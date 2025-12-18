خبر ها
عملیات طالبان بر «مخفیگاه داعش» در بدخشان
یک منبع حکومت طالبان درگیری شب گذشته در ولایت بدخشان را تائید کرده گفته است که نیروهای آنان، بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند.
این منبع که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشتهاند.
منبع بدون ارائه جزیات بیشتر ادعا کرد که، جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند.
پیش از این، رسانههای نزدیک به طالبان از جمله المرصاد گزارش داده بودند که نیروهای طالبان شب سهشنبه، عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیضآباد بدخشان انجام دادند.در حملات ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالیهای شمسالدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارگر چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
حکومت تاجیکستان گفته بود که این حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است.
پس از این رویدادها، نمایندهٔ چین در سازمان ملل متحد نیز از حکومت طالبان خواست تا گروههای هراسافگن فعال در افغانستان، از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو خواستار توقف اخراج افغانها از پاکستان و ایران شد
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو که از سوی دیپلماتهای جمهوری مخلوع اداره می شود، از ایران و پاکستان خواست که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند.
محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه ۲۶ قوس در پنجمین نشست موسوم به "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" گفت که ایران و پاکستان باید به قوانین بین المللی مهاجرت پایبند باشند.
سفارت افغانستان در شهر ژنو سویس، توسط دیپلوماتهای جمهوری مخلوع رهبری میشود.
نشست "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" از ۱۵ تا ١٧ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود.
به اساس آمار ارائه شده از سوی این سفارت، تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو ملیون افغان برخلاف میل خود شان از ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده اند.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته بود که هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، از ایران و پاکستان اخراج میشوند.
ولودومیر زلنسکی: هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد
هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد.
ولودومیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز گفت که این هیئت فردا و پسفردا با تیم مذاکرهکننده ایالات متحده گفتوگو خواهد کرد.
زلنسکی امروز به خبرنگاران گفت که تا کنون هیچ طرح نهایی و پذیرفتهشدهای برای صلح وجود ندارد.
رئیسجمهور اوکراین بار دیگر خواست قبلی خود را از متحدانش مطرح کرد و تاکید ورزید که اگر روسیه جنگ را متوقف نمیکند، کمکها به اوکراین باید افزایش یابد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده طرحی را برای صلح در اوکراین پیشنهاد کرده است که در آن آمده که کیف از برخی بخشهای خاک اوکراین بگذرد.
رئیسجمهور اوکراین با این طرح مخالفت کرده است.
طالبان: پاکستان بر ولسوالی های دانگام و مروره حملات توپخانهای کرد
مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا میکنند که نیروهای پاکستان ناوقت روز گذشته مناطقی را در ولسوالی های دانگام و مروره این ولایت هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که طالبان مانع ساخت و ساز یک سرک برای یک پوستۀ نیروهای پاکستان شدند، آنان حمله کردند.
یکی از مسئولان استخبارات طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که در نتیجۀ تبادل آتش به دو تن از نیروهای پاکستان صدمه رسیده.
حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده.
پاکستان و طالبان افغان حدود دو ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجیگری قطر و ترکیه به آتشبس دست یافتند.
در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان حالوهوای ویژهای به خود گرفتهاند
در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان با درختان بزرگ کریسمس، چراغهای رنگارنگ و تزیینات جشنوارهای، حالوهوای ویژهای به خود گرفتهاند.
جادهها، میدانها و مراکز مهم شهری با نورپردازیهای چشمنواز آراسته شده و فضای شاد و گرم زمستانی را برای باشندگان و بازدیدکنندگان فراهم شده.
از نیویارک گرفته تا تورنتو، لندن و پراگ، درختان باشکوه کریسمس در مکانهای نمادین این شهرها به نمایش گذاشته شده است.
این درختان که اغلب با هزاران چراغ و ستارهها تزیین میشوند، به نماد اصلی جشنهای پایان سال معروف اند و توجه مردم را به خود جلب میکنند.
همزمان با این تزیینات، هزاران تن از باشندگان محل و جهانگردان برای دیدن این درختان، گشتوگذار در بازارهای کریسمس و خرید تحفههای ویژهٔ این فصل به این شهرها میروند.
بسیاری از بازدیدکنندگان در کنار درختان کریسمس و غرفههای رنگارنگ بازارها عکسهای یادگاری میگیرند و لحظههای خاطرهانگیزی از فصل جشن و شادی ثبت میکنند.
وزیر داخلهٔ آلمان: افغانهای واجد شرایط بهزودی به آلمان میرسند
الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان میگوید آن افغانهایی که توافق شده است به آلمان منتقل شوند، در جریان دو هفتهٔ آینده انتقال داده خواهند شد.
او امروز در برلین به یک گروه رسانهای به نام «آر.اِن.دی» گفت که شمار این افغانها به حدود پنجصد و سیوپنج تن میرسد که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند.
آقای دوبرینت افزود که در رابطه به انتقال این افراد با مقامهای پاکستان در تماس هستند و ممکن است کارهای برخی از این افراد تا پایان سال میلادی جاری تکمیل نشود؛ در آن صورت، به گفتهاش رسیدگی به وضعیت آنان به سال نو میلادی موکول خواهد شد.
این در حالی است که یکصد و شصت افغان روز سهشنبه از طریق پروازهای چارتر به آلمان منتقل شدند.
در پاکستان حدود ششصد و پنجاه افغان دیگر نیز حضور دارند که حکومت آلمان پیشتر گفته بود آنان را نیز منتقل خواهد کرد، اما برلین در هفتههای اخیر اعلام کرده است که این افراد دیگر به آلمان منتقل نخواهند شد.
مجلس سنای ایالات متحده بودجۀ دفاعی ۲۰۲۶ را تصویب کرد
مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت چشمگیر لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دالری سال مالی ۲۰۲۶ این کشور را تصویب و برای امضای رئیس جمهور دونالد ترمپ به قصر سفید فرستاد.
سنا روز چهارشنبه این لایحه را با ۷۷ رای موافق در برابر ۲۰ رای مخالف، از جمله دو سناتور جمهوریخواه، تصویب کرد.
این لایحه با ۳۱۲ رای موافق در مقابل ۱۱۲ رای مخالف هفتۀ پیش از سوی مجلس نمایندگان امریکا نیز تصویب شده بود.
در این لایحه، افزایش چهار درصدی حقوق نظامیان و همچنین اصلاح میکانیزم تهیه و خرید تجهیزات نظامی با هدف افزایش توان رقابت با روسیه و چین مد نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، این لایحه بر خلاف نظر دونالد ترمپ خواستار تقویت امنیت در اروپا میشود. رئیسجمهور ایالات متحده پیشتر استراتژی امنیت ملی مورد نظر خود را اعلام کرده بود که مبتنی بر بازنگری در روابط امنیتی با اروپا و همزمان، کاستن از تنشها با مسکو است.
ایران، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان را به سفر به تهران دعوت کرده است
وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار عبور کرده و نباید بسوی افغانستان بهحیث یک"مسئله و مشکل" دیده شود.
براساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی وزیر این وزارت، این سخنان را در دیدار با محمدرضا بهرامی، نماینده ویژه وزیرخارجه ایران، روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) در کابل مطرح کرده است.
براساس اعلامیه، محمد رضا بهرامی دعوت رسمی وزیر خارجۀ ایران برای سفر وزیر خارجهٔ حکومت طالبان به تهران را ارائه کرده است.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه رسمیت نشناخته، اما ایران از جملۀ کشورهایست که روابط سیاسی و تجارتی خودرا با طالبان حفظ کرده است.
قرغیزستان به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی را با افغانستان امضا کرد
به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی بین حکومت طالبان و قرغیزستان به امضا رسیده است.
در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایهگذاریهای مشترک و برگزاری نمایشگاهها و نشستهای تجاری است.
به گفته این وزارت این تفاهمنامه ها چهارشنبه ۱۷ دسمبر در کنفرانس تواصل تجارتی دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان امضا شده است.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان از کشورهایست که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد.
کانگرس امریکا تحریمهای وضع شده بر سوریه را به طور دایمی لغو کرد
کانگرس ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) تحریمهای وضع شده بر سوریه در زمان بشار اسد، رهبر سرنگون شدۀ آن کشور را به طور دایمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایهگذاری ها به این کشور جنگزده، هموار ساخت.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پیش از این دو بار در پاسخ به درخواستهای عربستان سعودی و ترکیه، متحدان حکومت جدید سوریۀ به رهبری جهادی سابق احمد الشرع، این تحریمها را به حالت تعلیق درآورده بود.
اما احمد الشرع به دنبال لغو دایمی این تحریمها بود، زیرا عدم لغو آن می توانست از فعالیت کسبوکارها و سرمایه گزاری هایی مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم ها، نگران هستند.