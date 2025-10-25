جهان
فرستادۀ روسیه: امریکا، روسیه و اوکراین به راهحل دیپلماتیک برای پایان جنگ نزدیک شدهاند
فرستادهٔ ویژهٔ رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی میگوید ایالات متحده، اوکراین و روسیه به راهحلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شدهاند.
کیریل دیمیتریف روز جمعه دوم عقرب در گفتوگو با شبکۀ سیانان گفت: «فکر میکنم روسیه، آمریکا و اوکراین واقعاً به راهحلی دیپلماتیک بسیار نزدیک شدهاند.»
دیمیتریف پیشتر تأیید کرده بود که برای دیداری از پیش برنامهریزیشده در ایالات متحده حضور دارد، اما نگفت با چه کسانی ملاقات خواهد کرد.
رسانههای امریکایی گزارش دادند که او قرار است روز شنبه در میامی با استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژهٔ دونالد ترامپ، دیدار کند.
خبرگزاری تاس هم از قول دیمیتریف نوشت که او با افراد دیگری نیز ملاقات خواهد داشت، بدون آنکه نامی از آنها ببرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این هفته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد تا مسکو را برای پایان دادن به تهاجم گسترده به اوکراین تحت فشار بگذارد.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتۀ گذشته اعلام کرد شرکت دولتی «روسنِفت» و شرکت خصوصی «لوکاویل» را تحریم کرده است؛ شرکتهایی که صادرات آنها منبع مهمی برای تأمین بودجۀ کرملین بهشمار میرود.
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، این تحریمها را «فوقالعاده» توصیف کرد و گفت «این تحریمها بسیار بزرگاند، علیه دو غول نفتیشان».
یک روز بعد، اتحادیۀ اروپا نیز «روسنفت» و «گازپرومنفت»، یکی دیگر از شرکتهای بزرگ نفتی وابسته به غول گازی دولتی گازپروم، را تحریم کرد.
مقامهای امریکا و چین امروز ملاقات میکنند تا زمینه دیدار رهبران دو کشور را فراهم کنند
مقامهای ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور، پایتخت مالیزیا، دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینهٔ برگزاری نشست میان دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین را فراهم سازند.
دونالد ترمپ و شی جین پین قرار است هفتهٔ آینده دیدرا کنند.
این گفتوگوها در حاشیۀ نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسیان) برگزار میشود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنشهای تجراتی بین دو کشور است.
رییس جمهور ترمپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند.
نقاشی پیکاسو ۲۷ ملیون یورو فروخته شد، هویت خریدار پنهان ماند
یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، دیروز جمعه در حراجی پاریس ۲۷ میلیون یورو فروخته شد.
این اثر با عنوان "نیمتنهٔ زنی با کلاه گلدار"، در سال ۱۹۴۴ توسط یک خانوادهٔ فرانسوی خریداری شد و دههها در مجموعهٔ خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وراثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند.
خریدار در سالون حراج حضور داشت، اما هویتش فاش نشد.
به گفتهٔ کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز بهطور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن، عکسی از سال ۱۹۴۴ از این نقاشی بود.
مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده
شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.
این رویداد تازهترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازههای ورود به اتحادیهٔ اروپا بهشمار میروند.
گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.
این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتهاند.
دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.
یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آنکه آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.
او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.
مقامها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکردهاند.
بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختهاند.
ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافقنامهای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هماکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.
صدراعظم جدید جاپان وعده تقویت روابط با امریکا و رویکرد سختگیرانهتر در برابر چین و مهاجرت را داد
سانائه تاکایچی، صدراعظم محافظهکار و نخستین زن در تاریخ جاپان که به این سمت رسیده است، در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داد روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا دهد.
او با اشاره به افزایش نگرانیها از فعالیتهای نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت.
تاکایچی همچنین از برنامه دولت برای کنترل مهاجرت و برخورد با تخلفات برخی اتباع خارجی خبر داد و گفت دولت همزمان با حفظ فاصله از بیگانههراسی، اجرای قوانین را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
او در بخش اقتصادی نیز وعده داد فشار هزینههای زندگی بر خانوادهها را کاهش دهد، در حالی که تورم در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد رسیده است.
ترامپ: مذاکرات تجاری با کانادا به دلیل تبلیغ ضد تعرفه تعلیق شده
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه اول عقرب اعلام کرد که گفتوگوهای تجاری با کانادا را در پی پخش یک آگهی ضد تعرفه از سوی حکومت ایالت انتاریو به حالت تعلیق درمیآورد.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده که کانادا بهطور متقلبانه از یک آگهی ساختگی استفاده کرده است که در آن رونالد ریگان علیه تعرفهها سخن میگوید.»
او افزود: «آنها این کار را فقط برای تأثیرگذاری بر تصمیم محکمه عالی ایالات متحده و دیگر محاکم انجام دادهاند. تعرفهها برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا بسیار مهماند.»
ترامپ تأکید کرد: «با توجه به این رفتار فریبکارانه، تمام مذاکرات تجاری با کانادا فوراً متوقف میشود.»
داگ فورد، صدراعظم ایالت انتاریو، اوایل اکتوبر از آغاز این کارزار تبلیغاتی خبر داده و گفته بود که حکومتش ۷۵ میلیون دالر کانادایی برای پخش این تبلیغات در امریکا هزینه خواهد کرد. در این آگهی بخشهایی از سخنرانی رادیویی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ درباره زیانهای تعرفهها استفاده شده بود.
بنیاد ریاستجمهوری ریگان در بیانیهای اعلام کرد که این آگهی شامل بخشهای گزینشی از آن سخنرانی بوده و حکومت انتاریو بدون اجازه اقدام به ویرایش و استفاده از آن کرده است. این بنیاد گفته است در حال بررسی گزینههای قانونی خود در این زمینه است.
ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری کاناداست. از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ در ماه جنوری، او تعرفههای متعددی بر کالاهای کانادایی وضع کرده و کانادا را متهم کرده است که در جلوگیری از ورود مواد مخدر فنتانیل به خاک امریکا ناکام بوده است. مذاکرات دشواری میان دو کشور برای دستیابی به توافق جامع تجاری در جریان است.
تصادف بس در جنوب هند حداقل ۲۰ کشته برجای گذاشت
در یک تصادف بین یک بس خصوصی و یک موترسایکل در مسیر بین شهرهای جنوب هند، بنگلور و حیدرآباد، آتشسوزی ناشی از نشت سوخت باعث مرگ دستکم ۲۰ نفر شد.
این موضوع را رسانههای داخلی به نقل از مقامات محلی روز جمعه ۲ عقرب گزارش دادند.
یک مقام مالیاتی منطقه، به خبرگزاری ANI گفت: «از ۴۱ مسافر، ۲۱ نفر نجات یافتهاند و اجساد ۱۱ نفر تا کنون شناسایی شده است.»
هند با اینکه سومین بازار بزرگ موتر در جهان است، جادههایش از جمله مرگبارترینهاست و سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار نفر در حوادث جادهای کشته شدند.
در حادثهای مشابه ماه گذشته در ایالت راجستان غربی، موقعی که یک بس خصوصی آتش گرفت، ۱۹ نفر کشته شدند.
دو خبرنگار اوکراینی در حملهٔ طیارهٔ بیپیلوت روسیه در کراماتورسک جان باختند
دو خبرنگار اوکراینی در نتیجهٔ حملهٔ طیارهٔ بیپیلوت روسیه امروز در شهر کراماتورسک کشته شدند.
اولنا هوبانوا و یِوهن کارمازین برای شبکهٔ تلویزیونی موسوم به "فریدم" (Freedom) که با بودجهٔ دولتی اوکراین فعالیت میکند، گزارش میدادند.
وادیم فلاشکین، والی منطقۀ دونیتسک اعلام کرد که این خبرنگاران هنگام وقوع حمله در داخل یک موتر در یک تانک تیل بودند.
دیمیترو لوبینتس، کمیسار حقوق بشر اوکراین، در تلگرام نوشته است: "این فاجعه، نشانۀ دیگری از جنایات سیستماتیک جنگی روسیه علیه غیرنظامیان است".
مقامات روسی در این باره تا به حال چیزی نگفته اند.
انفجار در یک کارخانه روسیه چندین کشته و زخمی برجای گذاشت
بر اثر یک انفجار در یک کارخانه در منطقهٔ کوهستانی اورال، در شهر کوپیاسک روسیه، دستکم ۹ تن کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
گفته میشود که پس از وقوع این انفجار، یک طیارهٔ بیسرنشین در آسمان محل رویداد دیده شده است، اما این گزارشهای ابتدایی تاکنون تأیید نشدهاند.
رسانههای روسی گزارش دادهاند که این کارخانه، مهمات نظامی برای اردوی روسیه تولید میکرد.
شهر کوپیاسک در حدود دو هزار کیلومتری اوکراین و در نزدیکی مرز قزاقستان موقعیت دارد.
مقامهای اوکراینی تاکنون در این مورد اظهارنظری نکردهاند، اما کییف پیش از این بارها از طیارههای بیسرنشین برای هدف قراردادن کارخانههای تولید مهمات و تأسیسات انرژی در خاک روسیه استفاده کرده است.