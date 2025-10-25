ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه، ۲۴ اکتوبر، با نشر اعلامیه ‌ای در صفحه‌ ایکس خود نوشته است که هیئتی به رهبری حاجی نجیب، معین وزارت داخله آنان برای شرکت در این نشست وارد استانبول شده است.

مجاهد افزوده که در این دیدار توافقنامه دوحه که چند روز پیش به دست آمده بود، پیگیری و موضوعات برجسته با جانب پاکستانی مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما او جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

شماری از خبرنگاران پاکستانی به نقل از منابع گفته اند که یک مسئول استخبارات پاکستان ، رئیس عملیات اردو و نماینده وزارت خارجه برای شرکت در این نشست از جانب پاکستان وارد ترکیه شده اند.

طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه، ۲۴ اکتوبر، در کنفرانس مطبوعاتی هفته وار خود گفت که انتظار می رود در این نشست روی یک میکانیزم ثابت برای حل مشکلات توافق شود.

او گفت که امیدوار است یک مکانیزم نظارتی قوی و قابل تأیید را در استانبول ایجاد شود تا به گفته او تهدید تروریزم را که از خاک افغانستان متوجه پاکستان است از بین برود.

پاکستان همواره این ادعا ها را مطرح کرده است، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها با رد آن گفته که تروریزم یک مسئله داخلی پاکستان است که باید در داخل آن کشور از بین برده شود.

در همین حال، یک منبع در وزارت امور خارجه حکومت طالبان به شرط افشا نشدن نام و صدایش به رادیو آزادی گفته‌ که نشست ترکیه سه روز ادامه خواهد داشت و تیم‌ های تخنیکی هر دو کشور در مورد تمدید آتش‌ بس، همکاری ‌های امنیتی، تجارت دوجانبه و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان بحث خواهند کرد.

انتقاد شهروندان افغان از پنهان‌کاری در جزئیات توافق و بسته ماندن راه‌های مرزی

در همین حال، شماری از افغان ‌ها تاکید می کنند که باید توافقاتی صورت گیرد که حداقل قابل تطبیق باشد.

آنان همچنان می‌ گویند که پس از نشست دوحه، انتظار داشتند که جزئیات توافق میان دو طرف نشر شود، اما به گفته آنان تا کنون چنین نشده است.

یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که تمام جزئیات این نشست باید با مردم شریک ساخته شود و نباید هیچ توافق پنهانی صورت گیرد.

«اگر ضمایم مخفی در این تفاهمنامه وجود داشته باشد، به جای خیر مردم فاجعه دیگری را به بار می آورد، زیرا ما و شما می بینیم که همین اکنون همه راه ها بسته است، تجارت بسته است، قیمت مواد خوراکی افزایش یافته است، بنابراین بسیار مهم است که راه ها باز شود و هر دو طرف به یک تفاهم برسند که مشکلات پایان یابد.»

یک باشنده کابل نیز که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

«در دوحه گفتند که همه چیز به خوبی پیش رفت، اما نه راه ها باز شد و نه صلح و ثبات آمد، مشکلات مردم به همان حالت باقی ماند، این بار باید همه چیز را با مردم در میان گذاشته شود و هیچ چیزی پنهان نماند»

روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن متشنج و به درگیری مبدل شد که پاکستان حملات هوایی بر کابل و پکتیکا را انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان شد.

پس از آن، به تاریخ یازدهم اکتوبر ، طالبان بر پوسته های نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کردند و گفتند که حملات انتقام جویانه انجام دادند.

همچنین ادعا های مبنی بر تلفات دو طرف در این درگیری‌ ها نیز وجود داشته است.

بسیاری از غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند، اما به تاریخ ۱۸ اکتوبر پس از مذاکرات در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش‌ بس توافق شد و فیصله شد که نشست بعدی در این مورد با میانجیگری همین دو کشور در شهر استانبول ترکیه برگزار شود.