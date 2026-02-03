توافق تجاری تازه بین ایالات متحده و هند

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند از جمله توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو خبر داده است.

ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال» روز دوشنبه ۱۳ دلو نوشت که بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفۀ محصولات هندی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌دهد.

او افزوده است که توافق در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی با نارندرا مودی صدراعظم هند به‌دست آمده و مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف کند و به جای آن از امریکا و احتمالاً ونزوئلا نفت بخرد.

رئیس جمهور ترمپ گفته که صدراعظم هند متعهد شده است که معادل بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر محصولات امریکایی مرتبط با انرژی، تکنالوژی، محصولات زراعتی و سایر صنایع را خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفهٔ واردات کالاهای امریکایی را نیز به صفر برساند.

آنسو ، نارندرا مودی در پستی در شبکۀ ایکس ضمن تشکر از دونالد ترمپ، نوشته که خوشحال است که محصولات هند از این پس مشمول تعرفۀ ۱۸ درصدی خواهند شد.

صدراعظم هند ابراز امیدواری کرده که همکاری نزدیک با رئیس‌جمهور ایالات متحده داشته باشد.