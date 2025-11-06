لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۱۵ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۵۶

افغانستان

همزمان با آغاز گفت‌وگوها در استانبول، بر اساس گزارش‌ها نیروهای پاکستان امروز بر ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار حمله کردند

یک نظامی طالبان در گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت کندهار
یک نظامی طالبان در گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت کندهار

 شبکۀ خصوصی طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده است که نیروهای پاکستان حوالی ساعت ۵ امروز با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپین‌بولدک حمله کردند.

به گفتۀ منابع، در نتیجۀ حملات هاوان یک مارکیت تجارتی در اسپین‌بولدک هدف قرار گرفته است.

این در حالیست که دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه‌ریزی شده است.

برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول که در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود، سی‌ام آکتوبر با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

دور سوم گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

در این گفت‌وگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول سی‌ام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

این گفت‌وگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.

در اعلامیه آمده است که هدف گفت‌وگوهای استانبول تحکیم آتش‌بسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجی‌گری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.

در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامۀ آتش‌بس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار می‌شود.

ادامه خبر ...

پایان بازی‌ تیم‌های ملی فوتسال؛ افغانستان ۲ -۲ ایران

اعضای تیم فوتسال افغانستان
اعضای تیم فوتسال افغانستان

بازی تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجۀ ۲-۲ پایان یافت.

افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسلۀ رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.

این بازی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.

افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.

افغانستان به روز سه‌شنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.

افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.

ادامه خبر ...

پایان نیمۀ نخست بازی فوتسال؛ افغانستان ۱ -۲ ایران

اعضای تیم فوتسال افغانستان
اعضای تیم فوتسال افغانستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسلۀ رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.

نیمۀ نخست بازی میان دو تیم با نتیجۀ ۲-۱ به نفع ایران در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به پایان رسید.

افغانستان به روز سه‌شنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.

افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.

ادامه خبر ...

ملل متحد: کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته، اما تولید متامفتامین زیاد شده

یک دهقان افغان در حال برداشت تریاک از مزرعه‌ی خشخاش در حومه‌ ولسوالی فیض‌آباد در ولایت بدخشان دیده می‌شود.
یک دهقان افغان در حال برداشت تریاک از مزرعه‌ی خشخاش در حومه‌ ولسوالی فیض‌آباد در ولایت بدخشان دیده می‌شود.

دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درامد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین خبر داده است.

این اداره به روز پنج‌شنبه، ۱۵ ماه عقرب، با پخش خبرنامه‌ای گفت، یافته‌های سروی تازه‌اش نشان می‌دهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیست درصد کاهش یافته است.

در ادامه آمده است که سال گذشته میلادی در حدود ده هزار و دو صد هکتار زمین خشخاش کشت شده است. بر اساس بیانیه، در سال ۲۰۲۴، دوازده هزار و هشت صد هکتار زمین خشخاش کشت شده بود.

در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال ۲۰۲۵ دوصد و نود و شش تن برآورد شده که نشان دهندۀ کاهش ۳۲ درصدی در مقایسه به سال ۲۰۲۴ است.

در بیانیه آمده است که پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی ، بویژه متامفتامین در حال افزایش است.

در ادامه آمده است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳، موارد ضبط این مواد در افغانستان و کشور های اطرافش تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ در صد می رسید.

تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است.

در بخش دیگر اعلامیه آمده است که درامد دهقانان از درک فروش تریاک ۴۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس بیانیه، عواید دهقانان در سال ۲۰۲۵ از این درک به ۱۳۴ میلیون کاهش یافته است، در حالی که آن‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶۰ میلیون دالر عاید به دست آورده بودند.

ادامه خبر ...

تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده

ایمانقلی تسماگامبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی(آرشیف)
ایمانقلی تسماگامبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی(آرشیف)

سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می‌گوید که افغانستان همچنان یک "تهدید جدی" برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده است.

خبرگزاری اینترفاکس از قول ایمانقلی تسماگامبتوف نوشته که روز چهارشنبه(5 نوامبر) در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است.

روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.

افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگانی حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند، یا خیر.

حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانی‌های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را بی اساس خوانده بود.

ادامه خبر ...

جرمنی به افغان هایی منتظر انتقال پول وعده کرده، تا از رفتن به جرمنی دست بر دارند

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی(آرشیف)
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی(آرشیف)

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی گفته، به افغان‌های گیر مانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاش‌های خود برای انتقال به جرمنی دست بردارند، داده است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه(5 نوامبر) گزارش داد که این اقدام بخشی از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه کار صدراعظم فدریش مرتس است.

حدود دو هزار افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند، سالهاست که در پاکستان گیر مانده اند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند.

تاکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغان‌ها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانه‌های جرمنی از مبلغ «چند هزار یورو» خبر داده‌اند.

وزیر داخله جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.

ادامه خبر ...

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان دستگیر شده اند

آرشیف
آرشیف

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان می‌گویند که از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده‌اند.

داکتر صبغت‌الله صافی، محصل پوهنتون طبی قائد اعظم در بهاولپور پنجاب به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که از چهارم نوامبر تاکنون، حدود بیست داکتر افغان به شمول او در توقیف پولیس به سر می‌برند.

صبغت‌الله می‌گوید که یک‌ونیم سال قبل برای تمدید اسناد اقامت‌ در پاکستان به اداره‌ی ملی دیتابیس و ثبت‌نام آن کشور و دیگر نهادهای مرتبط مراجعه کرده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

او میگوید که پولیس و مقامات اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 4 نومبر گفتند که اسناد اقامت او فاقد اعتبار شده است.

صبغت‌الله می‌گوید که هنوز هم در مهمان‌خانۀ شفاخانه ملکی بهاولپور در توقیف پولیس به سر می‌برند و به آن‌ها لباس و غذای مناسب داده نمی‌شود.

به گفتۀ صبغت الله این داکتران که در شفاخانه ویکتوریا در بهاولپور نیز کار می کنند، پنج محصل طب و 15 داکتر دیگر را شامل می شوند که برای کسب تخصص به پاکستان آمده اند.

صبغت‌الله و سایر داکتران افغان در صحبت با رادیو مشعل، از حکومت پاکستان خواسته‌اند که اسناد اقامت‌شان را تمدید کنند.

تاکنون حکومت های پاکستان و طالبان در افغانستان در این مورد چیزی نگفته اند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجۀ پاکستان را رد کرد

اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان
اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان

حکومت طالبان اظهارات اخیر اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان را که گفته، امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان در یک روز شش بار با او تماس گرفته است را نادرست خوانده، آن را رد کرد.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که نخستین تماس بین دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی صورت گرفت که طی آن اسحق دار بی‌خبری خود را از وضعیت ابراز کرده، گفت که پس از دریافت اطلاعات کامل، تماس خواهد گرفت.

وزارت خارجه طالبان افزوده که در ادامۀ این سلسله، تماس دوم صورت گرفت، اما یک روز بعد، اسحق دار برای بار سوم تلاش کرد تا با متقی بگیرد، اما به دلایل مختلف بی نتیجه ماند.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که روابط بین کشورها باید مبتنی بر اصل احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که قرار است فردا بار دیگر نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول با حضور میانجی‌گران ترکی و قطری، برای ادامۀ گفت‌وگوها در زمینۀ آتش‌بس دیدار کنند.

پس از درگیری های اخیر بین پاکستان و نیروهای طالبان، به میانجی گری ترکیه و قطر در ۱۱ اکتوبر در شهر دوحه روی آتش بس توافق شد.

پس از آن، به تاریخ ۲۵ عقرب، در نتیجه مذاکرات شش روزه در استانبول، در زمینۀ تمدید آتش‌بس توافق صورت گرفت و دو طرف فردا ششم نوامبر، دوباره برای گفت‌وگو با هم دیدار خواهند کرد.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان از تسهیل در انتقال اموال تجارتی از طریق هوا، خبر می دهد

در اعلامیه معاونیت امور اقتصادی ریاست الوزرای این گروه گفته شده که در نشست روز گذشته(4 نوامبر) به شرکت هوایی افغان آریانا هدایت داده شد تا هر کیلو اموال صادراتی را به قیمت یک دالر و اموال وارداتی را به قیمت هشتاد سنت فی کیلو، انتقال دهد.

به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی نیز هدایت داده شده که برای شرکت آریانا، ۹۰ درصد تخفیف در فیس‌شان قایل شود.

به شرکت آریانا همچنین هدایت داده شده تا یک طیارۀ باربری را خریداری کند.

حکومت طالبان در حالی این گام را بر داشته که تجارت از طریق پاکستان که از مدت‌ها به این‌سو دشوار بود، پس از درگیری‌های اخیر بین دو طرف با بن‌بست مواجه شده است.

تجار افغان در جستجوی راه های بدیل به آسیای میانه و بندر چابهار در ایران، روی آورده اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG