ادامه پرچوی برق در کابل؛ ساکنان از مختل شدن زندگی روزمره شکایت دارند

آنان چهارشنبه ۲۲ اکتوبر به رادیو آزادی گفتند که برق در طول روز کاملاً قطع است و تنها برای چند ساعت محدود در شب وصل می‌شود.

عادله باشنده منطقه پنجصد فامیلی شهر کابل در این مورد گفت.

در کابل یک هفته می‌شود که هیچ برق نیست، شب که می‌آید دوباره هشت صبح می‌رود

"در کابل یک هفته می‌شود که هیچ برق نیست، شب که می‌آید دوباره هشت صبح می‌رود و تا هشت شب دیگر نمی‌آید، مشکلات را بسیار زیاد ساخته یک هفته است که همینطور است نمی‌دانیم که چطور خواهد شد آیا جور می‌شود یا نه، از طرف شب می‌باشد و از طرف روز هیچ نمی‌باشد."

یک باشنده منطقه خیرخانه کابل که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود گفت که قطع و بی نظمی های پیهم برق مشکلات زیادی برای خانواده‌ ها به میان آورده است.

"در جریان این هفته شبانه ساعت ۹ شب برق می‌آید و ساعت ۱۱ شب دوباره قطع می‌شود. در روزها هیچ برق نیست، خیلی با مشکلات مواجه هستیم، تمام وسایل خانه ما برقی‌ اند، اما ما هیچ از برق استفاده کرده نمی‌توانیم، بی برقی بسیار مشکلات را به همه به میان آورده است."

خیلی با مشکلات مواجه هستیم، تمام وسایل خانه ما برقی‌ اند، اما ما هیچ از برق استفاده کرده نمی‌توانیم

یکی باشنده دیگر شهر از منطقه کارته پروان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز از مشکلات مشابه می‌گوید.

"برق پرچاو است، پرچاوی آن خیلی زیاد شده فقط سه، چهار یا نهایت آن پنج ساعت می‌آید برق از آن بیشتر نمی آید در ۲۴ ساعت فقط همین قدر برق است پرچاوی های آن نسبت به قبل زیادتر است."

همچنان ده‌ها کاربر در بخش دیدگاه ‌های آخرین پست در فیسبوک د افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان، ناوقت شب چهارشنبه ‌ (۲۲ اکتوبر) از ادامهٔ قطع برق در کابل شکایت کرده‌ نوشته ‌اند که پایتخت در تاریکی فرو رفته است.

بسیاری از کاربران با لحنی انتقادی گفته‌ اند که در طول روز برق ندارند و برق فقط برای چند ساعت محدود در شب جریان پیدا می‌کند.

آنان با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، از د افغانستان برشنا شرکت در کنترل طالبان پرسیده ‌اند که چرا وعدهٔ این شرکت برای وصل دوبارهٔ لین برق وارداتی از ازبکستان، که قرار بود دوشنبه عملی شود، هنوز اجرا نشده است.

د افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان روز دوشنبه ۲۰ اکتوبر اعلام کرده بود که کار ترمیم لین برق وارداتی از ازبکستان که پنجشنبه هفته گذشته قطع شد، جریان دارد و به‌ زودی وصل خواهد شد.

اما عبدالباری عمر رئیس اجرائیوی این شرکت روز سه شنبه ۲۱ اکتوبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم ‌های تخنیکی آنان شب و روز مصروف کار هستند، اما به دلیل بلند بودن سطح آب، کار با احتیاط پیش می‌رود ،اما این مشکل به زودی حل خواهد شد.

او افزوده که خط انتقال ۲۲۰ کیلو وات برق وارداتی از ازبکستان در بالای دریای آمو قطع شده است و در نتیجه، در کابل و شماری از ولایت ‌های دیگر، قطع برق افزایش یافته است.

به اساس معلومات د افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان از پنجشنبه هفته گذشته جریان برق به شمول کابل در ۱۱ ولایت افغانستان به ‌طور چشمگیر کاهش یافته است.

از چندین سال به اینسو افغانستان، مقدار زیاد برق مورد ضرورت خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می‌کند.

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که ۸۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین می‌شود و این کشور سالانه حدود ۲۲۰ میلیون دالر برای خرید برق هزینه می‌کند.