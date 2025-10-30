خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه دقایقی پیش گزارش داد که گفته‌اند، طالبان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح خود را در شهر استانبول از سر گرفته‌اند.

این در حالی است که تنها یک روز پیش، اسلام‌آباد اعلام کرده بود مذاکرات با ناکامی پایان یافته است.

سه منبع از این چهار تن گفته‌اند که دو کشور به درخواست میانجی‌گران، یعنی ترکیه و قطر، گفت‌وگوها را از سر گرفته‌اند تا از بروز دوبارهٔ درگیری‌های مرزی جلوگیری شود؛ درگیری‌هایی که در جریان ماه جاری ده‌ها قربانی برجای گذاشته است.

یکی از منابع که یک مقام امنیتی پاکستانی است، به رویترز گفته است که اسلام‌آباد در این گفت‌وگوها بر خواستهٔ اصلی خود تأکید خواهد کرد — این‌که طالبان باید علیه جنگجویان اقدام کند که از خاک افغانستان به‌عنوان پناهگاه امن استفاده کرده و برای حمله بر خاک پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند.

یک منبع نزدیک به هیئت طالبان افغان گفته است که «بیشتر مشکلات میان پاکستان و افغانستان به‌گونهٔ موفقانه و مسالمت‌آمیز حل شده است. اما چند درخواست پاکستان نیاز به زمان بیشتر دارد، زیرا توافق بر سر آن‌ها دشوار است.»

اسلام‌آباد طالبان را متهم می‌کند که از «تحریک طالبان پاکستان» حمایت کرده و به آنان اجازه می‌دهد از خاک افغانستان به نیروهای پاکستانی حمله کنند.

طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گویند بر این گروه کنترولی ندارد.

هر دو کشور روز ۱۹ اکتوبر با میانجی‌گری قطر در دوحه به آتش‌بس توافق کردند، اما در دور دوم گفت‌وگوهای استانبول که با میانجی‌گری ترکیه و قطر برگزار شد، به نتیجه نرسیدند. این موضوع را منابع افغان و پاکستانی روز سه‌شنبه به رویترز اطلاع داده بودند.

با وجود آتش‌بس، درگیری میان اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستان ادامه یافته است و روزهای یکشنبه و چهارشنبه چندین نفر از دو طرف کشته شدند.

پاکستان روز پنج‌شنبه ۳۰ اکتوبر اعلام کرد که «قاری امجد» یکی از معاونان رهبر این گروه را در یک عملیات نزدیک مرز افغانستان کشته است؛

«قاری امجد» که پاکستان او را یک «هدف باارزش» توصیف کرده و امریکا نیز او را در فهرست تروریستان قرار داده بود، پس از تلاش برای عبور از افغانستان به پاکستان، در درگیری کشته شد.

تی تی نیز نیز مرگ او را تأیید کرد.