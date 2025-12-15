وزیر خارجه جرمنی:انتقال پناهجویان افغان از پاکستان اولویت ‌های حکومت جرمنی است

یوهان وادفول، وضعیت افغان‌ های مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند را وخیم خوانده تأکید کرده است که انتقال این افراد که به گفته او تعهد قطعی برای انتقال به جرمنی دارند در اولویت‌ های حکومت جرمنی قرار دارد.

«ولت» روزنامه جرمنی به نقل از وادفول نوشته است:«بررسی‌ های لازم و همچنان پرواز ها اکنون با سرعت بیشتری انجام می‌شود.»

وی پیش از این گفته بود که از طریق گفت‌وگو با طرف پاکستانی، موفق شده است برای پناهجویان افغان پذیرفته ‌شده از سوی جرمنی، تمدید شش‌ ماهه اقامت در پاکستان را به‌دست آورد.

اما او در اظهارات تازه خود تأکید کرده است که از آغاز سال میلادی آینده، افغان‌های که در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به‌سر می‌برند، با خطر اخراج به افغانستان مواجه خواهند شد.

وادفول با اشاره به نقش وزارت داخله جرمنی در روند پذیرش پناهجویان گفته است که پس از انجام تمامی ارزیابی ‌ها، تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد درخواست برخی افغان‌ ها بر عهده این وزارت است.

او هشدار داده است که در صورت بوجود آمدن تأخیر بیشتر در این روند، پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند، با خطر اخراج به افغانستان روبه‌رو خواهند شد.

این در حالی است که هم‌اکنون روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در مناطق مختلف پاکستان به شدت ادامه دارد.

شماری از افرادی که برای شان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به اینطرف در پاکستان بسر می برند، می‌گویند پولیس پاکستان زندگی را بر آنان دشوار ساخته است.

حدیثه رحیمزی، یک پناهجوی افغان مقیم اسلام‌آباد، به رادیو آزادی گفت:

ما با بدرفتاری شدید پولیس روبه‌رو هستیم. مدتی پیش پولیس شوهرم را بازداشت و به افغانستان دیپورت کرد. در آن‌جا طالبان او را بازداشت کرده و به‌شدت لت‌وکوب کردند

پس از آزادی، او دوباره از راه‌های غیرقانونی به پاکستان برگشت. از حکومت جرمنی می‌خواهیم هرچه زودتر ما را منتقل کند."

یک پناهجوی دیگر افغان مقیم اسلام‌آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"سه ماه می‌شود که ویزه ‌ام تمام شده و هر لحظه امکان دارد دیپورت شوم. در این زمینه نه سفارت آلمان و نه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌توانند به ما کمک کنند. در ماه مارچ امسال دوباره برای انتقال معاینات صحی انجام دادیم، اما تا هنوز منتقل نشده‌ایم."

این افراد می‌گویند با خطر جدی اخراج از پاکستان مواجه‌اند، در حالی که پیش از این نیز شماری از همکاران سابق افغان جرمنی از پاکستان اخراج شده اند.

یکی از همکاران پیشین افغان نیروهای جرمنی که اخیراً همراه با خانواده‌اش از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، با شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا، به رادیو آزادی گفت:

اکنون ما به‌ صورت پنهانی زندگی می‌کنیم و هر لحظه در ترس هستیم که طالبان ما را بازداشت نکنند

تلاش خود را آغاز کرده‌ایم تا دوباره ویزه پاکستان بگیریم و به آن‌جا برگردیم. از حکومت جرمنی می‌خواهیم صدای پناه‌جویان را بشنود و کسانی را که همکارانش بوده‌اند، هرچه زودتر منتقل کند."

این در حالیست که چند روز قبل به تاریخ ۱۲ دسمبر، شماری از پناهجویان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند، به رادیو آزادی گفته اند که اخیراً ایمیل‌ های رد درخواست پناهندگی دریافت کرده‌اند.

به گفته آنان، دست‌کم ۳۵۰ نفر این ایمیل‌ها را دریافت کرده‌اند.

اما وزیر خارجه جرمنی در اظهارات تازه خود شمار این افراد را ۶۵۰ نفر اعلام کرده و گفته است که مسئولیت این موضوع بر عهده وزارت داخله جرمنی است.

او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده است که وزارت داخله جرمنی این تصمیم را «پس از سنجش تمامی جوانب حقوقی و واقعی» اتخاذ کرده است.

پیش از این، در ۱۰ دسمبر، حکومت فدرال جرمنی اعلام کرده بود که به‌طور رسمی درخواست پناهندگی شماری از افغان‌های را که اکنون در پاکستان به‌سر می‌برند، رد خواهد کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جرمنی هزاران تن از همکاران محلی پیشین خود، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان را به این کشور منتقل کرد، اما بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم دو هزار نفر هنوز در پاکستان باقی مانده‌اند.

در آخرین مورد، ۵۲ پناهجوی افغان که وعده پذیرش از سوی جرمنی به آنان داده شده بود، از اسلام‌آباد به آن کشور منتقل شدند.