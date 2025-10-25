دیدار دونالد ترامپ با امیر و صدراعظم قطر در مسیر سفر به آسیا برای حفظ توافق صلح غزه

به گفتۀ یک مقام کاخ سفید، رهبران قطری در اواخر روز، زمانی که طیاره ریاستجمهوری امریکا (ایر فورس وان) در پایگاه هوایی العُدید فرود میآید، سوار آن خواهند شد.
این پایگاه میزبان قرارگاه منطقوی نیروهای نظامی امریکا و هزاران سرباز امریکایی است.
ترامپ برای نخستین بار از زمان بازگشت به قدرت در ماه جنوری، به آسیا سفر میکند.
در برنامۀ سفر او دو نشست منطقوی و دیدار رودررو با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، و دیگر رهبران شامل است.
در قطر، این دیدار که پیشتر اعلام نشده بود، با حضور وزیر خارجه ایالات متحده، مارکو روبیو، نیز برگزار خواهد شد.
روبیو بهتازگی از سفرش به اسرائیل برگشته است، سفری که بخشی از تلاش گستردۀ دیپلماتیک واشنگتن برای حفظ آتشبس غزه میباشد.
قطر از زمان آغاز جنگ، نقش میانجیگر مهمی را در گفتوگوهای غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس ایفا کرده و در کنار مصر، ایالات متحده و ترکیه، از تضمینکنندگان توافق صلح شکننده به شمار میرود.
امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، در همین هفته میزبان رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، بود تا دربارۀ گامهای بعدی حساس در این توافق، از جمله ایجاد نیروی امنیتی در غزه و سرنوشت گروه حماس، گفتوگو کند.
همچنان صدراعظم قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، از زمان آغاز جنگ پس از حملۀ حماس به اسرائیل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، از مذاکرهکنندگان کلیدی بهشمار میرود.