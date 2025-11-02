وزیر دفاع پاکستان: گذرگاه تورخم تنها برای اخراج مهاجران افغان باز است، نه برای تجارت

او در گفتوگو با تلویزیون «جیو نیوز» پاکستان که روز شنبه، اول نوامبر منتشر شده تأکید کرده است که گذرگاه تورخم تنها برای «اخراج اتباع غیرقانونی افغان» باز شده و هیچگونه فعالیت تجاری در آن انجام نخواهد شد.
او همچنین گفته است که روند صدور ویزه برای افغان ها در حال حاضر متوقف شده است، اما افزوده که روند اخراج پناهجویان افغان ادامه خواهد یافت تا به گفتۀ او، این افراد بهانۀ بازگشت دوباره را پیدا نکنند.
یک منبع محلی حکومت طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفته است که روز شنبه، اول نوامبر، دستکم چهارصد خانواده از طریق این گذرگاه به افغانستان بازگشته و در کمپ محلی بازگشت کنندگان در آنجا جابجا شدهاند.
وزیر دفاع پاکستان در حالی از توقف روند صدور ویزه سخن گفته است که شماری از افغان های مقیم این کشور میگویند، از این که ویزههای شان تمدید نمیشود، از سوی پولیس بازداشت و آزار میشوند.
یکی از افغان های ساکن اسلامآباد، پایتخت پاکستان، که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
"ما برای تمدید ویزه درخواست دادهایم، اما ویزه های ما تمدید نمیشود. با این حال، پولیس هر روز میآید، اسناد قانونی میخواهد، افغان ها را بازداشت میکند و از آنان پول میگیرد."
یکی دیگر از افغان های مقیم راولپندی ، که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، شکایت مشابه مطرح کرده گفت:
" حتی نمی توانیم به شفاخانه یا برای خرید سودا برویم، کودکان و زنان در ترس شدید بهسر میبرند؛ نه مکتب برای اطفال وجود دارد و نه هیچگونه امکانات دیگر."
روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد از پاکستان از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، اما پس از درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و افزایش تنشها میان دو کشور، این روند به شکل بیسابقهای شدت گرفته است.
این درگیری ها در تاریخ ۱۱ اکتوبر سال جاری میان دو طرف رخ داد که در پی آن، تمامی گذرگاه های میان افغانستان و پاکستان، از جمله تورخم و سپینبولدک-چمن، مسدود شدند.
مسؤولان اتاق مشترک تجارت میان پاکستان و افغانستان میگویند، بسته شدن این راه ها زیان های سنگین مالی به تاجران دو کشور وارد کرده است.
داکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "تجارت نباید قربانی سیاست شود. سیاست نباید بر رفتوآمد مردم تأثیر بگذارد. باید برای تاجران و مردم، راه رفتوآمد باز شود. "
پیش از این نیز تاجران هر دو کشور به رادیو آزادی گفته اند که به دلیل بسته شدن گذرگاهها، متحمل خسارات سنگین مالی شدهاند.
با آنکه به تاریخ ۲۵ اکتوبر، در جریان گفتوگو های ششروزه هیأت های دو کشور در استانبول، بر تمدید آتشبس توافق شده بود، اما در زمینه بازگشایی گذرگاه ها هیچگونه پیشرفتی بدست نیامد.
حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان واکنشی نشان نداده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان،اما در گفتوگو اختصاصی با تلویزیون «خیبر نیوز» پاکستان در تاریخ ۳۱ اکتوبر گفته است که حکومت پاکستان بارها به آنان اطمینان داده است که مسیرهای میان دو کشور در جریان هرگونه تنش یا مسایل سیاسی بسته نخواهد شد، اما به گفته او، پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده است و این موضوع سبب ایجاد فضای بی اعتمادی میان دو کشور در این خصوص شده است.
قرار است سومین دور گفتوگوها میان هیأت طالبان و پاکستانی به تاریخ ششم نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود.
ذبیح الله مجاهد در این گفتوگو افزوده است که این مذاکرات زمانی میتواند نتیجه مثبت بدهد که هر دو طرف با صداقت در آن شرکت کنند و روی مسایل کلیدی و بنیادی گفتوگوهای جدی انجام دهند.