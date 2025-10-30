مصطفی هاشمی مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه «۳۰ اکتوبر» به رادیو آزادی گفت که بازیکنان برای این بازی آماده‌گی کامل داشته و با یک روحیۀ بالا وارد مسابقه با ایران می‌شوند.

او افزود: "امشب تیم افغانستان به مصاف تیم ایران می‌رود و بازی هم ساعت ۸:۳۰ شب برگزار می‌شود، این تقابل می‌تواند بسیار حساس باشد برای مردم افغانستان و بازیکنان تیم ما که از انگیزۀ بالا برخوردار هستند و ان‌شاءاالله تمام تلاش خود را به خرچ می‌دهند که تا نتیجه قابل قبول در بازی نهایی هم بگیرند و امیدوار هستیم که تیم ما بتوانند به قهرمانی در این رقابت‌ها برسند."

آقای هاشمی گفت که مسابقات «بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵» که سومین دور بازی‌های آسیایی جوانان است، در رده سنی زیر ۱۷ سال از تاریخ ۲۳ اکتوبر در دو گروپ با اشتراک هشت تیم در بحرین راه اندازی شده بود.

افغانستان در گروه «الف» با تیم‌های بحرین، چین و ازبکستان هم‌گروه بود. تیم افغانستان سه بازی در مرحله گروهی انجام داد که با ۲۱ گول زده و سه گول خورده از مرحله گروهی به دور نیمه‌نهایی راه یافت.

تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در یک بازی جذاب و تماشایی در رقابت نیمه‌نهایی با نتیجه ۹ بر ۱ در برابر تایلند به پیروزی رسید.

ایران همیشه تیم خوب بوده، ولی تیمی را که ما درست کردیم و آمده و آماده مسابقات شده‌اند به مراتب بهتر است

سلیمان سلیمی یکی از مربیان تیم می‌گوید که هرچند بازیکنان زحمات زیاد کشیده اند، اما از حمایت لازم در افغانستان برخوردار نیستند: "ایران همیشه تیم خوب بوده، ولی تیمی را که ما درست کردیم و آمده و آماده مسابقات شده‌اند به مراتب بهتر است. خواست ما این است که وقتی این تیم به افغانستان برمی‌گردد به حال خودش رها نشود، باید برای این‌ها تمرینات گرفته شود، کمپ‌ها گرفته شود و توجه برای‌شان صورت گیرد."

از سو دیگر در بازی نیمه‌نهایی ایران در برابر ازبکستان به میدان رفت و ازبکستان را ۱۴بر ۲ شکست داد و به مرحله نهایی راه پیدا کرد.

در این حال، شماری از علاقه‌مندان فوتسال در ولایات مختلف افغانستان از راه‌یابی تیم فوتسال زیر ۱۷ سال به دور نهایی خرسند هستند و ابراز امیدواری می‌کنند که بازیکنان در رقابت با ایران هم خوب بدرخشند.

مصور باشنده ولایت پروان در مورد به رادیو آزادی گفت: "بسیار خوش هستیم که بازیکنان ما در مرحله نهایی با ایران بازی می‌کنند، من امشب مسابقه را حتماً تماشا می‌کنم بازیکنان ما فعلاً به همین مرحله که هم رسیدند بسیار یک مرحله بالاست، اگر بازیکنان فوتسال حمایت شوند می‌توانند به دستآوردهای بیشتر دست پیدا کنند و امیدواریم که امشب هم به قهرمانی برسد."

شفیق‌الله باشنده ولایت ننگرهار نیز می‌گوید که منتظر پیروزی تیم فوتسال افغانستان در برابر ایران است: "از این‌که تیم ما با ایران مسابقه می‌کند ان‌شاءالله مورال‌شان قوی است، یعنی این‌ها بدون داشتن هیچ امکانات به مرحله نهایی رسیده اند، بازیکنان ما با جذبه‌ی که بازی‌های گذشته را انجام داده در این رقابت هم به میدان وارد شوند، ان‌شاءالله که پیروزی از ماست و دعای ما همرای‌شان است."

تیم ملی فوتسال افغانستان در ماه ثور سال گذشته در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرغزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را بدست بیاورد.

این اولین بار بود که تیم افغانستان به رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال ۲۰۲۴ راه پیدا می‌کند.

به گفته برخی مربیان و داواران بخش فوتسال، این یک بازی گروهی است که مجموع اعضای یک تیم ۱۴ نفر بوده، اما با پنج پنج بازیکن بازی می‌شود و هر آف‌تایم مسابقات ۲۰ دقیقه می‌باشد.

این ورزش برخلاف فوتبال در سالن سربسته و استدیوم‌های ورزشی، در میدان کوچکتر بازی می‌شود.

تیم فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در حالی به مرحله نهایی در «مسابقات آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵» راه پیدا کرده که به گفته مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش حمایت درست از ورزشکاران در افغانستان از سوی حکومت و کمیته ملی المپیک وجود ندارد و طالبان در چند سال گذشته در کنار سایر محدودیت‌ها بر مسابقات مبارزات آزاد و شطرنج نیز محدودیت وضع کردند.