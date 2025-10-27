به گزارش رویترز دو منبع امنیتی پاکستان، طالبان افغان را به عدم همکاری در گفتوگوها متهم کردهاند. یکی از این منابع گفت: «هیات پاکستانی بهروشنی اعلام کرده که هیچ مصالحهای در مورد خواستههای اصلی ما درباره تروریزم فرامرزی پذیرفتنی نیست.»
در مقابل، یکی از نمایندگان طالبان در این نشست ادعای پاکستان مبنی بر تعلل از سوی طالبان را «نادرست» خوانده و گفته است: «فضای نشست دوستانه است و در مجموع گفتوگوها بهخوبی پیش میرود و موضوعات گوناگون بررسی شده است.»
این منابع بهدلیل نداشتن مجوز رسمی برای گفتوگو با رسانهها، نخواستند نامشان فاش شود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه در گفتوگو با تلویزیون دولتی افغانستان گفت که حکومت طالبان از گفتوگو حمایت میکند و باور دارد که مشکلات از طریق مذاکره قابل حل است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از اظهار نظر در مورد وضعیت کنونی گفتوگوها خودداری کرده است.
« جنگ آشکار»
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز شنبه گفت که باور دارد افغانستان خواهان صلح است، اما در صورت شکست مذاکرات استانبول، «جنگ آشکار» آغاز خواهد شد.
در این حال، دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا شام یکشنبه در حاشیۀ نشست منطقهای در کوالالامپور، پایتخت مالیزیا، گفت: «من آن موضوع را خیلی زود حل میکنم، هر دو طرف را خوب میشناسم. هیچ شکی ندارم که بهزودی به نتیجه میرسیم.»
حکومت طالبان و پاکستان پس از چندین روز درگیری مرزی خونین که دهها کشته برجا گذاشت، در ۱۹ اکتوبر در دوحه بر سر آتشبس توافق کردند؛ این شدیدترین درگیری میان دو کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بود.
گفتوگوهای فعلی صلح که با میانجیگری ترکیه برگزار میشود، با هدف دستیابی به آتشبس درازمدت ادامه دارد.
درگیریها پس از حملات هوایی چندی قبل پاکستان به کابل و پکتیکا آغاز شد؛ حملهای که به ادعای اسلامآباد، هدف آن رهبر تحریک طالبان پاکستان بود.
در پی آن، طالبان افغان به مواضع نظامی پاکستان در امتداد مرز ۲۶۰۰ کیلومتری دو کشور حمله کردند.
پاکستان طالبان را متهم میکند که به تحریک طالبان پاکستان اجازه دادهاند آزادانه در خاک افغانستان فعالیت کرده و از آنجا به نیروهای پاکستانی حمله کنند؛ اما حکومت طالبان این اتهام را رد میکند.
اردوی پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در تازهترین درگیریها در نزدیکی مرز با افغانستان، پنج سرباز پاکستانی و ۲۵ شورشی کشته شدهاند.