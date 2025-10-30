جهان
بازداشت پنج مظنون جدید در پیوند به سرقت جواهرات موزه لوور فرانسه
پولیس فرانسه پنج مظنون دیگر را در ارتباط با سرقت جواهرات به ارزش ۱۰۲ میلیون دالر از گالری آپولوی موزیم لوور بازداشت کرده است.
لور بکوا یک سارنوال در پاریس امروز گفت که یکی از مظنونان از طریق آثار دی.اِن.اِی برجایمانده در محل سرقت شناسایی شد.
به گفتهٔ او، این بازداشتها در عملیات هماهنگشدهای در نقاط مختلف پایتخت انجام گرفت.
او افزود، پیش از این نیز دو مرد دیگر در ارتباط با این سرقت بازداشت شدهاند که یکی از آنان هنگام تلاش برای خروج از فرانسه دستگیر شد و هر دو بهطور جزئی به دخالت خود در سرقت اعتراف کردهاند.
او گفت جواهرات هنوز پیدا نشدهاند، اما ابراز امیدواری کرد بازداشتهای اخیر بتواند پلیس را به سرنخهای تازهای برساند.
سومین گروه از افغانها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد
سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کردهاند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.
این افراد با یک پرواز تجاری از اسلامآباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.
براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.
وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور میکنند.
در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماههاست که در اسلامآباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیبپذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیریهای حقوقی توانستهاند ویزا دریافت کنند.
طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یکهزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.
یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد
پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچههای آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمالغرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.
بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.
گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.
توافق روسای جمهور ایالات متحده و چین روی کاهش بخشهای جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخشهایی از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند.
آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی دیدار کردند.
ترمپ پس از این دیدار گفت «نشست فوقالعادهای» با همتای چینی اش داشته است.
او افزود که آن ها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفهها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند.
او به خبرنگاران گفت که تعرفهها علیه چین را بهدلیل نقش پیکنگ در بحران فنتانیل ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گفتۀ ترمپ، چین نیز دوباره مقدار زیاد سویا از ایالات متحده خریداری خواهد کرد.
این دیدار نخستین ملاقات میان آنها از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.
روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار کردند.
جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعلهور شد که پیکنگ گفت که محدودیتها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته بهطور چشمگیر گسترش میدهد.
ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفههای ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.
طوفان ملیسا از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد
طوفان ملیسا روز چهارشنبه پس از درنوردیدن دومین شهر بزرگ کیوبا، از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد و صدها جامعهٔ روستایی را متاثر ساخت.
این طوفان در جامائیکا سبب ویرانی گسترده شد و بارانهای سیلآسا را در هائیتی به همراه داشت که در نتیجهٔ آن دستکم ۲۵ نفر جان باختند.
طوفان ملیسا روز سهشنبه به جامائیکا رسید.
این قویترین طوفانی است که تاکنون مستقیماً به سواحل جامائیکا برخورد کرده است.
ملل متحد بخاطر ناکامی گفتوگوهای صلح طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد
سازمان ملل متحد بخاطر ناکامی گفتوگوها برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.
این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.
طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بینتیجه ماندن این گفتوگوها مقصر میدانند.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفتوگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»
او افزود که با وجود بروز مانع در این گفتوگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیریها دوباره آغاز نشود.
پس از شکست این گفتوگوها، مقامهای پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتشبس برقرار میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد.
اپوزیسیون کامرون نتایج انتخاباتی را که ریاستجمهوری پاول بیا را برای ۷ سال دیگر تمدید میکند، رد کرد
رهبران اپوزیسیون کامرون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که بر اساس آن حکومت رئیسجمهور پاول بیا برای هفت سال دیگر تمدید شد، رد کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها گفتند این نتیجه ارادۀ واقعی مردم را در کشوری که هماکنون با یک منازعۀ جداییطلبانه روبهرو است، بازتاب نمیدهد.
شورای قانون اساسی این کشور افریقای مرکزی روز دوشنبه بیا، ۹۲ ساله را برندهٔ انتخابات مورد مناقشه اعلام کرد و گفت که او بیش از ۵۳ درصد آرا را به دست آورده است.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات، اعتراضهای خشونتآمیز در چندین شهر آغاز شد.
عیسی چیروما بکاری، رقیب اصلی بیا، پیشتر خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و هشدار داد که هیچ نتیجۀ دیگری را نخواهد پذیرفت.
هواداران او با پولیس ضد شورش درگیر شدند و جادهها را در دوالا، پایتخت تجارتی کامرون بستند.
کوریای جنوبی به دونالد ترمپ تاج طلایی اهدا کرد
مقامهای کوریای جنوبی برای رئیسجمهور امریکا یک نسخهٔ طلایی از تاج پادشاهان باستانی کوریا را اهدا کردند.
ترمپ روز چهارشنبه با همتای کوریاییاش، لی جائه میونگ، دیدار کرد.
این دیدار بخشی از سفر او به آسیا است که در آن انتظار میرود مذاکرات تجارتی با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، نیز انجام دهد.
در مراسمی که در شهر تاریخی گیونگجو برگزار شد، به ترمپ نسخهای از تاج پادشاهان سلسلۀ موسوم به شیلا اهدا شد.
شیلا خانوادۀ شاهی بود از سال ۵۷ قبل از میلاد تا ۹۳۵ میلادی بر شبهجزیرۀ کوریا حکومت میکرد.
دفتر ریاستجمهوری کوریای جنوبی در بیانیهای گفت: «این تاج نماد صلح، همزیستی و رفاه مشترک در شبهجزیره است.
ترمپ در پاسخ گفت: "این یک افتخار بزرگ است. همین حالا میخواهم تاج را بپوشم".