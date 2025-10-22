اتحادیۀ اروپا یک میلیون یوروی دیگر به بخش صحت افغانستان کمک کرد

وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که در توافق آتش‌بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.

این وزارت روز چهارشنبه در صفحۀ اکس خود در بیانیه‌ای نوشت، که ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در نشست خبری اش توضیحات کامل ارائه کرده و غیر از آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد.

در ادامه آمده است که در توافق‌نامه، به‌طور کامل آتش‌بس، احترام متقابل، خودداری از حمله بر نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و تأسیسات یک‌دیگر، حل تمام مسائل از راه گفت‌وگو و عدم حمایت از حملات بر یک‌دیگر ذکر شده است.

به گفتۀ وزارت دفاع طالبان، اگر کسی چیزی در این مورد بیشتر بگوید، حقیقت ندارد.»

این پس از آنست که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در این هفته گفت جزئیات توافق آتش‌بس با حکومت طالبان در دوحه پنهان است.

او گفت توافق‌نامه‌ای که امضا شده با آنچه در اعلامیه آمده متفاوت است و آن را فاش نخواهد کرد.