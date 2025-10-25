خبر ها
نقاشی پیکاسو ۲۷ ملیون یورو فروخته شد، هویت خریدار پنهان ماند
یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، دیروز جمعه در حراجی پاریس ۲۷ میلیون یورو فروخته شد.
این اثر با عنوان "نیمتنهٔ زنی با کلاه گلدار"، در سال ۱۹۴۴ توسط یک خانوادهٔ فرانسوی خریداری شد و دههها در مجموعهٔ خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وراثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند.
خریدار در سالون حراج حضور داشت، اما هویتش فاش نشد.
به گفتهٔ کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز بهطور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن، عکسی از سال ۱۹۴۴ از این نقاشی بود.
مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده
شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.
این رویداد تازهترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازههای ورود به اتحادیهٔ اروپا بهشمار میروند.
گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.
این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتهاند.
دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.
یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آنکه آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.
او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.
مقامها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکردهاند.
بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختهاند.
ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافقنامهای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هماکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.
نصرت حقپرست امشب با حریف آسترالیایی مبارزه میکند
قرار است نصرت حقپرست، رزمی کار افغان، امشب در UFC مبارزه کند.
نصرت حقپرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کیلیان سالکلید، مبارز استرالیایی، روبرو خواهد شد.
این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در سیصد و بیست و یکمین دوره UFC برگزار میشود.
نصرت حقپرست در ۱۸ مبارزه پیروز شده و پنج شکست خورده است.
حریف نصرت حقپرست در ۹ مبارزه پیروز شده و یک شکست در کارنامه حرفهای خود دارد.
نصرت حقپرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را از در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود.
اگرچه نصرت در کارت اصلی سیصد و بیست و یکمین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار میرود حدود ساعت ۸:۳۰ شام به وقت کابل آغاز شود.
نصرت حقپرست چهار مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و میگوید که شایسته مبارزه با ۱۵ مبارز برتر UFC است.
حقپرست در آلمان زندگی میکند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازیهای دیگر، کمپهای تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.
فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"
ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".
حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.
در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفتوگوی سازنده" داشته باشد.
در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.
به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاههای آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیتهای کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمکهای بشردوستانه" شنیده است.
ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.
حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.
استانبول فردا میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است
دومین دور گفتوگوها درباره توافق آتشبس میان طالبان و پاکستان، فردا در شهر استانبول برگزار میشود.
دو طرف در تاریخ ۱۸ اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتشبس به توافق رسیده بودند.
وزیر دفاع طالبان، که از جانب افغانستان توافق آتشبس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده است، میگوید در نشست استانبول درباره راههای اجرای آتشبس و سازوکاری که بتواند نهتنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند، گفتوگو خواهد شد.
در توافق دوحه، دو طرف بر آتشبس فوری توافق کردند و پس از آن، درگیریهای شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد.
در آن توافق، طالبان همچنین تعهد کردند که از گروههای ضدپاکستانی حمایت نکنند.
تیم ملی والیبال افغانستان در مقابل ترکمنستان شکست خورد
در ادامه رقابتهای قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز (جمعه) در سومین بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.
این تیم در چارچوب این رقابتها روز یکشنبه به مصاف تیم نیپال خواهد رفت.
تیم ملی والیبال افغانستان که در دو دیدار گذشته یک پیروزی برابر مالدیف و یک شکست مقابل سریلانکا داشتند، حالا در تلاشاند تا در بازی بعدی عملکرد بهتری نشان دهند.
مسابقات قهرمانی زون مرکز آسیا به میزبانی بنگلادیش و با حضور شش تیم از جمله افغانستان، نیپال، ترکمنستان، سریلانکا، مالدیف و بنگلادیش برگزار شده است.
صدراعظم جدید جاپان وعده تقویت روابط با امریکا و رویکرد سختگیرانهتر در برابر چین و مهاجرت را داد
سانائه تاکایچی، صدراعظم محافظهکار و نخستین زن در تاریخ جاپان که به این سمت رسیده است، در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داد روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا دهد.
او با اشاره به افزایش نگرانیها از فعالیتهای نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت.
تاکایچی همچنین از برنامه دولت برای کنترل مهاجرت و برخورد با تخلفات برخی اتباع خارجی خبر داد و گفت دولت همزمان با حفظ فاصله از بیگانههراسی، اجرای قوانین را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
او در بخش اقتصادی نیز وعده داد فشار هزینههای زندگی بر خانوادهها را کاهش دهد، در حالی که تورم در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد رسیده است.
احمد ولی هوتک با شکست حریف روسی در بلاروس، کمربند قهرمانی را بهدست آورد
احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد در رقابتهای سازمان WKTF در شهر مینسکِ بلاروس، کمربند قهرمانی را از آن خود کرد.
او در این دیدار در وزن ۷۰ کیلوگرام در برابر حریف روسیاش مبارزه کرد و توانست با اجرای حرکت «سبمیشن» پیروزی را به دست آورد.
این دوازدهمین برد احمد ولی هوتک در رقابتهای حرفهای رزمی بهحساب میآید.
یوناما در ۸۰مین سالگرد تأسیس ملل متحد: جامعه جهانی باید حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند
همزمان با روز ملل متحد و هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با صدور بیانیهای بر تعهد دوباره خود به صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند.
در بیانیه آمده است که سازمان ملل در دهههای گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاده و همچنان برای حاکمیت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و ارائه کمکهای حیاتی تلاش میکند.
در بیانیهای که جمعه ۲ عقرب منتشر شد، یوناما گفت این سالگرد فرصتی است برای بازتاب نقش سازمان ملل در حمایت از مردم افغانستان در دورههای دشوار و پیشرفت، از کمکهای بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر تا تقویت نهادهای ملی.
جورجت گانین، معاون نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: «این هشتادمین سالگرد یادآور قدرت و ضرورت چندجانبهگرایی است. راه ثبات و توسعۀ پایدار افغانستان نمیتواند بهتنهایی پیموده شود.»
او افزود که همکاری منطقهای و تعهد مشترک به گفتوگو و دیپلماسی برای آیندۀ افغانستان حیاتی است.
یوناما هشدار داد که بحران انسانی در افغانستان از شدیدترینها در جهان است و محدودیتهای فزاینده بر زنان و کاهش کمکهای مالی، وضعیت را وخیمتر کرده است.
ایندریکا راتواته، معاون دیگر نمایندۀ سرمنشی ملل متحد، از جامعۀ جهانی خواست حمایت و همبستگی خود را با مردم افغانستان تجدید کند و گفت سازمان ملل متحد «امروز، فردا و در آینده» در کنار آنان خواهد ماند.