خبر ها
طالبان: پاکستان بر ولسوالی های دانگام و مروره حملات توپخانهای کرد
مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا میکنند که نیروهای پاکستان ناوقت روز گذشته مناطقی را در ولسوالی های دانگام و مروره این ولایت هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که طالبان مانع ساخت و ساز یک سرک برای یک پوستۀ نیروهای پاکستان شدند، آنان حمله کردند.
یکی از مسئولان استخبارات طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که در نتیجۀ تبادل آتش به دو تن از نیروهای پاکستان صدمه رسیده.
حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده.
پاکستان و طالبان افغان حدود دو ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجیگری قطر و ترکیه به آتشبس دست یافتند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان حالوهوای ویژهای به خود گرفتهاند
در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان با درختان بزرگ کریسمس، چراغهای رنگارنگ و تزیینات جشنوارهای، حالوهوای ویژهای به خود گرفتهاند.
جادهها، میدانها و مراکز مهم شهری با نورپردازیهای چشمنواز آراسته شده و فضای شاد و گرم زمستانی را برای باشندگان و بازدیدکنندگان فراهم شده.
از نیویارک گرفته تا تورنتو، لندن و پراگ، درختان باشکوه کریسمس در مکانهای نمادین این شهرها به نمایش گذاشته شده است.
این درختان که اغلب با هزاران چراغ و ستارهها تزیین میشوند، به نماد اصلی جشنهای پایان سال معروف اند و توجه مردم را به خود جلب میکنند.
همزمان با این تزیینات، هزاران تن از باشندگان محل و جهانگردان برای دیدن این درختان، گشتوگذار در بازارهای کریسمس و خرید تحفههای ویژهٔ این فصل به این شهرها میروند.
بسیاری از بازدیدکنندگان در کنار درختان کریسمس و غرفههای رنگارنگ بازارها عکسهای یادگاری میگیرند و لحظههای خاطرهانگیزی از فصل جشن و شادی ثبت میکنند.
وزیر داخلهٔ آلمان: افغانهای واجد شرایط بهزودی به آلمان میرسند
الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان میگوید آن افغانهایی که توافق شده است به آلمان منتقل شوند، در جریان دو هفتهٔ آینده انتقال داده خواهند شد.
او امروز در برلین به یک گروه رسانهای به نام «آر.اِن.دی» گفت که شمار این افغانها به حدود پنجصد و سیوپنج تن میرسد که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند.
آقای دوبرینت افزود که در رابطه به انتقال این افراد با مقامهای پاکستان در تماس هستند و ممکن است کارهای برخی از این افراد تا پایان سال میلادی جاری تکمیل نشود؛ در آن صورت، به گفتهاش رسیدگی به وضعیت آنان به سال نو میلادی موکول خواهد شد.
این در حالی است که یکصد و شصت افغان روز سهشنبه از طریق پروازهای چارتر به آلمان منتقل شدند.
در پاکستان حدود ششصد و پنجاه افغان دیگر نیز حضور دارند که حکومت آلمان پیشتر گفته بود آنان را نیز منتقل خواهد کرد، اما برلین در هفتههای اخیر اعلام کرده است که این افراد دیگر به آلمان منتقل نخواهند شد.
مجلس سنای ایالات متحده بودجۀ دفاعی ۲۰۲۶ را تصویب کرد
مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت چشمگیر لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دالری سال مالی ۲۰۲۶ این کشور را تصویب و برای امضای رئیس جمهور دونالد ترمپ به قصر سفید فرستاد.
سنا روز چهارشنبه این لایحه را با ۷۷ رای موافق در برابر ۲۰ رای مخالف، از جمله دو سناتور جمهوریخواه، تصویب کرد.
این لایحه با ۳۱۲ رای موافق در مقابل ۱۱۲ رای مخالف هفتۀ پیش از سوی مجلس نمایندگان امریکا نیز تصویب شده بود.
در این لایحه، افزایش چهار درصدی حقوق نظامیان و همچنین اصلاح میکانیزم تهیه و خرید تجهیزات نظامی با هدف افزایش توان رقابت با روسیه و چین مد نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، این لایحه بر خلاف نظر دونالد ترمپ خواستار تقویت امنیت در اروپا میشود. رئیسجمهور ایالات متحده پیشتر استراتژی امنیت ملی مورد نظر خود را اعلام کرده بود که مبتنی بر بازنگری در روابط امنیتی با اروپا و همزمان، کاستن از تنشها با مسکو است.
ایران، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان را به سفر به تهران دعوت کرده است
وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار عبور کرده و نباید بسوی افغانستان بهحیث یک"مسئله و مشکل" دیده شود.
براساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی وزیر این وزارت، این سخنان را در دیدار با محمدرضا بهرامی، نماینده ویژه وزیرخارجه ایران، روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) در کابل مطرح کرده است.
براساس اعلامیه، محمد رضا بهرامی دعوت رسمی وزیر خارجۀ ایران برای سفر وزیر خارجهٔ حکومت طالبان به تهران را ارائه کرده است.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه رسمیت نشناخته، اما ایران از جملۀ کشورهایست که روابط سیاسی و تجارتی خودرا با طالبان حفظ کرده است.
قرغیزستان به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی را با افغانستان امضا کرد
به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی بین حکومت طالبان و قرغیزستان به امضا رسیده است.
در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایهگذاریهای مشترک و برگزاری نمایشگاهها و نشستهای تجاری است.
به گفته این وزارت این تفاهمنامه ها چهارشنبه ۱۷ دسمبر در کنفرانس تواصل تجارتی دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان امضا شده است.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان از کشورهایست که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد.
کانگرس امریکا تحریمهای وضع شده بر سوریه را به طور دایمی لغو کرد
کانگرس ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) تحریمهای وضع شده بر سوریه در زمان بشار اسد، رهبر سرنگون شدۀ آن کشور را به طور دایمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایهگذاری ها به این کشور جنگزده، هموار ساخت.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پیش از این دو بار در پاسخ به درخواستهای عربستان سعودی و ترکیه، متحدان حکومت جدید سوریۀ به رهبری جهادی سابق احمد الشرع، این تحریمها را به حالت تعلیق درآورده بود.
اما احمد الشرع به دنبال لغو دایمی این تحریمها بود، زیرا عدم لغو آن می توانست از فعالیت کسبوکارها و سرمایه گزاری هایی مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم ها، نگران هستند.
یک کشتی در بندر روستوف-نا-دونو در روسیه هدف قرار گرفت و تعدادی از خدمۀ آن کشته شدند
مقامات محلی می گویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر روستوف-نا-دونو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمۀ آن کشته شدهاند.
براساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیوسار فرماندار منطقهای، اوایل روز پنجشنبه(۱۸ دسامبر) در شبکۀ تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه، شماری از اعضای خدمه آن جان های خود را از دست دادهاند.
سلیوسار همچنین گفت که بخشهایی از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است.
تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفته اند.
اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می کند که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.
رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در مورد ایجاد روابط نزدیکتر توافق کردند
رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه(۱۷ دسمبر) در بروکسل توافق کردند که روابط نزدیکتری را ایجاد کنند.
براساس خبر گزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و پنج کشور منطقه، گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون های فزاینده جیوپولیتیک نیاز به روابط نزدیک تر را برجسته میسازد.
در اعلامیه همچنین تاکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است.
رهبران آلبانیا، بوسنیا هرزگوینا، مونته نگرو، مقدونیۀ شمالی و کوسووا برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند.
الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربیان تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است.
تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، تیم نیپال را شکست داد
تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، با تفاوت شش ویکیت تیم نیپال را شکست داد.
نخست بتنگ را تیم نیپال آغاز کرد و به دست آوردن ۱۲۴ دوش همه بازیکنان خود را از دست داد.
بازیکنان تیم افغان توانستند که به این هدف با دست دادن چهار بازیکن برسند.
رقابتهای جام آسیایی زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است که افغانستان در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه «الف» نیز تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
این دیدار سومین بازی تیم افغانستان در این رقابتها است؛ افغانستان پیش از این در برابر بنگلادش و سریلانکا به میدان رفته بود که هر دو مسابقه را به تیم حریف واگذار کرد.