امریکا بار دیگر به اسرائیل درباره طرح الحاق کرانه غربی هشدار داد

مارکو روبیو روز چهارشنبه ۳۰ میزان در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ بهروشنی گفته که در حال حاضر نمیتوانیم از چنین اقدامی حمایت کنیم. این حرکت برای توافق صلح تهدیدآمیز است.»
او افزود که ایالات متحده همچنین نگران افزایش خشونت شهرکنشینان افراطی علیه فلسطینیها در کرانه غربی است و هر اقدامی که ثبات روند صلح را به خطر بیندازد، «نگرانکننده» تلقی میشود.
اظهارات روبیو ساعاتی پس از آن بیان شد که پارلمان اسرائیل، کنست، در نخستین مرحله به پیشبرد دو طرح قانونی رأی داد که هدف از آنها اعمال حاکمیت اسرائیل بر بخشهایی از سرزمینهای اشغالی کرانه غربی است.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از این طرحها خواستار تسری قوانین اسرائیل به کل کرانه غربی است و طرح دیگر بهطور مشخص بر شهرک بزرگ «معاله آدومیم» در شرق اورشلیم، بیتالمقدس، تمرکز دارد.
رأیگیریها بهصورت مقدماتی انجام شد و برای تبدیل به قانون نیازمند چند مرحله بررسی دیگر در کنست هستند.
در رأیگیری مربوط به طرح کلی الحاق، ۲۵ نماینده موافق و ۲۴ نفر مخالف بودند؛ اما طرح مربوط به معاله آدومیم با اکثریت ۳۱ رأی در برابر ۹ رأی تصویب شد.
براساس اعلام وزارت خارجه امریکا، سفر روبیو به اسرائیل با هدف پشتیبانی از اجرای «برنامه ۲۰ مادهای ترامپ برای پایان جنگ غزه» انجام میشود.
این سفر در ادامه بازدیدهای پیاپی مقامهای عالیرتبه امریکایی از اسرائیل صورت میگیرد تا آتشبس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس پابرجا بماند؛ گروهی که امریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی میدانند.
معاون رئیسجمهور امریکا، جیدی ونس، نیز این هفته وارد اسرائیل شد و روز چهارشنبه با صدراعظم بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. او قرار است روز پنجشنبه با وزیر دفاع اسرائیل و وزیر امور راهبردی این کشور نیز دیدار کند.
نگرانی از فروپاشی روند تلاش برای صلح
این طرحها از سوی جناح راست و متحدان تندرو صدراعظم بنیامین نتانیاهو پشتیبانی میشود، هرچند برخی اعضای حزب حاکم لیکود نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
جامعه بینالمللی، از جمله ایالات متحده و شماری از کشورهای عربی، هشدار دادهاند که هرگونه الحاق رسمی کرانه غربی نهتنها مغایر با حقوق بینالملل است بلکه میتواند امید به اجرای طرح «راهحل دو کشوری» و همچنین ثبات در نوار غزه را از میان ببرد.
دیوان بینالمللی عدالت نیز در رأی مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که اشغال طولانیمدت سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل «غیرقانونی» است و باید پایان یابد.
در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در شهرکهای واقع در کرانه غربی اشغالی زندگی میکنند و دولت اسرائیل با استناد به پیوندهای تاریخی و مذهبی با کرانه غربی، این منطقه را «مورد مناقشه» مینامد.
شهرکسازی در کرانه غربی از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت در سال ۲۰۲۲ بهسرعت گسترش یافته و کابینه فعلی او راستگراترین دولت در تاریخ اسرائیل بهشمار میآید.
تلاش واشنگتن برای حفظ توافق غزه
مارکو روبیو، که پس از معاون رئیسجمهور جیدی ونس دومین مقام عالیرتبه امریکایی در سفر اخیر به اسرائیل است، با وجود هشدارها، نسبت به تداوم توافق صلح میانجیگریشده توسط دولت ترامپ ابراز خوشبینی کرد.
او گفت: «هر روز تهدیدهایی علیه توافق وجود دارد، اما فکر میکنم جلوتر از برنامه هستیم و عبور از آخر هفته گذشته نشانه خوبی است.»
ایالات متحده، اصلیترین حامی نظامی و دیپلماتیک اسرائیل، اکنون در تلاش است کشورهای عربی و اسلامی را متقاعد کند تا در ایجاد یک نیروی ثبات در غزه مشارکت کنند. این کشورها اما هشدار دادهاند که در صورت ادامه تلاشهای اسرائیل برای الحاق کرانه غربی، همکاری خود را متوقف خواهند کرد.
مصر و قطر میانجیهای اصلی در مذاکرات آتشبس غزه هستند که از طرح برپایی دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی حمایت کردهاند.