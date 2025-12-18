حکومت طالبان: افغانستان از وضعیت دشوار گذشته است

ایران خواهان نقش حکومت طالبان به‌عنوان یک عضو در همکاری ‌های منطقه‌ای است

بر اساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجه طالبان، امیرخان متقی این سخنان را در دیداری که روز چهارشنبه ۱۷ دسمبر در کابل با محمدرضا بهرامی، رئیس آسیایی وزارت امور خارجهٔ ایران و نمایندهٔ ویژهٔ وزیر خارجهٔ آن کشور داشت، پس از شنیدن معلومات دربارهٔ نشست اخیر نمایندگان ویژه در تهران، به‌عنوان موضع خود در این رابطه، بیان کرده است.

امیرخان متقی افزوده که سیاست خارجی حکومت آنان از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه، در چارچوب اصول اساسی خود حمایت می‌کند.

در اعلامیه آمده که محمد رضا بهرامی گفته که ایران خواهان نقش حکومت طالبان به‌عنوان یک عضو در همکاری ‌های منطقه‌ای است و دعوت رسمی همتای ایرانی را برای سفر وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده است.

«نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان و روسیه »روز یکشنبه ۱۴ دسمبر در تهران برگزار شد.

در بخشی از بیانیه آن آمده است که کشورهای حاضر بر همگرایی منطقه‌ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش‌های موجود، از جمله برخی مسائل مرتبط با افغانستان، تأکید کردند.

محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشست تهران گفته که تهدید تروریزم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی منطقه است و تاکید کرده که حکومت طالبان باید گام‌های برای پاکسازی کامل و بدون تبعیض ،خاک افغانستان از گروه‌های تروریستی بردارد.

پس از تنش‌های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و ادعا های پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه‌ای دست نیافتند و طالبان این ادعا ها را رد کردند.

حکومت طالبان در «نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان و روسیه »اشتراک نکرد ، اما برخی آگاهان امور سیاسی می‌گویند که برخی کشور ها در این نشست احتمالاً قصد داشتند طالبان را به دلیل آنچه «عدم کنترل گروه‌های تروریستی» خوانده می‌شود، مسئول جلوه دهند.

طارق فرهادی آگاه سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت که واکنش طالبان، تأکید بر عبور از مراحل دشوار و ضرورت داشتن روابط نیک با همسایگان برای توسعه تجارت است:

«مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داشت در آن به افغانستان بگویند که گروه های تروریستی را شما کنترل کرده نمی توانید به همین دلیل است که طالبان به آن واکنش نشان داده و گفته اند که افغانستان از مراحل دشوار گذشته است و حالا وقت آن نیست که کسی آنان را ملامت کند و سفر به ایران که وزیر خارجه طالبان به آن دعوت شده یک روال عادی است.»

همزمان با این تحرکات سیاسی منطقه‌ای، طالبان تلاش می‌کنند روابط اقتصادی با کشور های همسایه و منطقه را نیز گسترش دهند.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه ‌های تجاری میان حکومت طالبان و قرغیزستان به امضا رسیده است.

افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است

دراعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری است.

به گفته این وزارت این تفاهمنامه ها چهارشنبه ۱۷ دسمبر در کنفرانس تواصل تجاری دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان امضا شده است.

در ادامه آمده که همزمان خانه تجارت قرغیزستان در کابل افتتاح شده است.

با وجود تلاش‌های طالبان برای گسترش روابط منطقه‌ای و اقتصادی، افغانستان با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است؛ از جمله مشکلات اقتصادی، کمبود خدمات اساسی و محدودیت‌های اجتماعی که تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم گذاشته است.

نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی بارها بر نیاز به حمایت‌ های بشری و توسعه‌ای و رعایت حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده‌اند و از طالبان خواسته‌اند گام‌های مؤثری در این زمینه بردارند.