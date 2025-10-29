لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

فاینل بازی‌های فوتسال آسیایی جوانان ۲۰۲۵؛ افغانستان پنج‌شنبه به مصاف ایران می‌رود

تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و تایلند
تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و تایلند

تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ پنج‌شنبه در بحرین به مصاف ایران می‌رود.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان: گفت‌وگوهای استانبول به دلیل خواست‌های «غیرمنطقی» پاکستان پیشرفت نکرد

ترکیه - استانبول محل برگزاری مذاکرات صلح میان طالبان و پاکستان
ترکیه - استانبول محل برگزاری مذاکرات صلح میان طالبان و پاکستان

هرچند مقام‌های حکومت طالبان تاکنون در مورد مذاکرات شان با پاکستان در استانبول و سخنان مقام‌های پاکستان چیزی نگفته‌اند، تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان که بازتاب‌دهندۀ سیاست‌هایش است، گفته که این گفت‌وگوها به دلیل خواست‌های «غیرمنطقی» جانب پاکستانی پیش‌رفت نکرده است.

این رسانه امروز در شبکۀ ایکس یا توییتر سابق نوشت که پاکستان از افغانستان خواسته است که ضمانت دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله‌ای بر پاکستان نمی‌شود.

تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان در ادامه گفته است، هرچند حکومت طالبان تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان می‌داند، هیئت طالبان گفته که آنان متعهد استند تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

پاکستان ادعا می‌کند که طالبان افغان به تی تی پی پناه داده‌اند، گروهی که به گفتۀ مقامات پاکستان، حملات را از افغانستان در پاکستان انجام می‌دهند، اتهامی که حکومت طالبان رد می‌کند.

مقام‌های پاکستان ناوقت دیروز اعلام کردند که گفت‌وگوهای میان هیأت‌های پاکستان و طالبان در استانبول ناکام شده است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در پیامی گفت که در گفت‌وگوهای استانبول هیچ پیشرفتی حاصل نشد و در صفحۀ اکس خود نوشت که این نشست به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ادعا کرد که نمایندگان طالبان در این نشست اختیار لازم را نداشتند.

تا کنون هیچ‌یک از طرف‌ها، از جمله ترکیه که میزبان این گفت‌وگوها بود، نگفته‌اند که آیا هیئت‌های دو طرف به کشورهای خود بازگشته‌اند یا برای ادامۀ مذاکرات هنوز در استانبول حضور دارند.

ادامه خبر ...

اپوزیسیون کامرون نتایج انتخاباتی را که ریاست‌جمهوری پاول بیا را برای ۷ سال دیگر تمدید می‌کند، رد کرد

کامرون - پاول بیا هنگام رای‌دهی در انتخابات دیده می‌شود.
کامرون - پاول بیا هنگام رای‌دهی در انتخابات دیده می‌شود.

رهبران اپوزیسیون کامرون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که بر اساس آن حکومت رئیس‌جمهور پاول بیا برای هفت سال دیگر تمدید شد، رد کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آن‌ها گفتند این نتیجه ارادۀ واقعی مردم را در کشوری که هم‌اکنون با یک منازعۀ جدایی‌طلبانه روبه‌رو است، بازتاب نمی‌دهد.

شورای قانون اساسی این کشور افریقای مرکزی روز دوشنبه بیا، ۹۲ ساله را برندهٔ انتخابات مورد مناقشه اعلام کرد و گفت که او بیش از ۵۳ درصد آرا را به دست آورده است.

به دنبال اعلام نتایج انتخابات، اعتراض‌های خشونت‌آمیز در چندین شهر آغاز شد.

عیسی چیروما بکاری، رقیب اصلی بیا، پیش‌تر خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و هشدار داد که هیچ نتیجۀ دیگری را نخواهد پذیرفت.

هواداران او با پولیس ضد شورش درگیر شدند و جاده‌ها را در دوالا، پایتخت تجارتی کامرون بستند.

ادامه خبر ...

در نشست «دوستان افغانستان» روی حمایت از مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران تاکید شد

نشست موسوم به «دوستان افغانستان»
نشست موسوم به «دوستان افغانستان»

در نشست موسوم به «دوستان افغانستان» روی حمایت از مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران تاکید شده است.

ماموریت کانادا در ملل متحد ناوقت سه‌شنبه، ۲۸ آکتوبر در شبکه ایکس نوشت که کانادا این نشست را با اشتراک ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برگزار کرد.

در ادامه آمده است: «ما همچنان خواهان تداوم توجه به افغانستان هستیم و بر حمایت قاطع خود از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، تاکید می‌کنیم.»

گفته نشده است که این نشست چه وقت برگزار شده است.

در این نشست نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد نیز اشتراک کرده بود.

با حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بخش بزرگ کمک‌های جامعۀ جهانی با این کشور قطع و محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار دختران و زنان وضع شده است.

با گذشت چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، به جز از روسیه تا هنوز هیچ کشور دیگر جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه‌شمول از شرط‌های اساس جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان طالبان و پاکستان را ارائه کرد

مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران
مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران

مسعود پزشک‌یان در حاشیۀ نشست سازمان همکاری اقتصادی (ECO) با وزیر داخلۀ پاکستان، محسن نقوی، دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد اعلام نمود.

پزشک‌یان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک «یکپارچگی خود را حفظ کنند»

او تأکید کرد که باید تلاش‌هایی برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد.
این پیشنهاد در حالی صورت گرفت که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن بست مواجه شد.

محسن نقوی در دیدار با رئیس‌جمهور ایران گفت که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان «سازنده» بوده، اما تأکید کرد اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند.
نقوی خاطرنشان ساخت که نباید تنش‌های منطقه‌ای بیشتر شود، زیرا دو کشور یکدیگر را به شکست مذاکرات متهم می‌کنند.

او به رئیس‌جمهور ایران گفت که «تروریزم» و «مهاجرت» از نگرانی‌های مشترک ایران و پاکستان است و افزود که همکاری فعلی میان همسایگان نتایج مؤثری به دنبال خواهد داشت.

ادامه خبر ...

کوریای جنوبی به دونالد ترمپ تاج طلایی اهدا کرد

لی جائه میونگ رییس جمهور کوریای جنوبی هنگام اهدای تاج طلایی به دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا
لی جائه میونگ رییس جمهور کوریای جنوبی هنگام اهدای تاج طلایی به دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا

مقام‌های کوریای جنوبی برای رئیس‌جمهور امریکا یک نسخهٔ طلایی از تاج پادشاهان باستانی کوریا را اهدا کردند.

ترمپ روز چهارشنبه با همتای کوریایی‌اش، لی جائه میونگ، دیدار کرد.

این دیدار بخشی از سفر او به آسیا است که در آن انتظار می‌رود مذاکرات تجارتی با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، نیز انجام دهد.

در مراسمی که در شهر تاریخی گیونگ‌جو برگزار شد، به ترمپ نسخه‌ای از تاج پادشاهان سلسلۀ موسوم به شیلا اهدا شد.

شیلا خانوادۀ شاهی بود از سال ۵۷ قبل از میلاد تا ۹۳۵ میلادی بر شبه‌جزیرۀ کوریا حکومت می‌کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری کوریای جنوبی در بیانیه‌ای گفت: «این تاج نماد صلح، همزیستی و رفاه مشترک در شبه‌جزیره است.

ترمپ در پاسخ گفت: "این یک افتخار بزرگ است. همین حالا می‌خواهم تاج را بپوشم".

ادامه خبر ...

وزیر اعلای ایالت پنجاب دستور اقدام علیه مهاجران افغان را صادر کرد

مریم نواز، وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان
مریم نواز، وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان

مریم نواز، وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان، تصمیم گرفته که علیه خارجیانِ بدون سند اقامت، به‌ویژه اتباع افغانستان، اقدامات قاطع انجام شود.
مریم نواز روز گذشته به مقامات ایالتی دستور داد تا فوراً علیه کسانی که خانه‌ها، دکان‌ها، کارخانه‌ها، هوتل‌ها یا تانک تیل را به‌طور غیرقانونی به خارجیان اجاره می‌دهند، اقدام کنند.

او تأکید کرد که چنین فعالیت‌هایی باید "به‌طور جدی نظارت و گزارشدهی" شوند.
کابینهٔ ایالتی پنجاب به ریاست مریم نواز نیز دستور داد که از طریق مساجد اعلان‌هایی برای شناسایی افغان‌های بدون سند اقامت پخش شود.

حکومت پاکستان در این اواخر اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است.

ادامه خبر ...

امریکا و جا پان توافق کردند که وابستگی خود به چین را کاهش دهند

صدر اعظم جاپان، سانائیه تاکایچی (راست) و دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (چپ)
صدر اعظم جاپان، سانائیه تاکایچی (راست) و دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (چپ)

ایالات متحده و جاپان توافق کردند روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینهٔ مواد معدنی کمیاب کاهش دهند.

این توافق در جریان سفر دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به توکیو صورت گرفت.

رییس جمهور ترمپ سرگرم سفری به جاپان است.

ترمپ امروز در دیدار با صدر اعظم جاپان، سانائیه تاکایچی، از او به عنوان نخستین صدر اعظم زن در کشورش، تمجید کرد.

ادامه خبر ...

زلزلۀ نیرومند شب گذشته در ترکیه تلفات نداشت

زلزلۀ به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر ترکیه را تکان داد
زلزلۀ به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر ترکیه را تکان داد

غرب ترکیه شب گذشته شاهد زلزلۀ به قدرت ۶.۱ درجۀ ریشتر و چندین پس‌لرزه بود.

به‌گفتهٔ ادارهٔ مدیریت حوادث ترکیه، صبح امروز سه‌شنبه چند پس لرزۀ دیگر نیز ثبت شده که یکی شدت یکی از آنها ۴.۶ درجۀ ریشتر بود.

مرکز این پس‌لرزه‌ها در ولسوالی سندیرگی، در ولایت بالی‌کِسیر، واقع در غرب ترکیه گزارش شده است.

علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که سه ساختمان خالی و یک دکان در زلزلۀ شام دوشنبه فرو ریختند.

این ساختمان‌های رهایشی از ماه آگست به این‌سو، پس از آسیب دیدن در زلزلۀ قبلی که یک تن در آن کشته شده بود، غیرقابل استفاده بودند.

ترکیه یکی از کشورهای به‌شدت زلزله‌خیز است؛ به‌ویژه شهر استانبول در معرض خطر جدی قرار دارد.

ادامه خبر ...

یوناما از بازداشت "خود سرانه" ده ها زن و دختر توسط طالبان در ماه جولای خبر داد

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

سازمان ملل متحد در گزارشی امروز گفت که در ماه جولای امسال، تنها در سه روز، حکومت طالبان ده ها زن و دختر را به اتهام رعایت نکردن حجاب "به طور خودسرانه" در کابل بازداشت کرده است.

در گزارشی که امروز یوناما نشر کرد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه جولای تا سپتمبر بررسی شده است.

در گزارش آمده است که بیش از ۶۰ زن و دختر از ۱۶ تا ۱۹ ماه جولای، بازداشت شده اند که "از چند ساعت تا یک شب" را در بازداشت طالبان سپری کرده اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همچنان گفته است که اقارب مرد زنان بازداشت شده، برای رهایی آنان "مکلف شدند تا ضمانت کتبی امضا کنند".

این گزارش به اساس نظارت انجام شده توسط بخش حقوق بشر یوناما، تهییه شده است.

طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی، قوانین سختگیرانۀ را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم.

هرچند حکومت طالبان ادعا دارد که به اساس قوانین شریعت اسلامی با زنان رفتار می‌کند، اما سازمانهای جهانی مدافع از حقوق بشر، از جمله ملل متحد، این اقدامات حکومت طالبان را "تبعیض سیستماتیک" علیه زنان خوانده اند.

ادامه خبر ...

