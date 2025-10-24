ترامپ در این سفر به مالیزیا، جاپان و کوریای جنوبی میرود؛ این نخستین سفر او به منطقه پس از بازگشتش به قصر سفید است.
قرار است دیدار او با شی جینپینگ در حاشیۀ نشست همکاری اقتصادی آسیا-پاسفیک (APEC) در کوریای جنوبی در ۳۰ اکتوبر برگزار شود.
با وجود تنشهای تازه در جنگ تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ، ترامپ گفته امیدوار است با چین بر سر «همه چیز» توافق کند.
او نخست به مالیزیا میرود تا در نشست آسهآن شرکت کرده و توافق تجارتی با مالیزیا و توافق صلح میان تایلند و کامبودیا را شاهد باشد. سپس در توکیو با صدراعظم جدید جاپان، سانائه تاکایچی، دیدار خواهد کرد.
اوج سفر ترامپ در کوریای جنوبی خواهد بود؛ جایی که او با رئیسجمهور این کشور دیدار، در ضیافت APEC سخنرانی و با رهبران بخش تکنولوژی امریکا ملاقات میکند.
به اساس گزارشها سئول احتمالاً به ترمپ عالیترین نشان دولتی خود را اعطا کند.
پس از آن، دیدار او با شی جینپینگ برگزار میشود که بازارهای جهانی با دقت آن را دنبال خواهند کرد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه گفت که ترامپ در صبح آن روز در یک نشست دوجانبه با شی شرکت میکند و سپس عصر همان روز به واشنگتن بازخواهد گشت.
به گفتۀ او، پیش از سفر به کوریای جنوبی، ترمپ به مالیزیا و جاپان نیز سفر خواهد کرد و قرار است این سفر آسیاییاش از شام روز جمعه آغاز شود.
ترمپ بعداً ابراز امیدواری کرد که این دیدار، نتیجۀ مثبتی برای ایالات متحده در پی داشته باشد.
در همین حال، به گزارش فرانسپرس پرتاب تازه موشکهای بالستیکی از سوی کوریای شمالی، احتمال دیدار دوبارۀ ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی را افزایش داده است.