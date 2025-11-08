سازمان ملل: اخراج مهاجران از پاکستان افزایش یافته

یکی از افغان‌ها که یک‌و‌نیم سال قبل بخاطر طی مراحل پرونده مهاجرت‌اش به امریکا وارد به پاکستان مهاجرت کرده می‌گوید، پس از بازداشت از سوی پولیس و سپری کردن شش روز در حاجی کمپ دوباره رها شده است.

او که ساکن شهر اسلام‌آباد است و بخاطر حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود روز شنبه ۸ نوامبر به رادیو آزادی گفت که وضعیت مهاجرین در حاجی کمپ به‌شدت نگران‌کننده است و خودش نیز روزهای دشواری را سپری کرد.

«ما را پولیس همراه با فامیل به حاجی کمپ برد و مدت شش روز حاجی کمپ ماندیم، وضعیت مهاجرین در کمپ بسیار خراب بود هر روز مهاجرین را می‌آوردند، من مجبور شدم با پول هنگفت ویزه عاجل گرفتم و از حاجی کمپ بیرون شدم تا دیپورت نشویم.»

او می‌گوید نامه را که سفارت امریکا در پاکستان در سال جاری میلادی برای افراد دارای پرونده مهاجرت به امریکا به‌حیث یک سند فرستاده برای پولیس پاکستان قابل‌قبول نیست.

طیبه حسینی یک مهاجر دیگر در شهر کویته پاکستان نیز از افزایش روند بازداشت‌ها نگرانی می‌کند.

«جستجوی خانه‌به‌خانه از سوی پولیس جریان دارد، کسانی که مدرک ندارند بازداشت کرده با خود می‌برند به زن، طفل و مرد کهن‌سال رحم نمی‌کنند همه را به مراکز دیپورتیشن می‌برند، در شرایط بد قرار داریم شب‌و‌روز خواب نداریم کودکان ما می‌ترسند»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» و سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) اعلام کرده‌اند که در روزهای اخیر، روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

در گزارش مشترک این دو سازمان زیر نام «بازداشت و توقیف افغان‌ها در پاکستان از سپتمبر ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۵» که روز جمعه ۷ نوامبر منتشر شد آمده که از ۲۶ اکتوبر تا اول نوامبر سال جاری در مجموع ۳۷ هزار و ۴۴۸ افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم، غلام‌خان (خیبر پختونخوا)، چمن، بدینی و بهرَامچه (بلوچستان) به افغانستان بازگشته‌اند.

به نقل از گزارش، میزان بازگشت مهاجران افغان در مقایسه با هفتهٔ پیش از آن در این دوره ۱۰۱ درصد افزایش یافته است.

در همین بازهٔ زمانی، ۷ هزار و ۷۶۴ افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شده‌اند که افزایش ۱۴۶ درصد نسبت به هفتهٔ قبل را نشان می‌دهد.

در ادامه آمده که بیشتر این بازداشت‌ها شامل افغان‌های فاقد مدرک و دارندگان کارت ACC بوده و ۲۳ درصد شامل دارندگان کارت پی او آر می‌شود و همچنین ۸۶ درصد از کل بازداشت‌ها و توقیف‌ها در ایالت بلوچستان رخ داده است.

این گزارش مشترک افزوده که بازگشایی گذرگاه چمن و تورخم بروی بازگشت مهاجران، بر میزان افزایش بازداشت‌ها، توقیف‌ها، اخراج‌ها و بازگشت‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.

براساس اطلاعات این گزارش، از اول اپریل ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۸۱۳ هزار افغان به کشور خود بازگشته‌اند.

گزارش مشترک «یو ان اچ سی آر» و «آی او ام» می‌افزاید که از اول جنوری تا اول نوامبر ۲۰۲۵، مجموع بازداشت‌های ثبت‌شده به ۱۰۲ هزار و ۲۴۹ مورد رسیده است.

افزون بر این، در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۵، حکومت پاکستان چندین دستورالعمل جدید صادر کرده که بر وضعیت افغان‌ها در این کشور تأثیر گذاشته، در جنوری افغان‌ها موظف به ترک اسلام‌آباد و راولپندی شدند، در اپریل مرحلهٔ دوم طرح IFRP شامل دارندگان کارت «ای سی سی» شد و در جولای دارندگان کارت پی او آر پس از پایان اعتبار کارت‌های‌شان اخراج یا بازگردانده شدند.

مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که تمدید ویزه‌های اقامت از پنج ماه پیش متوقف شده و بسیاری بدون مدارک قانونی در ترس از اخراج زندگی می‌کنند.

این گروه شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی و حقوق زن، خبرنگاران، هنرمندان و افراد آسیب‌پذیر است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان، برای امنیت خود به پاکستان آمده‌اند و می‌گویند اکنون راه بازگشت به کشورشان را ندارند.

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بتازگی هشدار داده که موج تازهٔ بازگشت اجباری مهاجران افغان، بسیاری از آن‌ها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده است.