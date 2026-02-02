بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ دلو، ده نفر و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

براساس اعلامیه‌ای رسمی بریتانیا، تحریم‌های جدید این کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و برخی از افراد را به دلیل «نقض‌های جدی حقوق بشر» هدف قرار می‌دهد؛ از جمله سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و در برخی موارد، نقض حق حیات.

در فهرست این تحریم‌ها، اسکندر مومنی، وزیر امور داخله و بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی نیز شامل اند.

در اعلامیه آمده است که اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی می‌باشد.

بریتانیا پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت تداوم نقض حقوق بشر، تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد.