آریانا سعید نامزد جایزۀ موسیقی هالیوود شد
آریانا سعید، هنرمند سرشناس افغان نامزد یکی از معتبر ترین جوایز موسیقی در هالیوود شده است.
برگزار کننده های مراسم جوایز (Hollywood Music in Media Awards) امروز پنجشنبه اعلان کردند که آهنگ آریانا سعید به نام "به امید باور داریم" نامزد یکی از جوایز امسال شده است.
این آهنگ به طور مشترک توسط آریانا سعید، جیف بیل و جوآن بیل ساخته و توسط آریانا سعید و گروه موسوم به "کورَس نوجوانان بروکلین" اجرا شده است.
"جوایز موسیقی رسانه های هالیوود" همه ساله به هنرمندان برجستۀ جهان اهدا میشود.
قرار است مراسم اهدای این جوایز امسال در ۱۹ نومبر برگزار شود.
در کنار آریانا سعید، هنرمندان مطرح جهان، از جمله ای. آر. رحمان از هندوستان، نیز اجرا خواهند کرد.
همزمان با آغاز گفتوگوها در استانبول، بر اساس گزارشها نیروهای پاکستان امروز بر ولسوالی اسپینبولدک ولایت قندهار حمله کردند
شبکۀ خصوصی طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده است که نیروهای پاکستان حوالی ساعت ۵ امروز با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپینبولدک حمله کردند.
به گفتۀ منابع، در نتیجۀ حملات هاوان یک مارکیت تجارتی در اسپینبولدک هدف قرار گرفته است.
این در حالیست که دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد.
این گفتوگوها برای دو روز برنامهریزی شده است.
برخی منابع گفتهاند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفتوگوها تمدید شود.
عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری میکند.
عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.
گفتوگوهای استانبول که در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود، سیام آکتوبر با انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
رانندهای که موتر خود را بر یک جمعیت در فرانسه کوبید، مظنون به «افراطگرایی فردی» است
لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه امروز گفت رانندهای که موتر خود را بر یک جمعیت در غرب فرانسه کوبید، مظنون به «افراطگرایی فردی» است.
او گفته است که با توجه به برخی عوامل و اینکه مهاجم هنگام حمله شعار «اللهاکبر» سر داده، نشانههای آشکار مذهبی در پروندهٔ او دیده میشود.
اما وزیر داخله فرانسه تاکید کرد، که هنوز مشخص نیست آیا حملهٔ روز چهارشنبه انگیزهٔ مذهبی داشته یا نه.
در این حمله پنج تن در جزیرهٔ اُلرون زخمی شدند و وضعیت دو تن از آنها وخیم خوانده شده است.
مظنون ۳۵ ساله، باشندهٔ فرانسهای تبار جزیرهٔ اُلرون است.
پایان بازی تیمهای ملی فوتسال؛ افغانستان ۲ -۲ ایران
بازی تیمهای ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجۀ ۲-۲ پایان یافت.
افغانستان در دومین مسابقهاش در سلسلۀ رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.
این بازی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.
افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.
افغانستان به روز سهشنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.
افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است.
تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.
ملل متحد: کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته، اما تولید متامفتامین زیاد شده
دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درامد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین خبر داده است.
این اداره به روز پنجشنبه، ۱۵ ماه عقرب، با پخش خبرنامهای گفت، یافتههای سروی تازهاش نشان میدهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیست درصد کاهش یافته است.
در ادامه آمده است که سال گذشته میلادی در حدود ده هزار و دو صد هکتار زمین خشخاش کشت شده است. بر اساس بیانیه، در سال ۲۰۲۴، دوازده هزار و هشت صد هکتار زمین خشخاش کشت شده بود.
در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال ۲۰۲۵ دوصد و نود و شش تن برآورد شده که نشان دهندۀ کاهش ۳۲ درصدی در مقایسه به سال ۲۰۲۴ است.
در بیانیه آمده است که پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی ، بویژه متامفتامین در حال افزایش است.
در ادامه آمده است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳، موارد ضبط این مواد در افغانستان و کشور های اطرافش تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ در صد می رسید.
تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است.
در بخش دیگر اعلامیه آمده است که درامد دهقانان از درک فروش تریاک ۴۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس بیانیه، عواید دهقانان در سال ۲۰۲۵ از این درک به ۱۳۴ میلیون کاهش یافته است، در حالی که آنها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶۰ میلیون دالر عاید به دست آورده بودند.
تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک "تهدید جدی" برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده است.
خبرگزاری اینترفاکس از قول ایمانقلی تسماگامبتوف نوشته که روز چهارشنبه(5 نوامبر) در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است.
روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.
افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگانی حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند، یا خیر.
حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانیهای مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را بی اساس خوانده بود.
جرمنی به افغان هایی منتظر انتقال پول وعده کرده، تا از رفتن به جرمنی دست بر دارند
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی گفته، به افغانهای گیر مانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاشهای خود برای انتقال به جرمنی دست بردارند، داده است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه(5 نوامبر) گزارش داد که این اقدام بخشی از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه کار صدراعظم فدریش مرتس است.
حدود دو هزار افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند، سالهاست که در پاکستان گیر مانده اند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند.
تاکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغانها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانههای جرمنی از مبلغ «چند هزار یورو» خبر دادهاند.
وزیر داخله جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.
احتمال دارد که تا 10 درصد پروازها، در 40 میدان بزرگ امریکا، سر از جمعه قطع شود
شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(5 نوامبر) گفت که دستور خواهد داد تا 10 درصد پروازها در 40 میدان بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود.
براساس خبرگزاری رویترز، این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ امریکا است، ۱۳ هزار کنترول کنندۀ ترافیک هوایی و ۵۰ هزار مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده است. این کمبود باعث تاخیر های گستردۀ پرواز ها و اخلال در میدان های هوایی شده است.
حکومت امریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترول کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است.