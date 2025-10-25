نقاشی پیکاسو ۲۷ ملیون یورو فروخته شد، هویت خریدار پنهان ماند

قرار است نصرت حق‌پرست، رزمی کار افغان، امشب در UFC مبارزه کند.

نصرت حق‌پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کیلیان سالکلید، مبارز استرالیایی، روبرو خواهد شد.

این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در سیصد و بیست و یکمین دوره UFC برگزار می‌شود.

نصرت حق‌پرست در ۱۸ مبارزه پیروز شده و پنج شکست خورده است.

حریف نصرت حق‌پرست در ۹ مبارزه پیروز شده و یک شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

نصرت حق‌پرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را از در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود.

اگرچه نصرت در کارت اصلی سیصد و بیست و یکمین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می‌رود حدود ساعت ۸:۳۰ شام به وقت کابل آغاز شود.

نصرت حق‌پرست چهار مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و می‌گوید که شایسته مبارزه با ۱۵ مبارز برتر UFC است.

حق‌پرست در آلمان زندگی می‌کند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازی‌های دیگر، کمپهای تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.