یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد

داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.

به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ ساله‌ای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.

دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.

پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی می‌کرد، دو قربانی زخمی را می‌شناخت اما فرد کشته‌شده را نه.

قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.