او روز یکشنبه ۴ عقرب در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در شهر کوالالامپور مالیزیا گفت:

"این یکی از هشت جنگی است که در جریان هشت ماه گذشته در دوران حکومت من پایان یافته است، به‌طور اوسط، هر ماه یک جنگ متوقف شده است، تنها یک جنگ باقی مانده، هرچند شنیده‌ام که افغانستان و پاکستان تلاش‌ هایی را آغاز کرده‌ اند، من می‌ توانم خیلی زود آن را حل کنم، من در این باره آگاهی دارم، صدراعظم پاکستان و فیلدمارشال آن کشور افراد بزرگی‌ اند، هیچ شکی ندارم که این موضوع به ‌زودی حل خواهد شد."

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا حدود یک هفته قبل در جریان درگیری های نیروهای طالبان و پاکستان نیز گفته بود که در صورت لزوم می تواند به راحتی جنگ میان افغانستان و پاکستان را حل کند.

سخنان تازه او در این مورد در حالی مطرح شده که گفتگو ها میان هیأت‌ طالبان و پاکستان، که روز شنبه ۲۵ اکتوبر آغاز شده برای دومین روز ادامه دارد.

منابع گفته‌ اند که این گفتگو ها تا سه روز ادامه خواهد داشت.

هرچند طرف پاکستانی تا کنون در مورد جزئیات گفت‌وگوهای انجام‌ شده و برنامه‌ های بعدی در این نشست چیزی نگفته است، اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در بیانیه‌ ای گفته است که هیئت افغان نسخه نهایی مسوده خود را به‌ صورت کتبی به هیئت پاکستانی سپرده است.

این رادیو تلویزیون در بیانیه‌ای که یکشنبه، در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، نوشته است: "در این مسوده تأکید شده که پاکستان نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض کند و به هیچ گروه یا مخالفی اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه کشور ما استفاده کند. همچنان، آمادگی برای ایجاد یک کانال چهارجانبه به‌ منظور پیگیری توافق آتش‌بس، بررسی تخطی‌ ها و تبادل اطلاعات نیز نشان داده شده است."

در ادامه آمده که هیئت پاکستانی نیز مسوده خود را به هیئت طالبان سپرده و تلاش‌ ها جریان دارد تا در حضور میانجی‌ ها، دو طرف به نتیجه نهایی دست یابند.

هرچند در بیانیه گفته نشده که در مسوده طرف پاکستانی چه خواسته های مطرح شده، اما یک منبع آگاه در وزارت خارجهٔ طالبان، که نخواست نامش در گزارش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که پاکستان خواستار انجام عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و آزادی خواهان بلوچ است، در حالی ‌که حکومت طالبان پیش‌تر حضور این گروه‌ های مسلح در افغانستان را رد کرده است.

منبع افزوده که در کنار این موضوع، پاکستان خواهان تقویت روند تبادل و هماهنگی اطلاعات استخباراتی میان اسلام‌ آباد و کابل نیز شده است.

افزایش نظارت در امتداد خط دیورند، اقدامات قاطع علیه مراکز تی ‌تی ‌پی، بازداشت رهبران تحریک طالبان پاکستان و آزادی خواهان بلوچ و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر خواسته های اند که به گفتهٔ این منبع، هیئت پاکستانی مطرح کرده است.

اما آیا عملی شدن این خواسته‌ ها ممکن است؟

شماری از کارشناسان امور سیاسی می‌ گویند، در حالی که هر دو طرف ادعا های یکدیگر را رد می‌کنند، اجرایی کردن چنین خواسته ها دشوار بنظر می رسد، اما در نهایت باید دو طرف به توافق برسند.

سمیع یوسفزی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:

"با شرایطی که مطرح شده، اجرای خواست‌ ها برای هر دو طرف سخت و حتی ناممکن است. البته لازم است هر دو طرف راه‌ هایی برای ایجاد اعتماد متقابل باز کنند و اجازه دهند تجارت و رفت‌وآمد آغاز شود؛ این خود می‌تواند زمینهٔ اعتمادسازی برای حل سایر مسائل باشد."

این اظهارات در حالی مطرح می‌ شود که وزارت خارجهٔ پاکستان اعلام کرده است که مسیر های تجاری و ترانزیتی با افغانستان تا زمان ارزیابی کامل وضعیت امنیتی مسدود خواهد بود.

طاهر حسین اندرابی، سخنگوی این وزارت، در کنفرانس هفته‌ وار خود به تاریخ ۲۴ اکتوبر گفت که "زندگی شهروندان پاکستانی ارزشمندتر از هر نوع تجارت است."

گفته می‌ شود که نشست میان دو طرف در ترکیه، فردا دوشنبه، ۲۷ اکتوبر نیز ادامه خواهد داشت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو حریت رسانهٔ نزدیک به طالبان،، گفته است که پس از دستیابی به توافق کامل، نتیجهٔ گفتگوها با رسانه‌ ها به اشتراک گذاشته خواهد شد.

مرحلهٔ نخست این گفتگوها به تاریخ ۱۹ اکتوبر در دوحه آغاز شد و در نتیجهٔ آن توافق بر یک" آتش‌بس فوری" صورت گرفت.

این تنش ها پس از آن است که وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌ ای به تاریخ ۱۱ اکتوبر اعلام کرده بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا به غیرنظامیان حملات هوایی انجام داده است.

پس از آن، در امتداد خط دیورند، درگیری‌ های شدیدی میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را «حملات تلافی‌جویانه» نامید و هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین بر یکدیگر شدند.

بر اساس گزارش ها در این درگیری‌ها ده‌ها غیرنظامی نیز جان باخته یا زخمی شده‌ اند.

همچنین تمامی دروازه‌ های مرزی میان دو کشور در امتداد خط دیورند، تا امروز، ۲۶ اکتوبر، برای پانزدهمین روز متوالی بسته مانده به سبب آن تاجران متحمل زیان‌ های مالی گسترده شده اند.