روز جهانی مبارزه با پولیو؛ جلوگیری از مبتلا شدن کودکان به پولیو چقدر مهم است؟

شراره یکی از باشندههای ولسوالی ازره ولایت لوگر است.
او روز جمعه «۲۴ اکتوبر» به رادیو آزادی گفت به دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمیدادند کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزادهاش حدود ۱۰ سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است: «فلج شدن برادرزادهام به دلیل همین است که واکسین نشدهاست، هر چیزیکه کلانهای خانواده ما بگویند ما باید به آن عمل کنیم و سرکشی کرده نمیتوانیم.»
هر دویشان از ناحیه پا و دست فلج هستند، وضعیتشان بسیار وخیم است.
حفیظالله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایهشان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدهاند: «در همسایهگی ما یک خانواده است که دو کودکشان بهخاطر بیمسئولیتی پدر و مادر خانواده به بیماری پولیو گرفتار شدند، هر دویشان از ناحیه پا و دست فلج هستند، وضعیتشان بسیار وخیم است، اگرچه حالا خانوادۀشان پشیمان هستند، اما فعلاً پشیمانی بدرد نمیخورد چون هر دو طفلشان متأسفانه به بیماری پولیو مصاب شدهاند.»
این تنها خانوادههای شراره و از همسایههای حفیظالله نیست که از مصاب بودن کودکانشان به پولیو رنج میبرند.
فلج اطفال درمان ندارد، اما پیشگیری از آن آسان است.
تعداد زیادی از خانوادههای دیگری نیز در افغانستان اند که با چنین رنج بیپایان دستوگریبان اند.
این وضعیت همواره باعث نگرانی شماری از نهادهای بینالمللی شدهاست.
تازه تاجالدین اویواله، رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز جمعه گفته که هیچ کودکی نباید در ترس از بیماری زندهگی کند که میدانیم چگونه جلو آنرا بگیریم.
او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد، اما پیشگیری از آن آسان است.
به گفته او، فقط چند قطره واکسین میتواند آینده کودکان را محافظت کند.
امروز «۲۴ اکتوبر» برابر با روز جهانی پولیو است.
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال به تاریخ ۲۴ اکتوبر به منظور افزایش آگاهی عامه در باره اهمیت واکسیناسیون و تلاشهای جهانی برای ریشهکنی بیماری فلج اطفال تجلیل میشود.
سازمان جهانی صحت میافزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندهگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده عاری از پولیو برای همه، تلاشها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا برای شناسایی هرگونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوع ویروس، ادامه یابد.
این سازمان همچنان گفته است که ریشه کن کردن پولیو برای دههها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه اندازی کمپاینهای گسترده واکسیناسیون در سال ۱۹۸۸، موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از ۹۹ فیصد کاهش یافته است.
به گفته این سازمان، این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد.
با وجود تأکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بینالمللی محو پولیو بخاطر ریشهکن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوۀ خانهبهخانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریهبهقریه آغاز کردند.
شماری از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپاینهای خانهبهخانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند.
یکی از این واکسیناتوران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت: «کمپاینهای خانه به خانه بسیار مؤثر بود چون ما میتوانستیم در عقب هر خانه برویم، نسبت به اینکه حالا در یک سایت اطفال را واکسین میکنیم، در برخی موارد مشکل پیش میآید، خانوادهها نمیتوانند کودکانشان را به واکسین بیاورند یا مرد خانواده نمیباشد و یا خود شان اجازه نمیداشته باشند.»
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپاین خانهبهخانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان بهویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار میدهد.
این سازمان در یک گزارش گفته که در سال ۲۰۲۵ میلادی، دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
امسال در اعلامیه چهلودومین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیصهای محیط زیستی در افغانستان طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در مناطق جنوبی متمرکز بودهاست.
این کمیته همچنان گفت که «در سال ۲۰۲۴، موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان چهار برابر و در پاکستان ۱۲ برابر افزایش یافته است.»
داکتران میگویند عوامل مختلف وجود دارد که سبب مبتلا شدن کودکان به بیماری پولیو میشود.
داکترعطاءالله صیام معالج امراض داخله در مورد به رادیو آزادی گفت: «برخی مردم میگویند زمانیکه شما به کودکانتان واکسین پولیو را تطبیق میکنید، کودکان در بزرگسالی فرزند بدنیا آورده نمیتوانند و دیگر مشکلات صحی برایشان پیدا میشود، این یک ذهنیت غلط است که هنوز هم نزد مردم وجود دارد، از طرف دیگر هزارها خانواه از پاکستان به افغانستان آمده است، از اینکه در پاکستان هم پولیو وجود دارد امکان دارد یکی از عوامل هم این باشد.»
او تأکید میکند که باید در این قسمت سطح آگاهی مردم بلند برده شود و در مورد مفاد واکسین و خطرات ناشی از ویروس پولیو برایشان معلومات داده شود.
افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی در جهان اند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشدهاست.
داکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.