ایالات متحده امریکا پیش‌نویس یک قطعنامه سازمان ملل را تهیه کرده است که بر اساس آن اجازه تشکیل یک اداره انتقالی و ایجاد نیروی بین‌المللی برای ثبات در غزه به مدت دو سال داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخه‌ای از این پیش‌نویس را به دست آورده، دیپلمات‌ها گفته‌اند این متن که هنوز روی آن کار جریان دارد و ممکن است تغییر کند، این هفته با تعدادی از کشورها در میان گذاشته شده، اما تاکنون رسماً به ۱۵ عضو شورای امنیت ارائه نشده است.

هنوز مشخص نیست که واشنگتن چه زمانی این پیش‌نویس را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که گفت‌وگو با اعضای شورای امنیت و دیگر شرکا درباره چگونگی اجرای طرح دونالد ترمپ برای غزه ادامه دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره پیش‌نویس خودداری کرد.

حدود یک ماه پیش، اسرائیل و گروه حماس فلسطین بر سر مرحله نخست طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ توافق کردند؛ طرحی که پس از دو سال جنگ در غزه آتش‌بس برقرار کرد و روند تبادل گروگان‌ها و زندانیان آغاز شد.

مرحله بعدی این طرح، که پس از تصویب پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل عملی خواهد شد، شامل ایجاد هیأت صلح برای غزه و تشکیل نیروی بین‌المللی ثبات (ISF) است. بر اساس طرح ترمپ اداره حماس در غزه پایان می‌یابد و این منطقه از گروه‌های مسلح پاک‌سازی خواهد شد.

به گزارش رویترز، این نیرو مجاز خواهد بود که از شهروندان و عملیات کمک‌های بشردوستانه در غزه محافظت کند، امنیت مناطق مرزی با اسرائیل و مصر را تأمین کرده و امور آموزش و پشتیبانی از نیروی جدید پلیس فلسطین را بر عهده گیرد.

نیروی ISF همچنین مسئول تثبیت امنیت در غزه خواهد بود، از جمله خلع سلاح گروه‌های مسلح غیر دولتی و در صورت نیاز نابودی دائمی سلاح‌ها.

دولت ترمپ اعلام کرده است که نیروهای امریکایی به غزه اعزام نخواهند شد، اما با کشورهای اندونیزیا، امارات، مصر، قطر، ترکیه و آذربایجان برای مشارکت در این نیرو مذاکره کرده است.

هنوز مشخص نیست که کشورهای عربی یا سایر کشورها حاضر به اعزام نیرو به این نیروی بین‌المللی خواهند شد یا خیر. اسرائیل پیش‌تر با حضور نیروهای ترکیه در این نیرو مخالفت کرده است.

برای تصویب این پیش‌نویس قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل، حداقل ۹ رأی مثبت لازم است و پنج عضو دائم شورا (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) نباید آن را وتو کنند




