ‌شنبه، ۲۱ اکتوبر، ۵۹۹ خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده ‌اند.

در بیانیه این کمیسیون که در شبکه‌ ایکس منتشر شده، آمده است که روز قبل ۴۷ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، ۱۱۷ خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، ۱۶ خانواده از طریق بهرامچه هلمند و ۴۱۹ خانواده از طریق سپین بولدک کندهار به افغانستان بازگردانده شده اند.