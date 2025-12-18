عملیات طالبان بر «مخفیگاه داعش» در بدخشان

یک منبع حکومت طالبان درگیری شب گذشته در ولایت بدخشان را تائید کرده گفته است که نیروهای آنان، بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند.

این منبع که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشته‌اند.

منبع بدون ارائه جزیات بیشتر ادعا کرد که، جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند.

پیش از این، رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله المرصاد گزارش داده بودند که نیروهای طالبان شب سه‌شنبه، عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیض‌آباد بدخشان انجام دادند.در حملات ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارگر چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

حکومت تاجیکستان گفته بود که این حملات از خاک افغانستان سازمان‌دهی شده است.

پس از این رویدادها، نمایندهٔ چین در سازمان ملل متحد نیز از حکومت طالبان خواست تا گروه‌های هراس‌افگن فعال در افغانستان، از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.