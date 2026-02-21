وزرای خارجه ازبکیستان و حکومت طالبان در مورد توسعه اقتصادی تلفنی صحبت کردند.

بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان، اعلام کرده است که با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفت‌وگو کرده است.

آقای سعیدوف شامگاه شنبه در یک اعلامیه در صفحه ایکس خود در این باره معلومات داده و این گفت‌وگوی تلفنی را سازنده توصیف کرده است.

وی تأکید کرده که او و متقی بر ایجاد روابط خوب، گسترش اتصال منطقه‌ای به هدف تأمین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دوجانبه تعهد کرده‌اند.

ازبکستان تاکنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیأت‌های بلندپایه‌ای را به افغانستان اعزام کرده است.