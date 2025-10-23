خبر ها
اتحادیه اروپا بستهٔ تازه تحریمها علیه روسیه را تصویب میکند
اتحادیه اروپا چهار شنبه ۲۲ اکتوبر اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه نوزدهیمن بسته تحریم ها علیه روسیه را به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین تصویب میکند.
قرار است که بسته امروز رسماً اعلام شود.
بسته جدید تحریم ها شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه میشود.
براساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه طی دو مرحله اجرا خواهد شد، قراردادهای کوتاه مدت پس از شش ماه و قرارداد های دراز مدت از اول جنوری ۲۰۲۷ به پایان میرسند.
در بسته جدید تحریم ها علیه روسیه، همچنان محدودیتهای مسافرتی برای دیپلومات های روسیه و نزدیک به ۱۲۰ کشتی عمدتاً نفتکش روسی را نیز شامل می باشد.
روسیه هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است.
جنگ روسیه علیه اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
انفجار در یک کارخانه روسیه چندین کشته و زخمی برجای گذاشت
بر اثر یک انفجار در یک کارخانه در منطقهٔ کوهستانی اورال، در شهر کوپیاسک روسیه، دستکم ۹ تن کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
گفته میشود که پس از وقوع این انفجار، یک طیارهٔ بیسرنشین در آسمان محل رویداد دیده شده است، اما این گزارشهای ابتدایی تاکنون تأیید نشدهاند.
رسانههای روسی گزارش دادهاند که این کارخانه، مهمات نظامی برای اردوی روسیه تولید میکرد.
شهر کوپیاسک در حدود دو هزار کیلومتری اوکراین و در نزدیکی مرز قزاقستان موقعیت دارد.
مقامهای اوکراینی تاکنون در این مورد اظهارنظری نکردهاند، اما کییف پیش از این بارها از طیارههای بیسرنشین برای هدف قراردادن کارخانههای تولید مهمات و تأسیسات انرژی در خاک روسیه استفاده کرده است.
فیفا: تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان در مسابقات مراکش بازی خواهد کرد
قرار است تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین بازی خود پس از ۲۰۲۱، در چارچوب فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در تاریخ ۲۶ اکتوبر آغاز کند.
پیش از این، انتظار میرفت که این رقابتها تحت نام «فیفا متحد میکند؛ سلسله مسابقات زنان» در امارات متحدهٔ عربی برگزار شود، اما فیفا اعلام کرده است که مراکش میزبان جدید این مسابقات خواهد بود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که امارات متحدهٔ عربی به بازیکنان افغان ویزای ورود به آن کشور را صادر نکرد.
در این رقابتها، تیمهای چاد و لیبیا نیز شرکت خواهند داشت.
تیم ۲۳ نفری فوتبال دختران پناهجوی افغان ماه گذشته، پس از آن تشکیل شد که فیفا در ماه می سال جاری میلادی بودجۀ ویژهای را برای پشتیبانی مالی و عملیاتی این تیم تصویب کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال ۲۰۲۱، بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به کشورهای دیگر، بهویژه بریتانیا و آسترالیا، پناه بردند.
ریچارد بنیت: «اعدامهای علنی طالبان، ابزاری برای ترس و کنترل مردم است»
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترول مردم استفاده میکنند.
آقای بنیت روز چهارشنبه، ۲۲ میزان، با نشر بیانیهای و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس، مجازاتهای علنی از سوی طالبان را یکبار دیگر به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگرانکننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفتهٔ او «مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد» انجام میشود، بسیار هشداردهنده است و باید بهگونهٔ قاطع محکوم گردد.
آقای بنیت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همهٔ مجازاتهای اعدام را متوقف کنند.
طالبان هفتهٔ گذشته (۱۶ اکتوبر) اعلام کردند که یک مرد را به اتهام «قتل» در ولایت بادغیس اعدام کردهاند.
سترهمحکمهٔ طالبان ادعا کرده بود که دوسیهٔ این فرد که متهم به «قتل» دو باشندهٔ ولسوالی جوند بود، در محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر گردید.
با این حال، پیشتر شماری از خانوادههای اعدامشدگان در گفتوگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازهٔ دفاع از خود یا گرفتن وکیل داده نشده بود.
طالبان در ماه حمل امسال نیز چهارتن را در ولایت های بادغیس، فراه و نمیروز در محضر عام اعدام کرده بودند.
زلمی خلیلزاد و امیر خان متقی چهارشنبه در کابل دیدند
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.
این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیررسمی در مورد راه های چگونگی گسترش روابط دوجانیه میان ایالات متحده و افغانستان بحث شد.
در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است.
زلمی خلیلزاد در ترکیب هیئت امریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان امریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود.
مقامهای صحی: با وجود کاهش بودجه، ریشهکنی پولیو هنوز ممکن است
مقامهای جهانی صحی روز سهشنبه گفتند که با وجود کاهش قابل ملاحظۀ تمویل تلاشها برای ریشهکن کردن ویروس فلج کودکان یا پولیو، هنوز هم نابودی این ویروس در جهان ممکن است.
به گفتۀ ابتکار جهانی محو پولیو (GPEI) بودجۀ این برنامه در سال ۲۰۲۶ ۳۰ درصد کاهش مییابد و تا سال ۲۰۲۹ تمویلش حدود ۱.۷ میلیارد دالر کم خواهد شد.
سازمان جهانی صحت و بنیاد گیتس از اعضای اصلی این برنامه استند.
یکی از سخنگویان این برنامه گفته است که دلیل کاهش بودجۀ تلاشها برای محو پولیو این است که شماری از کشورها، از جمله ایالات متحده، کمکهایشان را متوقف کردهاند.
شریکان این برنامه میگویند که آنها قصد دارند نظارت و تطبیق واکسین در مناطقی را افزایش دهند که با خطر بلند انتقال ویروس پولیو روبهرو اند.
به گفتۀ GPEI، در سال ۲۰۲۵ در افغانستان و پاکستان در مجموع ۳۶ واقعۀ مثبت پولیو ثبت شده است. در هر دو کشور هنوز ویروس پولیو بهطور کامل از بین نرفته است.
ابتکار جهانی محو پولیو در حالی از کاهش بودجه سخن میگوید که جمعه، ۲۴ اکتوبر، روز جهانی آگاهی دهی در مورد پولیو است.
بنیاد «افغانستان عاری از پولیو» در شبکه اکس نوشته است که این روز فرصتی است تا توجه بیشتر به تلاشهای ملی برای رهایی افغانستان از پولیو جلب و در هر مکان، به هر کودک واکسین پولیو تطبیق شود.
در همین هفته، در شماری از مناطق ولایات شرقی افغانستان، ننگرهار، لغمان و کنر، کمپاین واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال راهاندازی شد.
اتحادیۀ اروپا یک میلیون یوروی دیگر به بخش صحت افغانستان کمک کرد
سازمان جهانی صحت، دبلیو اچ او از کمک جدید اتحادیۀ اروپا به افغانستان خبر داده است.
دفتر این سازمان برای افغانستان روز سهشنبه در صفحۀ اکس خود نوشت که اتحادیۀ اروپا یک میلیون یورو کمک بشردوستانۀ اضافی در اختیارشان گذاشته است.
با این کمک تازه، میزان کمکهای اتحادیۀ اروپا در بخش صحت به افغانستان از ماه مارچ ۲۰۲۵ به هفت میلیون یورو میرسد.
به گفتۀ دبلیو اچ او ، با استفاده از این کمک اضافی، میتواند خدمات صحی عاجل را در افغانستان گسترش دهد.
در ادامه آمده است که بر ارائهی کمکهای نجاتدهندۀ زندگی به جوامعی که از خدمات محدود برخوردارند و همچنان به تازهبرگشتهگان به کشور، تمرکز بیشتر کرده میتواند.
محکمۀ بینالمللی عدالت دربارۀ مسئولیتهای اسرائیل در قبال کمکهای بشردوستانه غزه تصمیم میگیرد
محکمۀ بینالمللی عدالت روز چهارشنبه دربارۀ تعهدات اسرائیل در قبال نهادهایی که برای فلسطینیان در غزه کمکهای بشردوستانه فراهم میکنند، تصمیم خواهد گرفت.
پس از برقراری آتشبس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاشهای خود را برای ارسال کمکهای بیشتر به این منطقۀ ویرانشده افزایش دادهاند.
محکمۀ بینالمللی عدالت در هاگ از قضات خود خواسته است تا «نظر مشورتی» بدهند و مسئولیت اسرائیل را در تسهیل رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه مشخص کنند.
هرچند این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی وزن و اعتبار قابل توجهی دارد.
در ماه جولای ۲۰۲۴، محکمۀ بینالمللی عدالت نظر مشورتی دیگری صادر کرده بود که در آن گفته شد اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل «غیرقانونی» است و باید هرچه زودتر پایان یابد.
قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعاهایی میپردازند که از سوی افریقای جنوبی مطرح شده و میگویند اسرائیل با اقداماتش در غزه، کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد سال ۱۹۴۸ را نقض کرده است.
وزارت دفاع حکومت طالبان: در توافق آتشبس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در توافق آتشبس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.
این وزارت روز چهارشنبه در صفحۀ اکس خود در بیانیهای نوشت، که ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در نشست خبری اش توضیحات کامل ارائه کرده و غیر از آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد.
در ادامه آمده است که در توافقنامه، بهطور کامل آتشبس، احترام متقابل، خودداری از حمله بر نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و تأسیسات یکدیگر، حل تمام مسائل از راه گفتوگو و عدم حمایت از حملات بر یکدیگر ذکر شده است.
به گفتۀ وزارت دفاع طالبان، اگر کسی چیزی در این مورد بیشتر بگوید، حقیقت ندارد.»
این پس از آنست که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در این هفته گفت جزئیات توافق آتشبس با حکومت طالبان در دوحه پنهان است.
او گفت توافقنامهای که امضا شده با آنچه در اعلامیه آمده متفاوت است و آن را فاش نخواهد کرد.
حکومت طالبان «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد
حکومت طالبان شهرک موسوم به «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز چهارشنبه گفت که محکمۀ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده، این شهرک را ملکیت «امارتی» تثبیت کرده است.
گفته شده اس که این فیصله پس از بررسی دقیق سندها، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از ادارههای مربوط و عدم اثبات اینکه زمین مذکور از دولت خریداری شده، اتخاذ شده است.
«شهرک سید اسحاق گیلانی» با مساحت بیش از پنج هزار جریب زمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد.
در بیانیه وزارت عدلیه آمده است، کسانی که در این شهرک زمین خریدهاند، به فروشنده مراجعه کنند.
تا هنوز مالکان این شهرک در مورد این تصمیم تبصره نکردهاند.