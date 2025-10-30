بازداشت پنج مظنون جدید در پیوند به سرقت جواهرات موزه لوور فرانسه

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخش‌هایی از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند.

آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی دیدار کردند.

ترمپ پس از این دیدار گفت «نشست فوق‌العاده‌ای» با همتای چینی اش داشته است.

او افزود که آن ها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفه‌ها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند.

او به خبرنگاران گفت که تعرفه‌ها علیه چین را به‌دلیل نقش پیکنگ در بحران فنتانیل ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

به گفتۀ ترمپ، چین نیز دوباره مقدار زیاد سویا از ایالات متحده خریداری خواهد کرد.

این دیدار نخستین ملاقات میان آنها از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار کردند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.