مسابقات هشت تیم برتر کریکت در بازی های جهانی روز یکشنبه ادامه خواهد یافت
در مرحله مسابقات هشت تیم برتر جام جهانی کریکت، دیدار میان تیم ملی کریکت پاکستان و تیم ملی کریکت نیوزیلند به دلیل باران برگزار نشد.
در این صورت به هر دو تیم یک امتیاز داده شد.
امروز در ادامه مسابقات، ابتدا تیم ملی کریکت سریلانکا با نیوزیلند روبهرو میشود و سپس در دیدار شامگاهی، تیم ملی کریکت هند با تیم ملی کریکت افریقای جنوبی مسابقه خواهد داد.
در این مرحله تیمهای هند، افریقای جنوبی، تیم ملی کریکت ویست اندیز و تیم ملی کریکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند.
در گروه دوم نیز تیمهای نیوزیلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند.
در این دوره، در مرحله گروهی برخی تیمها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند، از رقابتها حذف شدند.
وزرای خارجه ازبکیستان و حکومت طالبان در مورد توسعه اقتصادی تلفنی صحبت کردند.
بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان، اعلام کرده است که با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفتوگو کرده است.
آقای سعیدوف شامگاه شنبه در یک اعلامیه در صفحه ایکس خود در این باره معلومات داده و این گفتوگوی تلفنی را سازنده توصیف کرده است.
وی تأکید کرده که او و متقی بر ایجاد روابط خوب، گسترش اتصال منطقهای به هدف تأمین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دوجانبه تعهد کردهاند.
ازبکستان تاکنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیأتهای بلندپایهای را به افغانستان اعزام کرده است.
صدها میل سلاح توسط طالبان در تورخم بازداشت شد.
مقامهای محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم ۵۲۵ میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کردهاند.
غلامالرحمن حیدری، معاون والی طالبان در ننگرهار، به رسانهها گفته است که این سلاحها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است.
به گفته مقامهای طالبان، در پیوند به انتقال این سلاحها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شدهاند.
در شبکههای اجتماعی هم خبر ضبط این سلاحها و اظهارات مقامهای طالبان بهگونه گسترده بازتاب یافته است.
در اثر یک حادثهٔ ترافیکی در بدخشان، پنج تن کشته شدند
احسانالله کامگار، سخنگوی پولیس طالبان در بدخشان، به رسانههای داخلی گفت که پس از ظهر امروز(۲۱ فبروری)، در ولسوالی کِشم در نزدیک پل تشکان، یک موتر به دریا سقوط کرد و در نتیجهٔ پنج تن کشته شدند.
به گفتۀ کامگار، قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی ارگو بودهاند.
بیاحتیاطی رانندهگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها، از جملۀ عوامل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.
ترمپ: در اعتراضات اخیر در ایران بیش از ۳۲ هزار تن کشته شده اند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه(۲۰ فبروری) در یک سخنرانی در قصر سفید، شرایط ایران را «غمانگیز» توصیف کرده، گفت که"۳۲ هزار تن در مدت کوتاهی کشته شدند."
این نخستین بار است که رئیسجمهور امریکا بهصراحت به تعداد کشتهشدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره میکند.
حکومت ایران تعداد گشتهشدگان را سههزار و ۱۱۷ تن اعلام کرده، اما نهادهای حقوق بشری می گویند که تعداد جانباختگان بسیار بیشتر است.
ترمپ تصمیم ستره محکمه امریکا در مورد تعرفهها را شرمآور خواند
دونالد ترمپ پس از آنکه ستره محکمه ایالات متحده بخشی از تعرفههای قبلی او را غیرقانونی اعلام کرد، فرمانهای اجرایی جدید صادر کرد.
بر اساس این فرمانها، بر تمامی واردات از شرکای تجاری امریکا به مدت ۱۵۰ روز، ده درصد تعرفه وضع شده است.
ستره محکمه امریکا روز جمعه با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، تعرفههایی را که ترمپ بر اساس قانون وضعیت اضطراری وضع کرده بود، رد کرد و گفت رئیسجمهور چنین صلاحیتی ندارد و این اختیار طبق قانون اساسی به کانگرس تعلق دارد. جان رابرتس، رئیس محکمه، نیز بر همین موضوع تأکید کرده است.
ترمپ این تصمیم را محکوم کرده و گفته است تعرفههایی که تحت قوانین اضطراری وضع نشدهاند، همچنان پابرجا خواهند ماند.
یونسکو: ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را صحبت میکنند، دسترسی ندارند.
همزمان با ۲۱ فبروری، روز جهانی زبان مادری، یونسکو میگوید ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را میفهمند یا صحبت میکنند، دسترسی ندارند.
یونسکو در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکلدهی آینده آموزش چندزبانه تأکید دارد.
به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب میشود.
این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چندزبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود.
افغانستان نیز با داشتن زبانها و گویشهای گوناگون، از جمله کشورهایی است که حفظ زبانهای مادری در میان نسلهای آینده آن، بهویژه در میان خانوادههای مهاجر، با چالشهای جدی روبهرو است.
برخی کشورهای اروپایی برای مهاجرین در خارج از اتحادیۀ اروپا مرکز ایجاد میکنند
جرمنی، هالند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کردهاند که مرکزی را برای مهاجران در خارج از اتحادیۀ اروپا ایجاد کنند.
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان روز جمعه گفت، مهاجرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و کشورهای مبدا آنها را نمیپذیرند، به مرکز جدید فرستاده خواهند شد.
بر اساس گزارشها، این مرکز احتمالاً در افریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان پنج کشور اروپایی قرار است در هفتۀ جاری در این باره دوباره دیدار کنند.
یونان بیش از یک دهه است که مسیر اصلی مهاجران به اروپا بوده است و بسیاری از افغانها نیز از طریق یونان برای درخواست پناهندگی در سایر کشورهای توسعهیافته اروپایی سفر کردهاند.
وزیر خارجۀ ایران: پیشنهاد ایران به امریکا برای توافق طی دو تا سه روز آینده آماده میشود
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه، اول حوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هستهای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده میشود و مدعی شد که مذاکرهکنندگان امریکایی از ایران نخواستهاند برنامه غنیسازی اورانیوم خود را متوقف کند.
این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده و دیگر مقامهای امریکایی بارها بهصراحت از لزوم توقف غنیسازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هستهای صحبت کردهاند.
عراقچی در گفتوگو با شبکۀ تلویزیونی امریکایی «اماسانبیسی» دربارۀ مذاکرات اخیر گفت: "واشنگتن از تهران نخواست که غنیسازی اورانیوم را بهطور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنیسازی اورانیوم را نداد."
این در حالیست که دونالد ترمپ روز پنجشنبه ضربالاجلی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع "اتفاقات بسیار بد" هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد.
ایران و امریکا در ماه جاری دو نوبت مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و ژنیو سوئیس با میانجیگری مقامات عمانی برگزار کردهاند.
دبلیو اف پی: از هر چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان تنها به یک نفرشان کمک کرده میتوانیم
رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز کرد.
جان الیف در مصاحبهای با خبرگزاری اسوشیتدپرس که دیروز منتشر شد، گفت که چهار میلیون کودک در افغانستان اکنون با سوء تغذیه مواجه هستند که بالاترین رقم تاکنون است.
آقای الیف افزود که به دلیل کاهش بودجه، برنامۀ جهانی غذا اکنون مجبور است که از هر چهار کودک مبتلا به سوء تغذیه، به یک نفر کمک کند.
دبلیو اف پی همچنان در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده، گفته که هر چند که شمار نیازمندان به کمکهای غذایی در افغانستان به ۱۷.۴میلیون نفر میرسد، اما این اداره به دلیل کاهش بودجه تنها میتواند به ۲ میلیون تنشان ماهانه کمک کند.