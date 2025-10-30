لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۳۳

خبر ها

یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد

پرچم بریتانیا - تصویر از آرشیف
داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.

به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ ساله‌ای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.

دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.

پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی می‌کرد، دو قربانی زخمی را می‌شناخت اما فرد کشته‌شده را نه.

قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سومین گروه از افغان‌ها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد

مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند
سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.

این افراد با یک پرواز تجاری از اسلام‌آباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.

براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.

وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می‌کنند.

در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماه‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیب‌پذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری‌های حقوقی توانسته‌اند ویزا دریافت کنند.

طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.

بازداشت پنج مظنون جدید در پیوند به سرقت جواهرات موزه لوور فرانسه

سرقت از موزیم فرانسه
پولیس فرانسه پنج مظنون دیگر را در ارتباط با سرقت جواهرات به ارزش ۱۰۲ میلیون دالر از گالری آپولوی موزیم لوور بازداشت کرده است.

لور بکوا یک سارنوال در پاریس امروز گفت که یکی از مظنونان از طریق آثار دی.اِن.اِی برجای‌مانده در محل سرقت شناسایی شد.

به گفتهٔ او، این بازداشت‌ها در عملیات هماهنگ‌شده‌ای در نقاط مختلف پایتخت انجام گرفت.

او افزود، پیش از این نیز دو مرد دیگر در ارتباط با این سرقت بازداشت شده‌اند که یکی از آنان هنگام تلاش برای خروج از فرانسه دستگیر شد و هر دو به‌طور جزئی به دخالت خود در سرقت اعتراف کرده‌اند.

او گفت جواهرات هنوز پیدا نشده‌اند، اما ابراز امیدواری کرد بازداشت‌های اخیر بتواند پلیس را به سرنخ‌های تازه‌ای برساند.

انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند

ترکیه - استانبول
منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند.

پیش‌تر، هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرده بودند.

این حالی است که هیچ نتیجهٔ رسمی اعلام نشده است.

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که این گفت‌وگوها به درخواست و تشویق کشور میزبان مذاکرات، ترکیه تمدید شده است.

منابع در حکومت طالبان می‌گویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته است.

برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاه‌اند به رادیو آزادی گفته‌اند که هیئت مذاکره‌کننده پاکستان که عازم پاکستان شده بود، دوباره به گفت‌وگوها بازگردانده شده و امروز، پنج‌شنبه، بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان و مذاکره‌کنندگان پاکستانی با همکاری کشورهای میانجی قطر و ترکیه، به تبادل دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان دوباره از سر گرفته می‌شود.

یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد

لندن
پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه‌های آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمال‌غرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.

گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.

توافق روسای جمهور ایالات متحده و چین روی کاهش بخش‌های جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخش‌هایی از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند.

آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی دیدار کردند.

ترمپ پس از این دیدار گفت «نشست فوق‌العاده‌ای» با همتای چینی اش داشته است.

او افزود که آن ها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفه‌ها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند.

او به خبرنگاران گفت که تعرفه‌ها علیه چین را به‌دلیل نقش پیکنگ در بحران فنتانیل ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

به گفتۀ ترمپ، چین نیز دوباره مقدار زیاد سویا از ایالات متحده خریداری خواهد کرد.

این دیدار نخستین ملاقات میان آنها از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار کردند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

تیم ملی کریکت افغانستان زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه در نخستین بازی بیست‌آوره، زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد..

این بازی به میزبانی زیمبابوی در شهر هراره برگزار شد.

افغانستان ۱۸۰ دوش انجام داد، در حالی که تیم زیمبابوی تنها توانست ۱۲۷ دوش انجام دهد

قرار است دو تیم دو بازی دیگر نیز انجام دهند، یکی فردا جمعه و دیگر روز یکشنبه.

هر دو تیم برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره که قرار است در ماه‌های فبروری و مارچ آینده در هند و سریلانکا برگزار شود، آمادگی می‌گیرند.

تیم‌های فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ روبه‌رو می‌شوند

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان
دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز پنج‌شنبه میان تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان در جریان این رقابت‌ها، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، بحرین، ازبیکستان، چین، ایران، تایلند،‌ عربستان سعودی و قرغیزستان در رقابت‌های فوتسال آسیایی ۲۰۲۵ حضور یافتند.

طوفان ملیسا از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد

کیوبا
طوفان ملیسا روز چهارشنبه پس از درنوردیدن دومین شهر بزرگ کیوبا، از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد و صدها جامعهٔ روستایی را متاثر ساخت.

این طوفان در جامائیکا سبب ویرانی گسترده‌ شد و باران‌های سیل‌آسا را در هائیتی به همراه داشت که در نتیجهٔ آن دست‌کم ۲۵ نفر جان باختند.

طوفان ملیسا روز سه‌شنبه به جامائیکا رسید.

این قوی‌ترین طوفانی است که تاکنون مستقیماً به سواحل جامائیکا برخورد کرده است.

دونالد ترمپ با شی جین‌پینگ دیدار کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز در یکی از پایگاه‌های هوایی کوریای جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد تا دربارهٔ امکان برقراری آتش‌بس در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفت‌وگو کنند.

ترمپ هنگام دست دادن با شی جین‌پینگ در مقابل کمره‌های رسانه‌ها گفت: «ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت، در این باره هیچ شکی ندارم. اما او (شی جین‌پینگ) مذاکره‌کننده‌ای بسیار سرسخت است.»

رئیس جمهور ترمپ افزود که احتمال می‌رود آن‌ها امروز توافق‌نامهٔ تجاری را امضا کنند.

این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

با این، سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.

ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جین‌پینگ در جریان این نشست ابراز خوش‌بینی کرده است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار می‌کنند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

