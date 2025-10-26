لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۴ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۰۶

جهان

پ‌کاکا اعلام کرد تمام جنگجویان خود را از ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل می‌کند

جنگجویان پ‌کاکا در مراسم خلع‌سلاح در کوه‌های قندیل، شمال عراق، ۴ میزان
گروه شبه‌نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌کاکا) اعلام کرد تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل می‌کند و در عین حال از انقره خواست گام‌های قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد.

پ‌کاکا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۴ میزان در منطقهٔ کوهستانی قندیل در اقلیم کردستان عراق قرائت شد، اعلام کرد: «ما در حال اجرای خروج همهٔ نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم.»

این گروه همچنین تصویری منتشر کرد که ۲۵ شبه‌نظامی شامل هشت زن را نشان می‌داد که از ترکیه به این منطقه رسیده‌اند.

حزب کارگران کردستان ترکیه که امسال رسماً به نبرد مسلحانهٔ ۴۰ ساله خود پایان داده بود، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست دموکراتیک است؛ تلاشی برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های منطقه که حدود ۵۰ هزار قربانی گرفته است.

با این حال، این گروه از ترکیه خواست گام‌های لازم را برای پیشبرد روندی بردارد که از حدود یک سال پیش با پیشنهاد غیرمنتظره‌ٔ صلح از سوی انقره به رهبر زندانی‌اش، عبدالله اوجالان، آغاز شد.

در بیانیه آمده است: «گام‌های قانونی و سیاسی مورد نیاز این روند (…) و قوانین آزادی و همگرایی دموکراتیک لازم برای مشارکت در سیاست دموکراتیک باید بدون تأخیر اجرا شوند.»

این گروه گفته است می‌خواهد مبارزه‌ای دموکراتیک را برای دفاع از حقوق اقلیت کرد در چارچوب فراخوان تاریخی اوجالان دنبال کند.

در ماه جولای نیز آن‌ها در کوه‌های شمال عراق مراسمی نمادین برگزار کردند که در آن نخستین محموله سلاح‌های خود را منهدم کردند؛ اقدامی که ترکیه آن را «نقطه‌عطفی برگشت‌ناپذیر» توصیف کرد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترامپ در سفر آسیایی‌اش وارد مالیزیا شد

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان سفرش به آسیا، روز یکشنبه ۴ میزان  وارد مالیزیا شد.

در میدان هوایی کوالالامپور، انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا، از او به‌گرمی استقبال کرد و سپس دو طرف از نزدیک روند توافق آتش‌بس تایلند و کمبودیا را بررسی کردند.

ترامپ در میدان هوایی بیرق‌های ایالات متحده و مالیزیا را در دست گرفت و بر همکاری مشترک میان دو کشور تأکید ورزید.


او قرار است پس از این سفر به جاپان برود و در آخرین مرحله سفر خود در کوریای جنوبی با شی جین‌پینگ همتای چینی‌اش دیدار کند.

ترمپ: اگر پوتین آمادۀ توقف جنگ نباشد، وقت خود را با دیدار با او ضایع نخواهم کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که اگر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین آمادۀ اجرای توافق نباشد، وقت خود را با دیدار با او «ضایع نخواهد کرد.»

ترمپ روز شنبه ۲۵ اکتوبر هنگام پرواز به سوی آسیا و در جریان توقف در دوحه به خبرنگاران در طیارۀ «ایر فورس ون» گفت: «شما باید بدانید که ما می‌خواهیم یک توافق انجام دهیم. من وقت خود را ضایع نخواهم کرد.»

او افزود: «من همیشه روابط خوب با ولادیمیر پوتین داشته‌ام، اما این وضعیت بسیار مایوس‌کننده بوده است. فکر می‌کردم این موضوع پیش از برقراری صلح در شرق میانه حل خواهد شد.»

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی و شخص دیگر آگاه از موضوع، گزارش داده است که ادارهٔ ترمپ بستۀ تازه‌ای تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه را آماده کرده است که در صورت خودداری پوتین از رسیدن به توافق صلح، وضع شده می‌تواند.

فرستادۀ روسیه: امریکا، روسیه و اوکراین به راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ نزدیک شده‌اند

کیریل دیمیتریف، فرستادهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور روسیه
فرستادهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی می‌گوید ایالات متحده، اوکراین و روسیه به راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شده‌اند.

کیریل دیمیتریف روز جمعه دوم عقرب در گفت‌وگو با شبکۀ سی‌ان‌ان گفت: «فکر می‌کنم روسیه، آمریکا و اوکراین واقعاً به راه‌حلی دیپلماتیک بسیار نزدیک شده‌اند.»

دیمیتریف پیش‌تر تأیید کرده بود که برای دیداری از پیش برنامه‌ریزی‌شده در ایالات متحده حضور دارد، اما نگفت با چه کسانی ملاقات خواهد کرد.

رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که او قرار است روز شنبه در میامی با استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژهٔ دونالد ترامپ، دیدار کند.

خبرگزاری تاس هم از قول دیمیتریف نوشت که او با افراد دیگری نیز ملاقات خواهد داشت، بدون آن‌که نامی از آن‌ها ببرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، این هفته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد تا مسکو را برای پایان دادن به تهاجم گسترده به اوکراین تحت فشار بگذارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفتۀ گذشته اعلام کرد شرکت‌ دولتی «روس‌نِفت» و شرکت خصوصی «لوک‌اویل» را تحریم کرده است؛ شرکت‌هایی که صادرات آن‌ها منبع مهمی برای تأمین بودجۀ کرملین به‌شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ، این تحریم‌ها را «فوق‌العاده» توصیف کرد و گفت «این تحریم‌ها بسیار بزرگ‌اند، علیه دو غول نفتی‌شان».

یک روز بعد، اتحادیۀ اروپا نیز «روس‌نفت» و «گازپروم‌نفت»، یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ نفتی وابسته به غول گازی دولتی گازپروم، را تحریم کرد.

مقامهای امریکا و چین امروز ملاقات می‌کنند تا زمینه دیدار رهبران دو کشور را فراهم کنند

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (راست) شی جین پینگ رییس جمهور چین (چپ)
مقام‌های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور، پایتخت مالیزیا، دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینهٔ برگزاری نشست میان دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین را فراهم سازند.

دونالد ترمپ و شی جین پین قرار است هفتهٔ آینده دیدرا کنند.

این گفت‌وگوها در حاشیۀ نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسیان) برگزار می‌شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش‌های تجراتی بین دو کشور است.

رییس جمهور ترمپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند.

نقاشی پیکاسو ۲۷ ملیون یورو فروخته شد، هویت خریدار پنهان ماند

تابلوی نقاشی شده توسط پابلو پیکاسو
یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، دیروز جمعه در حراجی پاریس ۲۷ میلیون یورو فروخته شد.

این اثر با عنوان "نیم‌تنهٔ زنی با کلاه گلدار"، در سال ۱۹۴۴ توسط یک خانوادهٔ فرانسوی خریداری شد و دهه‌ها در مجموعهٔ خصوصی آن‌ها باقی ماند تا این‌که وراثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند.

خریدار در سالون حراج حضور داشت، اما هویتش فاش نشد.

به گفتهٔ کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز به‌طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن، عکسی از سال ۱۹۴۴ از این نقاشی بود.

مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده

سواحل بودروم ترکیه، تصویر از آرشیف
شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آن‌ها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.

این رویداد تازه‌ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه‌های ورود به اتحادیهٔ اروپا به‌شمار می‌روند.

گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.

این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافته‌اند.

دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.

یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آن‌که آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.

او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.

مقام‌ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باخته‌اند.

ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافق‌نامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم‌اکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.

مرگ ۱۴ مهاجر در پی غرق شدن قایق در سواحل ترکیه

قایق غرق شده در سواحل ترکیه
دفتر والی موغلا در ترکیه اعلام کرد که دست‌کم ۱۴ مهاجر در پی واژگونی یک قایق بادی در نزدیکی سواحل گردشگری بودروم در دریای اژه جان باخته‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه بامداد جمعه عملیات نجات را آغاز کرد و تاکنون دو نفر از سرنشینان نجات یافته‌اند. یکی از بازماندگان گفته است قایق حامل ۱۸ نفر بوده و تنها ده دقیقه پس از ورود آب به درون آن، غرق شده است.

یکی از نجات‌یافتگان شهروند افغانستان است، اما هنوز درباره ملیت سایر افراد اطلاعاتی در دست نیست.

نیروهای امدادی در جست‌وجوی دو فرد مفقودشده هستند.

قایق‌های مهاجران معمولاً در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان دچار حادثه می‌شوند. طبق آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱۴۰۰ مهاجر در مسیرهای دریایی منتهی به اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

صدراعظم جدید جاپان وعده تقویت روابط با امریکا و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر در برابر چین و مهاجرت را داد

سانائه تاکایچی
سانائه تاکایچی، صدراعظم محافظه‌کار و نخستین زن در تاریخ جاپان که به این سمت رسیده است، در نخستین سخنرانی سیاست‌گذاری خود وعده داد روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا دهد.

او با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت.

تاکایچی همچنین از برنامه دولت برای کنترل مهاجرت و برخورد با تخلفات برخی اتباع خارجی خبر داد و گفت دولت همزمان با حفظ فاصله از بیگانه‌هراسی، اجرای قوانین را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

او در بخش اقتصادی نیز وعده داد فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها را کاهش دهد، در حالی که تورم در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد رسیده است.

ترامپ: مذاکرات تجاری با کانادا به دلیل تبلیغ ضد تعرفه تعلیق شده

عکس از آرشیف
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه اول عقرب اعلام کرد که گفت‌وگوهای تجاری با کانادا را در پی پخش یک آگهی ضد تعرفه از سوی حکومت ایالت انتاریو به حالت تعلیق درمی‌آورد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده که کانادا به‌طور متقلبانه از یک آگهی ساختگی استفاده کرده است که در آن رونالد ریگان علیه تعرفه‌ها سخن می‌گوید.»

او افزود: «آنها این کار را فقط برای تأثیرگذاری بر تصمیم محکمه عالی ایالات متحده و دیگر محاکم انجام داده‌اند. تعرفه‌ها برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا بسیار مهم‌اند.»

ترامپ تأکید کرد: «با توجه به این رفتار فریبکارانه، تمام مذاکرات تجاری با کانادا فوراً متوقف می‌شود.»

داگ فورد، صدراعظم ایالت انتاریو، اوایل اکتوبر از آغاز این کارزار تبلیغاتی خبر داده و گفته بود که حکومتش ۷۵ میلیون دالر کانادایی برای پخش این تبلیغات در امریکا هزینه خواهد کرد. در این آگهی بخش‌هایی از سخنرانی رادیویی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ درباره زیان‌های تعرفه‌ها استفاده شده بود.

بنیاد ریاست‌جمهوری ریگان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این آگهی شامل بخش‌های گزینشی از آن سخنرانی بوده و حکومت انتاریو بدون اجازه اقدام به ویرایش و استفاده از آن کرده است. این بنیاد گفته است در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود در این زمینه است.

ایالات متحده بزرگ‌ترین شریک تجاری کاناداست. از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در ماه جنوری، او تعرفه‌های متعددی بر کالاهای کانادایی وضع کرده و کانادا را متهم کرده است که در جلوگیری از ورود مواد مخدر فنتانیل به خاک امریکا ناکام بوده است. مذاکرات دشواری میان دو کشور برای دستیابی به توافق جامع تجاری در جریان است.

